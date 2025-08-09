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Das Fünfsternehotel Cape Sounio, ein elegantes Luxusresort der renommierten Grecotel-Kette, liegt an einem der malerischsten Orte Griechenlands: direkt gegenüber dem Poseidon-Tempel auf der südlichsten Spitze der Attika-Halbinsel, hier kann man das Farbspiel der spektakulären Sonnenuntergänge hinter den Säulen beobachten. Inmitten eines Naturparks mit duftenden Pinienhainen, Olivenbäumen und geschützten Buchten gelegen, ist das Cape Sounio ein idealer Rückzugsort für Luxus-Aficiniados, Naturliebhaber und Kulturinteressierte – und das nur knapp 70 Kilometer von Athen und nur 45 Autominuten vom Flughafen entfernt.
Das Hotel wurde in den frühen 1970ern gebaut – auf einer archäologischen Stätte – und genießt in der griechischen Hotellerie einen besonderen Kultstatus. Nicht nur, weil die schicken Athener hier ihre Wochenenden verbringen, zum Spa-Treatment kommen oder ein Candle-Light-Dinner mit Tempelblick genießen, sondern auch weil die Kulisse in vielen griechischen Filmklassikern auftaucht. Nach mehrjähriger Renovierung hat das Hotel nun seine Pforten wieder geöffnet, aber dabei nichts von seiner Authentizität – und seiner griechischen Seele – eingebüßt.
Die Architektur des Resorts spiegelt klassische Eleganz im Antike-Stil wider – ohne in den Las-Vegas-Kitsch zu verfallen. Alle Bungalows und Villen sind terrassenförmig am Hang angeordnet, um maximale Privatsphäre und Ausblicke auf die Ägäis zu garantieren. Besonders schön: die Deluxe-Bungalows mit Garten- oder Meerblick (und Privatpool): Ein Open-Floor-Plan mit modernem Design im Midcentury-Stil mit viel Marmor und Naturstein basiert auf dem Konzept des Indoor-Outdoor-Livings – very greek! Wer es eine Kategorie höher mag: die exklusive Temple View Villas mit direktem Blick auf den Poseidontempel oder die „Dream Villa Waterfront“ mit Privatpool und direktem Strandzugang.
Das Cape Sounio bietet mehrere Gourmet-Restaurants, das Leitmotiv ist aber immer eins: Regionale Zutaten, biologischer Anbau und kreative Interpretationen der klassischen griechischen Küche stehen im Zentrum. Für einen ausgiebigen Lunch empfiehlt sich das Yalo Beachfront Restaurant (gleich neben dem Privatstrand!) mit fangfrischem Oktopus, Fisch-Carpaccio und dazu der griechischen Bauersalat und ein Glas trockenen Assyrtiko-Weißwein. Abends darf es gerne etwas schicker sein auf der Dachterrasse des „The Restaurant“, hier wird mediterrane Fusionsküche serviert, natürlich mit dem einzigartigem Tempelblick.
Cape Sounio bietet auch ein umfangreiches Wellness-, Detox- und Sportprogramm an: Neben einem großen Gym (mit Outdoor-Trainingsfläche!) oder Yoga und Meditationskurse bei Sonnenaufgang am Strand ist besonders das Programm „Elevations of Wellness“ einzigartig in seiner Form, exklusiv entwickelt von Vicky Vlachonis, die international renommierte Osteopathin, Bestseller-Autorin und Heilerin von Stars wie Gwyneth Paltrow, Lady Gaga und Nicole Richie. Die gebürtige Athenerin, heute eine der gefragtesten Persönlichkeiten der internationalen Wellbeing-Szene in Beverly Hills, ist Botschafterin der UCLA Digestive Diseases Division und Gründerin der Health-Brand Saint Supply, an der auch Beyoncé als Investorin beteiligt ist, noch eine weitere Kundin von Vicky Vlachonis.
Für Cape Sounio hat sie eine Wellness-Symphonie auf Basis ihrer „Positive Feedback Method“ kreiert – einem dreistufigen System, das körperliche und emotionale Schmerzen von Grund auf heilt. Die Signature Treatments kombinieren antike griechische Heilrituale mit moderner Schmerztherapie, Atemarbeit, Massagen und Visualisierungsübungen. Ergänzend umfasst das Angebot Zusatzbehandlungen wie Hot Stone Rituals, Craniosacral-Therapie und bewegte Schröpfmassage.