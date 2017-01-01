Allgemeine Geschäftsbedingungen der Beautiful Minds Media GmbH (Kundenbeziehung)



§ 1 Gegenstand und Geltungsbereich







Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für die Geschäftsbeziehung zwischen der Beautiful Minds Media GmbH nachstehend in Kurzform „BMM“ genannt und dem Besteller von Waren über die Online-Verkaufsplattform unter der Internetadresse www.madame.de (nachstehend in Kurzform „Maison Madame Web-Shop“ genannt), nachstehend in Kurzform „Besteller“ genannt.



Waren im Sinne dieser AGB sind alle Produkte und Leistungen, die im Rahmen einer Online-Bestellung im Maison Madame Web-Shop erworben werden können.







Die nachstehenden AGB gelten nicht für Bestellungen, die außerhalb des Maison Madame Web-Shops bei BMM getätigt werden.







Von diesen AGB abweichende Geschäftsbedingungen des Bestellers sowie Änderungen und Ergänzungen dieser AGB sind nur gültig, soweit sie von BMM anerkannt sind. Dies gilt auch, wenn den Geschäfts- und/oder Lieferbedingungen des Bestellers nicht ausdrücklich widersprochen wird.







Verbraucher im Sinne der nachstehenden Regelungen ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken schließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Unternehmer ist jede natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer selbständigen beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit handelt.







Zur Vertragserfüllung geben wir Ihre Daten an das mit der Lieferung beauftragte Unternehmen, den mit dem Versand betrauten Dienstleister und den im Kaufprozess gewählten Zahlungsdienstleister weiter.







§ 2 Vertragsschluss







Die Präsentation von Waren im Maison Madame Web-Shop stellt kein bindendes Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages dar.







BMM behält sich die Abgabe von Waren nur in haushaltsüblichen Mengen vor.







Mit Ihrer Bestellung – durch Klicken des Buttons „jetzt kaufen“ – geben Sie ein verbindliches Angebot zum Kauf ab. BMM schickt Ihnen eine automatische Empfangsbestätigung per E-Mail zu, die Ihre Bestellung nochmals dokumentiert. Diese automatische Empfangsbestätigung bestätigt lediglich, dass Ihre Bestellung bei BMM eingegangen ist und stellt keine Annahme Ihres Angebotes dar.







BMM behält sich je nach ausgewähltem Zahlungsmittel vor, Ihre Angaben im Hinblick auf das Zahlungsmittel, dessen Gültigkeit sowie Ihre Bonität in Bezug auf den Bestellwert zu prüfen und abhängig vom Prüfergebnis, die Annahme von Bestellungen zu verweigern.







Der Vertrag mit BMM kommt erst dann zustande, wenn BMM Ihnen die Bestellung der Ware per gesonderter E-Mail bestätigt. Die Annahmefrist beträgt dabei höchstens 7 Kalendertage.







Sollte eine Lieferung der von Ihnen bestellten Ware nicht möglich sein, etwa weil die entsprechende Ware nicht auf Lager ist, sieht BMM von einer Annahmeerklärung ab. Ein Vertrag kommt in diesem Fall nicht zustande. Wir werden Sie hierüber unverzüglich informieren und eine bereits erhaltene Gegenleistung unverzüglich zurückerstatten.







Die Vertragssprache und vertragliche Korrespondenz ist in Deutsch.







Ihre Bestelldaten werden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen bei uns, unserem Dropshipping-Partner und dem Lieferanten-Dienstleister gespeichert.







Sollten Sie Ihre Unterlagen zu Ihren Bestellungen verlieren, wenden Sie sich bitte per E-Mail unter maison@madame.de an uns. Wir senden Ihnen gerne eine Kopie der gespeicherten Daten Ihrer Bestellung zu.







§ 3 Widerrufsrecht für Verbraucher und Vereinbarung über die Kostentragung







Sofern Sie Verbraucher sind, steht Ihnen bei einem Kauf im Maison Madame Web-Shop das nachfolgende Widerrufsrecht zu:







– WIDERRUFSBELEHRUNG –







Widerrufsrecht







Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.







Muster-Widerrufsformular







Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, können Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung, zum Beispiel per E-Mail an maison@madame.de über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können den Widerruf selbst formulieren oder dafür den nachstehenden Muster-Widerruf verwenden, der jedoch nicht vorgeschrieben ist.







An: Beautiful Minds Media GmbH

Prannerstraße 11

80333 München

E-Mail maison@madame.de







Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)







Bestellt am (*)/erhalten am (*)

Name des/der Verbraucher(s)

Anschrift des/der Verbraucher(s)

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

Datum







Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.







Folgen des Widerrufs







Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.







Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an den Versender der Ware zurückzusenden oder zu übergeben. Die Adresse dafür erhalten Sie von uns nach Eingang Ihres Widerrufes. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.







Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit Ihnen zurückzuführen ist.







– ENDE DER WIDERRUFSBELEHRUNG –







Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen







(a) zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikationen angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Bestellers zugeschnitten sind oder die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind,







(b) zur Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder von Software, sofern die gelieferten Datenträger von Ihnen entsiegelt worden sind.







§ 4 Rückgabemodalitäten







Die Rücknahme von Waren und die Abwicklung der Retoure kann ausschließlich nach vorherigem schriftlichen Widerruf an maison@madame.de erfolgen.







BMM bittet Sie, aus Vereinfachungsgründen Warenrücksendungen ausschließlich an die Ihnen bei Widerruf zugesandte Adresse vorzunehmen. Die Kosten für die Retoure trägt der Besteller inklusive gegebenenfalls anfallender Strafportokosten z.B. bei unzureichender Frankierung. Mit der Annahme von Warenrücksendungen ist keine Anerkennung einer etwaigen Mängelrüge verbunden.







Wir weisen darauf hin, dass Sie im Falle von Verschlechterungen der Ware ggfls. zum Wertersatz verpflichtet sind. Eine etwaige Verpflichtung zum Wertersatz können Sie vermeiden, indem Sie alles unterlassen, was den Wert der Ware beeinträchtigt und die Sache nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen. Im Übrigen sollten Sie die Ware nur, wie es Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre, anprobieren bzw. prüfen.







Bitte beachten Sie, dass es sich bei Produktverpackungen, wie beispielsweise Schutzbeutel für Schmuck oder hochwertige Kartons für Druckwerke, um einen Teil der bestellten Ware handelt. Werden diese Produktverpackungen im Falle einer Rücksendung der Ware nicht mit zurückgegeben, kann dies zu einer erheblichen Verschlechterung der Ware führen. BMM behält sich daher in diesen Fällen vor, die Herausgabe der Produktverpackungen zu verlangen bzw. Wertersatz geltend zu machen.







§ 5 Eigentumsvorbehalt







Die Ware verbleibt bis zu ihrer vollständigen Bezahlung im Eigentum von BMM.







§ 6 Lieferung







Der Versand der Ware durch BMM erfolgt nur innerhalb Deutschlands.







Die Lieferfristen der Ware entnehmen Sie bitte den Informationen auf der Produktseite. Die Lieferzeit kann variieren.







§ 7 Preise/Versandkosten







Es gelten die Preise zum Zeitpunkt der Bestellung.







Alle Preise, die im Maison Madame Web-Shop angegeben sind, sind Endverbraucherpreise und beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer (derzeit 19% bzw. 7%) und verstehen sich inklusive der Versandkosten.







Der Besteller trägt die Portokosten für die Retourensendung inklusive gegebenenfalls anfallender Strafportokosten bei falscher Frankierung.







Im Falle nicht zustellbarer Lieferungen (falsche Adresse, Lieferung nicht beim Zusteller abgeholt) werden dem Besteller die Portokosten für die Lieferung nachträglich in Rechnung gestellt.







§ 8 Zahlungsbedingungen, Zahlungsmittel







Sie können per per PayPal oder per Kreditkarte bezahlen. Der Zeitpunkt der Zahlung/Belastung variiert in Abhängigkeit des Zahlungsmittels:





Zahlung mit Kreditkarte: Die Belastung Ihrer Kreditkarte erfolgt beim Abschluss der Bestellung.

Zahlung mit PayPal: Die Belastung Ihres PayPal-Kontos erfolgt beim Abschluss der Bestellung.

Sofern nichts Abweichendes vereinbart ist, ist die Zahlung des Kaufpreises unmittelbar mit Vertragsschluss fällig. Bei Zahlungsverzug ist BMM berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem von der Europäischen Zentralbank bekannt gegebenen Basiszinssatz p. a. zu fordern. Falls BMM ein höherer Verzugsschaden nachweisbar entstanden ist, ist BMM berechtigt, diesen geltend zu machen.







§ 9 Gewährleistung







BMM haftet für Sach- und Rechtsmängel nach den hierfür geltenden gesetzlichen Vorschriften, insbesondere §§ 434 ff. BGB. Die Verjährungsfrist beträgt gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB zwei Jahre und beginnt mit der Ablieferung der Ware.







