Wohlfühlen und Heilen – Ayurveda ganz ohne Fernreise

Die jahrtausendealte indische Heilkunst verbindet man eher mit exotischen Orten wie Kerala oder Sri Lanka als mit den sanften Hügeln und Weinbergen Italiens. Doch gerade diese unerwartete Verbindung macht das Datu Retreat so besonders: Für viele, die Ayurveda skeptisch gegenüberstehen, bietet die vertraute Umgebung Europas einen niedrigschwelligen Einstieg.

Hektik und Stress entfliehen

In einer Welt, die von Hektik und Stress geprägt ist, suchen immer mehr Menschen nach Wegen, um Körper und Geist in Einklang zu bringen. Ayurveda, die alte indische Heilkunst, gilt als eine der effektivsten Methoden, um das innere Gleichgewicht wiederherzustellen. Doch Ayurveda ist nicht für jeden. Zumindest glauben das viele, die der jahrtausendealten indischen Heilkunst skeptisch gegenüberstehen. „Das klingt doch esoterisch“ oder „So etwas passt nicht in meinen Alltag“ sind gängige Reaktionen. Auch ich war unsicher, als ich das erste Mal mit Ayurveda in Berührung kam. Doch nach einer intensiven Auszeit in einem europäischen Retreat hat sich meine Sichtweise grundlegend verändert.

Rückzugsstätte der besonderen Art. (Foto: Hanru Marais)

Das Datu Ayurveda Retreat: Eine Oase des Wohlbefindens

Eingebettet in die unberührte Natur, bietet das Datu Ayurveda Retreat eine einladende Atmosphäre, die ideal für Einsteiger ist – gerade für diejenigen, die Ayurveda ausprobieren möchten, ohne gleich nach Indien zu reisen. Statt Exotik erwartet die Gäste hier eine wohltuende Einfachheit, geprägt von Ruhe, Achtsamkeit und einer tiefgreifenden Rückbesinnung auf sich selbst.

Das Retreat verfolgt einen integrativen Ansatz, bei dem klassische Ayurveda-Anwendungen mit modernsten therapeutischen Konzepten kombiniert werden. (Foto: Hanru Marais)

Bereits die Ankunft bei Datu fühlt sich anders an. Das historische Ambiente des Retreats, kombiniert mit der einheitlichen Kleidung aus weiten, weißen Stoffhosen und Hemden, schafft sofort ein Gemeinschaftsgefühl. Die Leichtigkeit dieser Umgebung half mir, meine anfänglichen Vorurteile hinter mir zu lassen und mich voll und ganz auf das Erlebnis einzulassen.



Das Retreat verfolgt einen integrativen Ansatz, bei dem klassische Ayurveda-Anwendungen mit modernsten therapeutischen Konzepten kombiniert werden. Dabei steht nicht nur die äußere Schönheit im Mittelpunkt, sondern vor allem die innere Balance, die durch individuell abgestimmte Behandlungen und Beratungen erreicht wird.



Wahre Heilung braucht keinen langen Flug – sie beginnt im Moment der Achtsamkeit. (Foto: Hanru Marais)

Ayurveda für Einsteiger: Eine sanfte Einführung in die Heilkunst

Auch wer bisher noch keine Erfahrung mit Ayurveda gemacht hat, ist im Datu Ayurveda Retreat bestens aufgehoben. Das Retreat ist ideal für Anfänger, die mehr über diese alte Heiltradition lernen und erste Schritte in die Welt des Ayurveda unternehmen möchten. Der Einstieg erfolgt auf besonders sanfte und behutsame Weise – ohne Überforderung und in einem Tempo, das jeder Teilnehmer selbst bestimmen kann.



Der strukturierte, aber sanfte Tagesablauf im Retreat half mir, zur Ruhe zu kommen. Morgenmeditation, sanftes Yoga und tief entspannende Anwendungen wechselten sich mit Momenten der Stille und achtsamen Mahlzeiten ab. Der Verzicht auf Ablenkungen wie Handy oder Fernsehen war anfangs ungewohnt, doch mit der Zeit lernte ich, diesen „Digital Detox“ zu schätzen.



Gäste erhalten detaillierte Einblicke in die Philosophie und die grundlegenden Prinzipien von Ayurveda. (Foto: Hanru Marais) Durch sanfte Yoga-Übungen oder durch einfache Atemtechniken wird Ayurveda im Alltag integriert. (Foto: Hanru Marais)

Ayurveda für alle: Auch ohne Indien-Reise

„Ayurveda“ – der Begriff, der sich aus den Sanskrit-Wörtern „Ayus“ (Leben) und „Veda“ (Wissen) zusammensetzt, bezeichnet das Wissen vom Leben. Der ayurvedische Ansatz basiert auf der Annahme, dass Gesundheit das harmonische Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele ist. Das einzigartige Konzept der Dosha-Typen und die Verwendung natürlicher Heilmittel aus Pflanzen, Kräutern und Ölen machen Ayurveda zu einer faszinierenden Methode, die sowohl heilend als auch präventiv wirkt.



Viele verbinden Ayurveda traditionell mit einer Reise nach Indien. Doch dieser lange Weg scheint dank Datu gar nicht mehr notwendig zu sein – denn solch intensive Rückzugsorte können auch mitten in Europa existieren. Umgeben von grünen Wäldern und der Ruhe der Umgebung, können Gäste hier vollständig in die Welt des Ayurveda eintauchen – ohne Flugticket und Fernreisen.

Umgeben von grünen Wäldern und der Ruhe der Umgebung, können Gäste hier vollständig in die Welt des Ayurveda eintauchen. (Foto: Hanru Marais)

Alle Mahlzeiten sind frisch, biologisch und auf die Bedürfnisse des Körpers abgestimmt. (Foto: Hanru Marais)

Die Idee hinter Datu

Hinter dem Erfolg des Datu Ayurveda Retreats steht Constantin Bjerke, ein Visionär, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Prinzipien des Ayurveda nach Europa zu bringen. Doch die wahre Stärke des Retreats liegt in seinem Team. Sobald man die Expert:innen nach und nach kennenlernt, wird schnell klar: Das oft auf der Webseite verwendete Wort „authentisch“ ist hier keine leere Floskel, sondern die gelebte Überzeugung aller Beteiligten.

Die Ayurveda-Expert:innen kommen größtenteils direkt aus Indien und bringen ihre tief verwurzelte Expertise mit. Ihre Leidenschaft für Ayurveda spürt man in jedem Gespräch und jeder Anwendung. Für sie ist Ayurveda keine Arbeit, sondern Berufung und Lebensinhalt. Diese Hingabe überträgt sich schnell auf die Gäste und schafft eine Atmosphäre, die Vertrauen und Offenheit fördert. Man fühlt sich begleitet und inspiriert, sich voll und ganz auf den Heilungsprozess einzulassen.

Hier können Sie sich selbst ein Bild des Retreats machen - und sich bereits jetzt für die nächsten Retreats ab dem 13. März einbuchen:





https://www.youtube.com/watch?v=qpObBJTmggc