Die Aromen Vietnams

Kulinarisch gehört das Four Seasons The Nam Hai zu den spannendsten Adressen der Region. Im „The Restaurant“ wird vietnamesische Küche mit bemerkenswerter Präzision interpretiert – klar, aromatisch, ohne Effekthascherei. Morgens: vietnamesischer Kaffee, frisches Obst, warme Suppen. Abends: Gerichte, die sich zwischen Tradition und moderner Leichtigkeit bewegen.



Im „Café Nam Hai“ liegt der Fokus stärker auf internationalen Klassikern, jedoch stets mit einem lokalen Twist – etwa durch die Verwendung von Kräutern, Fischsaucen oder fermentierten Elementen. Besonders atmosphärisch ist das Dining am Strand: frisch gegrillter Fisch, Meeresfrüchte, einfache, perfekt ausgeführte Gerichte, begleitet vom langsamen Übergang des Tages ins Abendlicht.



Wer tiefer eintauchen möchte, findet im kulinarischen Angebot weitere Ebenen: private Kochsessions, Marktbesuche in der Umgebung oder Begegnungen mit lokalen Produzenten. Es sind diese Momente, in denen sich die Küche Vietnams jenseits des Restaurants erschließt – direkter, ursprünglicher.

Traditionelle Boote, Laternen und historische Fassaden prägen das Bild von Hoi Ans Altstadt (Foto: Four Seasons Resort Nam Hai)

Hoi An: Zwischen Tradition und Alltag

Die Nähe zu Hoi An erweitert den Aufenthalt um eine kulturelle Dimension, die selten so selbstverständlich integriert ist. Die Altstadt wirkt fast wie aus der Zeit gefallen: niedrige Häuser, deren Fassaden in warmen Gelb- und Ockertönen altern, dunkles Holz, offene Ladenfronten, dazwischen Schneider, kleine Galerien, Cafés. Am Abend verändert sich die Atmosphäre – Laternen tauchen die Straßen in ein gedämpftes, fast filmisches Licht, während sich das Leben langsam auf die Gassen und ans Wasser verlagert.

Abseits der bekannten Wege zeigt sich Hoi An differenzierter. Früh am Morgen, wenn Märkte öffnen und die Stadt noch nicht von Besuchern gefüllt ist, wirkt alles ruhiger, unmittelbarer. In kleinen Familienbetrieben entstehen handwerkliche Produkte, oft nach Techniken, die seit Generationen weitergegeben werden. Genau hier setzen viele der Ausflüge an, die vom Resort organisiert werden: eine Food-Vespa-Tour durch die Stadt und ihre Randbezirke, bei der weniger bekannte Orte angesteuert werden, oder ein Tofu-Kurs, bei dem ein alltägliches Lebensmittel plötzlich eine ganz eigene Bedeutung bekommt.

Mehr als ein Rückzugsort

Zurück im Resort verlangsamt sich alles wieder. Das Spa – auf erhöhten Plattformen über stillen Wasserbecken angelegt – gehört zu den ruhigeren, aber eindrücklichsten Bereichen. Die Behandlungen orientieren sich an einem ganzheitlichen Ansatz, der weniger auf kurzfristige Effekte abzielt als auf nachhaltige Balance. Auch hier bleibt die Inszenierung zurückhaltend – kein übertriebener Wellness-Luxus, sondern eine fast kontemplative Atmosphäre.



Was das Four Seasons The Nam Hai besonders macht, ist letztlich die Verbindung von zwei Welten: die Ruhe eines durchdachten Rückzugsortes und die unmittelbare Nähe zu einer Region, die kulturell dicht, lebendig und vielschichtig ist.



Es ist kein Ort für schnelle Eindrücke. Sondern einer, der bleibt – gerade weil er sich nicht aufdrängt. Alle Informationen zum Four Seasons Resort Nam Hai finden Sie hier.