Wie sich die Farben unserer Kleidung auf unser Stresslevel auswirken

Der Alltag kann oft stressbeladen, überfordernd und reizintensiv sein. Eine Vielzahl an Informationen, Emotionen und Eindrücken wirkt täglich auf uns ein und kann uns nachhaltig beschäftigen. Umso wichtiger ist es, bewusste Wege zu finden, um zur Ruhe zu kommen. Ein oft unterschätzter Ansatz beginnt bei uns selbst – und damit auch bei unserer Kleidung. Mode ist mehr als nur Kleidung: Sie hat eine Wirkung nach außen und kann gleichzeitig unser inneres Gleichgewicht, Wohlbefinden und unser Selbstbewusstsein positiv beeinflussen.

Farbpsychologie

Farben spielen eine größere Rolle in unserem Leben, als wir häufig wahrnehmen. Sie begegnen uns überall – in der Natur, in den Medien, in unserem Umfeld und in unserem Kleiderschrank. Farben können Emotionen beeinflussen, Stimmungen verändern und auch unsere Ausstrahlung nach außen prägen. Auch die Farbwahl bei Kleidung und Accessoires sollte nicht unterschätzt werden, denn sie wirkt sowohl bewusst als auch unterbewusst auf unser Wohlbefinden.

Energiegebende Farben

Kleidung in Farbnuancen von Rot über Orange bis hin zu Gelb kann die Stimmung heben und aktivierend wirken. Diese Farben stehen für Energie, Motivation und Lebensfreude. Rot wird häufig mit Leidenschaft und Selbstbewusstsein verbunden und kann zudem anregend auf den Körper wirken. Gelb und Orange hingegen gelten als warme, positive Farben, die Leichtigkeit und Optimismus ausstrahlen.