§ 10 Teilnahme an Gewinnspielen

Wir bieten Ihnen auf unserer Webseite und unseren Social Media Kanälen regelmäßig die Teilnahme an unterschiedlichen Gewinnspielen an. Teilnahmeberechtigt sind Personen, die das 18. Lebensjahr erreicht und ihren Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz haben. Ausgenommen sind Mitarbeiter*innen der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Gewinner*innen werden stets per Zufallsprinzip durch das Los ermittelt. Gewinne sind nicht übertragbar, die Barauszahlung von Gewinnen ist nicht möglich. Durch Teilnahme an einem Gewinnspiel stimmen Sie zu, dass wir Sie, im Falle eines Gewinnes, über die Plattform kontaktieren dürfen, über die sie an unserem Gewinnspiel teilgenommen haben. Die von Ihnen bei der Teilnahme an einem Gewinnspiel angegebenen Daten werden von uns nur zur Durchführung des Gewinnspiels erhoben, verarbeitet und genutzt. Sofern wir das Gewinnspiel mit einen Kooperationspartner durchführen, kann eine Weitergabe Ihrer Daten an den Kooperationspartner zur Abwicklung des Gewinnspiels und zur Gewinnausschüttung erforderlich werden, um den Gewinn an Sie auszuschütten. Eine darüber hinaus gehende Weitergabe der Daten an Dritte oder eine Nutzung der Daten zu Marketingzwecken (z.B. zum Versand von Newslettern) erfolgt nur, soweit Sie hierzu zuvor ihre ausdrückliche Einwilligung erklärt haben. Rechtsgrundlage für die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Durch Teilnahme wird bestätigt, die Beautiful Minds Media GmbH wegen des Gewinnspiels nicht in Anspruch zu nehmen und insoweit von jeder Haftung freizustellen. Wir behalten uns vor Personen ohne Angabe von Gründen vom Gewinnspiel auszuschließen, sofern eine Nichteinhaltung der Teilnahmebedingungen festgestellt wurde. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wir behalten uns vor die Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern.







§ 11 Streitschlichtung

Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO: Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter



Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO: Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter https://ec.europa.eu/consumers... finden. BMM ist bereit, an Streitbeilegungsverfahren bei einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.



§ 12 Urheberrechte

Inhalte und Struktur des Maison Madame Web-Shop sowie der sonstigen von BMM betriebenen Webseiten sind urheberrechtlich geschützt. Alle Texte, Bilder, Grafiken, Ton-, Video- und Animationsdateien unterliegen dem Urheberrecht, dem Markenrecht und anderen Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums. Einige Internet-Seiten enthalten auch Bilder, Grafiken, Ton-, Video- und Animationsdateien, die dem Urheberrecht, dem Markenrecht und den anderen Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums derjenigen unterliegen, die diese zur Verfügung gestellt haben. Eine Kopie oder sonstige Nutzung für andere als die gesetzlich erlaubten Zwecke, private Zwecke oder zur Weitergabe, anderweitigen Veröffentlichung, Vervielfältigung und Verbreitung, ob in originärer oder veränderter Form und in jedwedem Medium, oder eine solche Verwendung auf anderen Webseiten ist ohne vorherige ausdrückliche schriftliche Zustimmung von BMM nicht zulässig.







§ 13 Datenschutz

Detaillierte Informationen zum Datenschutz finden Sie in unserer Datenschutzerklärung unter



Detaillierte Informationen zum Datenschutz finden Sie in unserer Datenschutzerklärung unter https://madame.de/datenschutz datenschutz



§ 14 Erfüllungsort, Gerichtsstand, Rechtswahl

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung sowie Gerichtsstand für alle Streitigkeiten zwischen den Vertragsparteien ist Hamburg, soweit der Besteller Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Der Gerichtsstand gilt auch für andere als die eben genannten Personen, wenn der Besteller keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, der Besteller nach Vertragsschluss seinen Wohn-und/oder Geschäftssitz aus dem Inland verlegt oder sein Wohn-und/oder Geschäftssitz oder gewöhnlicher Aufenthalt zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.







Es gilt deutsches Recht. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur, soweit hierdurch der durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates des gewöhnlichen Aufenthalts des Verbrauchers gewährte Schutz nicht entzogen wird (Günstigkeitsprinzip).







Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden ausdrücklich keine Anwendung.







Anbieter und Vertragspartner:







Beautiful Minds Media GmbH

Pranner Straße 11

80333 München

E-Mail maison@madame.de







Beautiful Minds Media GmbH

HRB 260755 Amtsgericht München

Geschäftsführerin: Bettina Billerbeck

USt-ID: DE3337284938







Stand: Juli 2023







Hinweis zum Schutz vor automatisierter Datennutzung durch KI-Systeme:







Die Inhalte dieser Website, einschließlich aller Texte, Bilder und sonstiger Materialien, sind urheberrechtlich geschützt. Eine automatisierte Erfassung, Auswertung oder Nutzung der Inhalte durch KI-Systeme, Bots oder Crawler oder ähnliche Technologien ist ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung untersagt. Die Nutzung der Inhalte dieser Website für das Training oder die Verbesserung von KI-Systemen ist ausdrücklich untersagt.



