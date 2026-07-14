Zwischen Chic und Côte d’Azur: Warum Caprihosen jetzt ein Revival feiern

Manchmal braucht es nur ein Kleidungsstück, um die Leichtigkeit des Sommers einzufangen – und in dieser Saison ist es ganz klar die Caprihose. Einst an der italienischen Riviera zur Ikone geworden, kehrt sie nun in modernisierter Form auf die Laufstege und in die Kleiderschränke zurück. Was das Revival so spannend macht? Die neuen Caprihosen interpretieren die klassische Silhouette auf zeitgemäße Weise. Ob minimalistisch in Schwarz oder verspielt in Weiß – sie wirken nie retro, sondern vielmehr wie ein modernes Statement mit nostalgischer Note.



Die schwarze Baumwollpopeline-Hose von Faithfull the Brand etwa vereint französische Nonchalance mit einem Hauch Côte d’Azur – ideal für City-Spaziergänge oder einen Aperitif auf der Terrasse. Ihr lockerer Schnitt und die luftige Baumwolle machen sie zum idealen Begleiter an heißen Tagen.

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Deutlich strukturierter zeigt sich die Caprihose von Victoria Beckham, die mit ihrer klaren Linienführung und dem eleganten Fit die feminine Silhouette betont. Sie passt perfekt zu Loafern und einer weißen Hemdbluse – für einen Look, der selbst im Büro Côte d’Azur-Glamour versprüht.

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Wer es leichter und verspielter mag, setzt auf das Modell von Adriana Degreas in frischem Weiß. Die schmale Passform und das dezente Flair erinnern an Filmstars der 60er – ganz ohne nostalgisch zu wirken.

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Das Comeback der Caprihose zeigt: Zwischen französischem Chic und italienischer Lebensfreude hat sich ein modischer Sweet Spot geöffnet. Ob als smarter City-Look oder als Hommage an den Jetset-Stil vergangener Jahrzehnte – Caprihosen sind zurück, stilvoller denn je.