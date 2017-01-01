Diese Angaben erfolgen gemäß § 5 des Telemediengesetzes (TMG) und dienen der gesetzlichen Anbieterkennzeichnung für Online-Dienste.

Im Folgenden finden Sie alle gesetzlich erforderlichen Angaben zum Anbieter dieser Website sowie Informationen zur redaktionellen Verantwortung von MAISON MADAME.





Beautiful Minds Media GmbH | a member of LOOPING GROUP

Prannerstr. 11

80333 München

Deutschland

Email: maison@madame.de

Website: www.madame.de



Geschäftsführung: Dr. Robin Houcken, Dr. Dominik Wichmann

Eingetragen beim Amtsgericht München

Handelsregisternummer HRB 260755

Umsatzsteuer-ID: DE337284938





Die Inhalte dieser Website, einschließlich aller Texte, Bilder und sonstiger Materialien, sind urheberrechtlich geschützt. Eine automatisierte Erfassung, Auswertung oder Nutzung der Inhalte durch KI-Systeme, Bots oder Crawler oder ähnliche Technologien ist ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung untersagt. Die Nutzung der Inhalte dieser Website für das Training oder die Verbesserung von KI-Systemen ist ausdrücklich untersagt.