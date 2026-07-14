ABO Suche
monsieur Jetzt lesen
Subscription
MADAME im Abo: Verpassen Sie keine Ausgabe - mehr erfahren.
Alle Themen Mode Beauty Lifestyle Travel Health Schmuck Culture Horoskope
Mode

Zwischen Chic und Côte d’Azur: Warum Caprihosen jetzt ein Revival feiern

Von MADAME Redaktion
Weiterlesen ↓
14 Jul 2026
Zwischen Chic und Côte d’Azur: Warum Caprihosen jetzt ein Revival feiern Zwischen Chic und Côte d’Azur: Warum Caprihosen jetzt ein Revival feiern
Christy Turlington in einer Caprihose von Emilio Pucci, 1992 (Foto: Getty Images)

MADAME Newsletter - Erhalten Sie stilvolle Inspiration, exklusive Inhalte und Gewinnspiele, digital und kostenlos.

Curated from Exklusiv online
Jetzt zum Newsletter
anmelden
Caprihosen sind als Trend für den Sommer zurück. Diese Modelle gefallen uns besonders gut

Manchmal braucht es nur ein Kleidungsstück, um die Leichtigkeit des Sommers einzufangen – und in dieser Saison ist es ganz klar die Caprihose. Einst an der italienischen Riviera zur Ikone geworden, kehrt sie nun in modernisierter Form auf die Laufstege und in die Kleiderschränke zurück. Was das Revival so spannend macht? Die neuen Caprihosen interpretieren die klassische Silhouette auf zeitgemäße Weise. Ob minimalistisch in Schwarz oder verspielt in Weiß – sie wirken nie retro, sondern vielmehr wie ein modernes Statement mit nostalgischer Note.

Die schwarze Baumwollpopeline-Hose von Faithfull the Brand etwa vereint französische Nonchalance mit einem Hauch Côte d’Azur – ideal für City-Spaziergänge oder einen Aperitif auf der Terrasse. Ihr lockerer Schnitt und die luftige Baumwolle machen sie zum idealen Begleiter an heißen Tagen.

Affiliate Links
Caprihose aus Baumwollpopeline von Faithfull
via Mytheresa
250,00 € 175,00 €
ZURÜCK
WEITER

Deutlich strukturierter zeigt sich die Caprihose von Victoria Beckham, die mit ihrer klaren Linienführung und dem eleganten Fit die feminine Silhouette betont. Sie passt perfekt zu Loafern und einer weißen Hemdbluse – für einen Look, der selbst im Büro Côte d’Azur-Glamour versprüht.

Affiliate Links
Caprihose aus Baumwolle von Victoria Beckham
via Mytheresa
650,00 € 455,00 €
ZURÜCK
WEITER

Wer es leichter und verspielter mag, setzt auf das Modell von Adriana Degreas in frischem Weiß. Die schmale Passform und das dezente Flair erinnern an Filmstars der 60er – ganz ohne nostalgisch zu wirken.

Affiliate Links
Caprihose aus einem Baumwollgemisch von Adriana Degreas
via Mytheresa
380,00 € 266,00 €
ZURÜCK
WEITER

Das Comeback der Caprihose zeigt: Zwischen französischem Chic und italienischer Lebensfreude hat sich ein modischer Sweet Spot geöffnet. Ob als smarter City-Look oder als Hommage an den Jetset-Stil vergangener Jahrzehnte – Caprihosen sind zurück, stilvoller denn je.

MADAME Redaktion
Von
MADAME Redaktion
Published 14 Jul 2026
Aktie Facebook LinkedIn
Wählen Sie jetzt Ihr MADAME-Abo mit
exklusiven Vorteilen.
Madame
Jahresabo MADAME
Jahresabo mit 11 Ausgaben inkl. Prämie
€ 99.00
Madame
Mini-Abo MADAME
3 Ausgaben
€ 17.55
Madame
MONSIEUR Abo
4 Ausgaben
€ 32.00
Die Beautiful Minds Media GmbH sendet mit Ihrer Zustimmung auf Sie und Ihre Interessen zugeschnittene Mitteilungen. Zum Zwecke der Personalisierung analysieren und verarbeiten wir die von Ihnen im Zusammenhang mit der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen bereitgestellten Daten sowie Ihre Interaktionen mit uns. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.