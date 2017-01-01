Allgemeine Informationen

Wie bekomme ich mein Geld zurück, wenn ich ein Produkte zurückgeschickt habe? Sie bekommen das Geld über den Zahlungsdienstleister zurück, über den Sie Ihre Bestellung bezahlt haben.

Wie kann ich ein Produkt zurückschicken? Ungeöffnete und unbenutzte Produkte können Sie in den allermeisten Fällen kostenlos direkt an den Hersteller zurückschicken. Bitte schicken Sie vorher unbedingt eine Widerrufsmail an maison@madame.de.

Ich habe mehrere Produkte bestellt, kommt meine Bestellung in einem Paket an? Sie erhalten Ihre Bestellung direkt vom Hersteller. Wenn Sie Produkte von verschiedenen Marken bestellen, erhalten Sie diese in getrennten Paketen. Wenn einzelne Produkte eines Herstellers nicht zeitgleich verfügbar sind, kann es auch hier zu mehreren Lieferungen kommen.

Bekomme ich ein Paket von MAISON MADAME aus München? Um unnötige Transportwege durch Deutschland zu vermeiden, erhalten Sie Ihre Bestellung direkt vom Hersteller bzw unsere eigenen Produkten wie „Le Sérum“ aus dem Lager von MAISON MADAME in Olching.

Wie werden die Produkte verschickt? Unsere Hersteller versenden mit DHL und UPS.

Wie lange dauert es, bis die Bestellung bei mir ankommt? Sofern das Produkt verfügbar ist, können Sie mit einer Lieferung innerhalb von drei bis fünf Werktagen rechnen.

Wie kann ich meine Bestellung ändern oder stornieren? Am besten schicken Sie so schnell wie möglich eine Mail an maison@madame.de.

Wie erfahre ich, wann meine Bestellung verschickt wird? Sie erhalten eine Versandbestätigung vom Hersteller.

Wie wird meine Bestellung bestätigt? Sie erhalten eine Bestätigungsmail mit Rechnung von MAISON MADAME.

Wie kann ich meine Bestellung bezahlen? Bei MADAME MAISON können Sie bequem mit Paypal, SEPA-Überweisung, Giropay, Sofortüberweisung, Visa oder Mastercard bezahlen.

Wie hoch sind die Versandkosten? Innerhalb Deutschlands versenden wir kostenlos. Beim Versand nach Österreich fallen Versandgebühren in Höhe von 3,90 Euro (This Place) bzw. 19 Euro (Onni und MAISON MADAME).