MADAME ist die Autorität, wenn es um luxuriösen
Lifestyle im deutschsprachigen Raum geht. Bei uns finden Sie Einordnung, Wertigkeit, visuellen Genuss, Marke statt nur Produkt.
Herzlich Willkommen!
MADAME, gegründet 1952 in München, steht für Schönheit, Scharfsinn und Herzenswärme. „Considerate Luxury“, also wohlüberlegter, respektvoller und nachhaltiger Luxus, ist die Essenz daraus.
Mit einer Multi-Channel-Präsenz führt MAISON MADAME
den kulturellen Zeitgeist der DACH-Region an. Unsere digitalen Kanäle sind dabei Treffpunkt für luxuriösen Lebensstil
und begeistern Sie als anspruchsvolle User:innen. Im Mittelpunkt steht die Lebenswelt inspirierender Frauen und exklusive Einblicke in die Welt des Luxus, der Fashion, Beauty, Schmuck, Kunst, Design, Wellness, Fine Dining und Travel. Genießen Sie's, Ihre
Petra Winter,
Chefredakteurin
Beautiful Minds Media GmbH
Beautiful Minds Media GmbH
Prannerstr. 11
80333 München
Germany
maison@madame.de
Geschäftsführung
Dr. Robin Houcken, Dr. Dominik Wichmann
Digitale Leitung MAISON MADAME
Jasmin Weinberger
jasmin.weinberger@madame.de
Anzeigen MADAME & MONSIEUR
info@ev-media.com