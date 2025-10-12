„Zeitlos, stark, weiblich“ – im Gespräch mit Schmuckexpertin Anja Heiden

25 Jahre BY KIM – das ist die Geschichte einer Idee, die zu einer festen Größe im Haus Wempe wurde. Gefertigt in Deutschland, geprägt von Stilbewusstsein und weiblicher Intuition. Anja Heiden, Mitglied der Geschäftsleitung, spricht im Interview mit MADAME über Meilensteine, modische Freiheiten – und Schmuck als Ausdruck der Persönlichkeit.

Nach langen Jahren des ausschließlichen Handels mit Schmuck hatten Kim-Eva Wempe und ich Ende der 1990er Jahre den Wunsch, unsere eigene Schmuckmarke zu entwickeln. Dafür haben wir eine Designerin eingestellt, die unsere Vorstellungen in Schmuck interpretieren konnte. Nach einem glänzenden Start und einem ernüchternden zweiten Jahr wussten wir, worauf es ankommt. Heute und 25 Jahre später zählt BY KIM mit einer treuen Fangemeinde, einem relevanten Umsatzanteil und einem 50-köpfigen Atelier Team, das auch individuelle Schmuckträume umsetzt, zu den wichtigsten Pfeilern des Hauses. Alles “Made in Germany”.

Zum 25. Jubiläum der Schmuckmarke BY KIM präsentiert Wempe das außergewöhnliche Collier Helioro – ein Statement zeitloser Eleganz mit leuchtenden Farbedelsteinen. (Foto: PR Wempe)

Für mich ist BY KIM vor allem unkompliziert. Wir Frauen halten viele Bälle in der Luft – da muss Schmuck mühelos kombinierbar sein: zu Erbstücken, Trends und innerhalb der Linien der Marke. Unsere BY KIM Schmuckstücke sind moderne Klassiker mit Twist, die sich überall auf der Welt tragen lassen und uns ganz Frau fühlen lassen.

Tja, nichts muss, alles kann? Ich persönlich gehe niemals aus der Tür ohne einen Ring und auch am Wochenende mindestens Ohrstecker für den Blitzeffekt (lächelt).

Ohrstecker „One“ aus 18k Weißgold mit je 0,75 ct Brillanten – der perfekte „Blitzeffekt“ für jeden Tag, wie Anja Heiden im Interview verrät. Minimalistisch, elegant und strahlend. (Foto: Wempe.de)

Meine persönliche Schmuckauswahl besteht in der Basis aus zeitlosen Dingen wie Memoire Ring, Solitaire Ohrstecker und Rivieren Armband. Und für den Zeitgeschmack ergänze ich mit goldenen Bangles für ein tolles Stacking am Arm und vor allem mit großen vorstelligen Ringen. Ich liebe Ringe und trage lieber einen großen als mehrere kleine.

Früher habe ich bspw. keine Goldfarben gemischt und schon gar nicht weißgoldenen Schmuck zu einer goldfarbenen Gürtelschnalle getragen. Das ist aber vorbei, inzwischen mische ich alles! Erlaubt ist, was gefällt!

Hier liegt die Antwort bereits in der Frage! Im Bereich des Echtschmucks muss ein gewisses Maß an Zeitlosigkeit vorherrschen, denn es handelt sich ja um ein Investment.

Ich liebe Imperial Topas! Dieser Stein ist sehr selten, vor allem in dieser doch guten Größe von mehr als 30 Carat. Er besticht durch seine ungewöhnliche sowie warme Farbe im hellen Orange-bräunlichen Bereich. Und passt perfekt zu dem Roségold des Helioro, dessen Namen ja vom Sonnengott abgeleitet ist.