Wie sich die Farben unserer Kleidung auf unser Stresslevel auswirken

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Der Alltag kann oft stressbeladen, überfordernd und reizintensiv sein. Eine Vielzahl an Informationen, Emotionen und Eindrücken wirkt täglich auf uns ein und kann uns nachhaltig beschäftigen. Umso wichtiger ist es, bewusste Wege zu finden, um zur Ruhe zu kommen. Ein oft unterschätzter Ansatz beginnt bei uns selbst – und damit auch bei unserer Kleidung. Mode ist mehr als nur Kleidung: Sie hat eine Wirkung nach außen und kann gleichzeitig unser inneres Gleichgewicht, Wohlbefinden und unser Selbstbewusstsein positiv beeinflussen.
Farbpsychologie
Farben spielen eine größere Rolle in unserem Leben, als wir häufig wahrnehmen. Sie begegnen uns überall – in der Natur, in den Medien, in unserem Umfeld und in unserem Kleiderschrank. Farben können Emotionen beeinflussen, Stimmungen verändern und auch unsere Ausstrahlung nach außen prägen. Auch die Farbwahl bei Kleidung und Accessoires sollte nicht unterschätzt werden, denn sie wirkt sowohl bewusst als auch unterbewusst auf unser Wohlbefinden.
Energiegebende Farben
Kleidung in Farbnuancen von Rot über Orange bis hin zu Gelb kann die Stimmung heben und aktivierend wirken. Diese Farben stehen für Energie, Motivation und Lebensfreude. Rot wird häufig mit Leidenschaft und Selbstbewusstsein verbunden und kann zudem anregend auf den Körper wirken. Gelb und Orange hingegen gelten als warme, positive Farben, die Leichtigkeit und Optimismus ausstrahlen.
Farben in der Ruhe
Im Gegensatz zu den rötlichen Farben werden Blautöne als kühlere Farben wahrgenommen. Sie zählen zu den kurzwelligen Farben und wirken beruhigend auf das Nervensystem. Blau und Indigo können helfen, innere Unruhe zu reduzieren und zu einem Gefühl von Ausgeglichenheit zu beitragen. Nicht ohne Grund empfinden viele Menschen das Meer oder den Himmel als besonders entspannend. Diese Wirkung lässt sich auch im Alltag nutzen – etwa durch gezielte Farbwahl in der Kleidung.
Lila und Lavendel-Farben
Lila zählt zu den Farben mit einer besonders intensiven Wirkung auf das Nervensystem. Es kann den Parasympathikus beruhigen und dadurch zur Entspannung beitragen. Vor allem Lavendel- und Fliedertöne wirken beruhigend und ausgleichend. Sie gälten daher als besonders effektiv für die Entspannung der Herzfrequenz und des Blutdrucks und bringen das Gefühl von innerer Ruhe und Balance.
Kleiderschrank-Umsetzung
Um mehr Farbe in den eigenen Kleiderschrank zu integrieren, ist kein komplett neuer Kleiderschrank notwendig. Bereits kleine Anpassungen können eine große Wirkung erzielen. Hierbei sind Taschen, Schuhe oder Schmuck ideal. Pluspunkt, wenn beim Schmuck auch Edelsteine enthalten sind, da diese ebenfalls positive Auswirkungen auf die Psyche haben können.
Besonders Rot, Blau und Lilatöne werden am häufigsten mit positiven Effekten auf das Nervensystem in Verbindung gebracht. Natürlich lässt sich das eigene Wohlbefinden nicht allein durch ein Kleidungsstück grundlegend verändern. Dennoch kann die bewusste Wahl von Farben einen spürbaren Einfluss auf Stimmung und Stresslevel haben. Grundsätzlich gilt: Helle und einladende Farben wirken oft positiver und können eine beruhigende Wirkung unterstützen.