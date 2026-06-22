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Es gibt Orte, die sich nicht sofort erschließen. Das Four Seasons Resort The Nam Hai ist so einer. Kein spektakulärer Auftritt, keine überinszenierte Ankunft – stattdessen ein leises Ankommen zwischen Palmen, flachem Licht und dieser tropischen Luft, die alles ein wenig langsamer werden lässt.
Die Anlage liegt an der zentralvietnamesischen Küste, unweit von Hoi An, jener historischen Stadt, deren ockerfarbene Fassaden, französischen Einflüsse und leuchtenden Seidenlaternen längst zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören. Während es dort oft lebhaft zugeht, wirkt das Resort wie eine bewusste Gegenbewegung: weitläufig, zurückgenommen, fast still – und genau darin liegt sein Reiz.
Ästhetik der Zurückhaltung
Die Architektur verzichtet auf große Gesten. Einzelne Villen, verteilt in einem sorgfältig angelegten Garten, öffnen sich Richtung Meer oder in private Innenhöfe. Keine geschlossenen Hotelgänge, keine klassischen Zimmerfluchten – stattdessen pavillonartige Räume, die sich über mehrere Ebenen staffeln und den Blick immer wieder nach draußen lenken. Holz, Stein, Leinen, gedeckte Farben. Vieles wirkt bewusst reduziert, ohne karg zu sein.
Was auffällt: die Großzügigkeit. Nicht im Sinne von Prunk, sondern von Raum. Selbst in der Hochsaison verliert sich die Weite der Anlage nicht. Die drei ikonischen Infinity-Pools, die sich wie eine visuelle Achse zum Meer hin öffnen, bleiben Orte der Ruhe. Der Strand – einer der schönsten Vietnams – wirkt selten überlaufen. Privatsphäre entsteht hier nicht durch Abgrenzung, sondern durch kluge Planung.
Im Vergleich zu vielen anderen Resorts der Region wird hier weniger auf Inszenierung gesetzt. Kein überladenes Programm, kein ständiges „Erlebnisangebot“. Stattdessen entsteht das Gefühl, dass man sich den Ort selbst aneignet – und genau das macht ihn interessant.
Die Aromen Vietnams
Kulinarisch gehört das Four Seasons The Nam Hai zu den spannendsten Adressen der Region. Im „The Restaurant“ wird vietnamesische Küche mit bemerkenswerter Präzision interpretiert – klar, aromatisch, ohne Effekthascherei. Morgens: vietnamesischer Kaffee, frisches Obst, warme Suppen. Abends: Gerichte, die sich zwischen Tradition und moderner Leichtigkeit bewegen.
Im „Café Nam Hai“ liegt der Fokus stärker auf internationalen Klassikern, jedoch stets mit einem lokalen Twist – etwa durch die Verwendung von Kräutern, Fischsaucen oder fermentierten Elementen. Besonders atmosphärisch ist das Dining am Strand: frisch gegrillter Fisch, Meeresfrüchte, einfache, perfekt ausgeführte Gerichte, begleitet vom langsamen Übergang des Tages ins Abendlicht.
Wer tiefer eintauchen möchte, findet im kulinarischen Angebot weitere Ebenen: private Kochsessions, Marktbesuche in der Umgebung oder Begegnungen mit lokalen Produzenten. Es sind diese Momente, in denen sich die Küche Vietnams jenseits des Restaurants erschließt – direkter, ursprünglicher.
Hoi An: Zwischen Tradition und Alltag
Die Nähe zu Hoi An erweitert den Aufenthalt um eine kulturelle Dimension, die selten so selbstverständlich integriert ist. Die Altstadt wirkt fast wie aus der Zeit gefallen: niedrige Häuser, deren Fassaden in warmen Gelb- und Ockertönen altern, dunkles Holz, offene Ladenfronten, dazwischen Schneider, kleine Galerien, Cafés. Am Abend verändert sich die Atmosphäre – Laternen tauchen die Straßen in ein gedämpftes, fast filmisches Licht, während sich das Leben langsam auf die Gassen und ans Wasser verlagert.
Abseits der bekannten Wege zeigt sich Hoi An differenzierter. Früh am Morgen, wenn Märkte öffnen und die Stadt noch nicht von Besuchern gefüllt ist, wirkt alles ruhiger, unmittelbarer. In kleinen Familienbetrieben entstehen handwerkliche Produkte, oft nach Techniken, die seit Generationen weitergegeben werden. Genau hier setzen viele der Ausflüge an, die vom Resort organisiert werden: eine Food-Vespa-Tour durch die Stadt und ihre Randbezirke, bei der weniger bekannte Orte angesteuert werden, oder ein Tofu-Kurs, bei dem ein alltägliches Lebensmittel plötzlich eine ganz eigene Bedeutung bekommt.
Mehr als ein Rückzugsort
Zurück im Resort verlangsamt sich alles wieder. Das Spa – auf erhöhten Plattformen über stillen Wasserbecken angelegt – gehört zu den ruhigeren, aber eindrücklichsten Bereichen. Die Behandlungen orientieren sich an einem ganzheitlichen Ansatz, der weniger auf kurzfristige Effekte abzielt als auf nachhaltige Balance. Auch hier bleibt die Inszenierung zurückhaltend – kein übertriebener Wellness-Luxus, sondern eine fast kontemplative Atmosphäre.
Was das Four Seasons The Nam Hai besonders macht, ist letztlich die Verbindung von zwei Welten: die Ruhe eines durchdachten Rückzugsortes und die unmittelbare Nähe zu einer Region, die kulturell dicht, lebendig und vielschichtig ist.
Es ist kein Ort für schnelle Eindrücke. Sondern einer, der bleibt – gerade weil er sich nicht aufdrängt. Alle Informationen zum Four Seasons Resort Nam Hai finden Sie hier.