Das Fünfsternehotel Cape Sounio, ein elegantes Luxusresort der renommierten Grecotel-Kette, liegt an einem der malerischsten Orte Griechenlands: direkt gegenüber dem Poseidon-Tempel auf der südlichsten Spitze der Attika-Halbinsel, hier kann man das Farbspiel der spektakulären Sonnenuntergänge hinter den Säulen beobachten. Inmitten eines Naturparks mit duftenden Pinienhainen, Olivenbäumen und geschützten Buchten gelegen, ist das Cape Sounio ein idealer Rückzugsort für Luxus-Aficiniados, Naturliebhaber und Kulturinteressierte – und das nur knapp 70 Kilometer von Athen und nur 45 Autominuten vom Flughafen entfernt.

In Griechenland sind Götter zuhause - und auch Sie können heir vollkommen zur Ruhe kommen. (Foto: Loannis Asproyiannis)

Das Hotel wurde in den frühen 1970ern gebaut – auf einer archäologischen Stätte – und genießt in der griechischen Hotellerie einen besonderen Kultstatus. Nicht nur, weil die schicken Athener hier ihre Wochenenden verbringen, zum Spa-Treatment kommen oder ein Candle-Light-Dinner mit Tempelblick genießen, sondern auch weil die Kulisse in vielen griechischen Filmklassikern auftaucht. Nach mehrjähriger Renovierung hat das Hotel nun seine Pforten wieder geöffnet, aber dabei nichts von seiner Authentizität – und seiner griechischen Seele – eingebüßt.

Die Architektur des Resorts spiegelt klassische Eleganz im Antike-Stil wider ­– ohne in den Las-Vegas-Kitsch zu verfallen. Alle Bungalows und Villen sind terrassenförmig am Hang angeordnet, um maximale Privatsphäre und Ausblicke auf die Ägäis zu garantieren. Besonders schön: die Deluxe-Bungalows mit Garten- oder Meerblick (und Privatpool): Ein Open-Floor-Plan mit modernem Design im Midcentury-Stil mit viel Marmor und Naturstein basiert auf dem Konzept des Indoor-Outdoor-Livings – very greek! Wer es eine Kategorie höher mag: die exklusive Temple View Villas mit direktem Blick auf den Poseidontempel oder die „Dream Villa Waterfront“ mit Privatpool und direktem Strandzugang.