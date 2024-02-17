Wie neu geboren – Spa Empfehlungen!

Augen zu und verwöhnen lassen! Eine Auszeit in der eigenen Stadt bietet das Maison Sisley in München. Ob reinigendes Facial oder eine individuelle Make-up-Beratung, etwa mit der neuen „Phyto-Teint Perfection“-Foundation – hier sieht sogar der Wartebereich aus, als wäre man zu Besuch bei Freunden in Paris. Foundation um 93 Euro, Facial ab 190 Euro.

Im Münchner Maison Sisley sind die Kissen von der Gründerin Isabelle d’Ornano persönlich bestickt (Foto: christianmueller.org)

Das 1988 eröffnete erste Aman-Hotel hat gerade wieder ein Update bekommen. Als Ergänzung zum weitläufigen Holistic Wellness Center mit zwölf Behandlungsräumen für traditionelle Thai-Massagen, TCM-Konsultationen ebenso wie Hightech-Infusionen und diverse medizinische Untersuchungen gibt es jetzt auch das Spa House. Es kann exklusiv gebucht werden und bietet eine Reihe von Hydrotherapie-Einrichtungen, Dampfbad, Jacuzzi und einen privaten Swimmingpool. Für tiefer gehende Veränderungen sorgen die mehrtägigen „Original Immersions“, die auf die individuellen Wellness-Bedürfnisse zuge-schnitten werden, etwa Gewicht zu reduzieren, ein neues Körperbewusstsein zu erlangen oder Stress besser zu bewältigen. Übernachtung ab 1360 Euro für zwei Personen, Spa House ab 400 Euro.

Alles vereint (Foto: Amanresorts/Adam Gibson)

Olivenbäume so weit das Auge reicht und ein Bauernhof aus dem 16. Jahrhundert, die ganze Szenerie durchsetzt von türkisblauen Tupfern, denn hier hat rund die Hälfte der 40 Zimmer und Suiten einen eigenen kleinen Garten mit Pool. Ein idealer Rückzugsort, um endlich mal alle Bücher, die man schon immer lesen wollte, wegzuschmökern oder im kleinen „Irene Forte Spa“ (ja, es handelt sich um die Tochter des Hotel-Tycoons Rocco Forte) bei einer Massage zu entspannen. Wem nach mehr Bewegung ist, der kann zwischen den Olivenbäumen ein paar Bälle schlagen (zum Anwesen gehört ein Neun-Loch-Golfplatz) oder schwimmen gehen – zum privaten Beach Club ist es nur ein Katzensprung. Ab 600 Euro pro Nacht, Massage um 125 Euro.

Inmitten von Olivenbäumen gruppieren sich die Zimmer und Suiten des Resorts (Foto: PR)

Nicht mehr und nicht weniger als eine Reise zu sich selbst versprechen Nicole Boekhoorn und Fleur Huijskens ihren Gästen mit einem Besuch ihres Refugiums in den Weinbergen etwa eine Autostunde landeinwärts von Kapstadt. Ermöglichen sollen dies individuelle, „Rituals“ genannte Behandlungen, Meditationen, Klangtherapien oder Atemübungen. Auch handwerkliche Tätigkeiten wie Malen, Töpfern, Blumenpressen, Kochen, Erntehilfe oder das Verarbeiten von Kräutern gehören zu den mehrtägigen „Journeys“ auf der Farm. Aber natürlich auch: Tiere beobachten! Per Rad oder zu Fuß, und danach: kopfüber in den Naturpool –ahhh! Pro Person und Nacht inkl. aller Mahlzeiten und Anwendungen ab 600 Euro.

The Hammam (Foto: Elsa Young)

Wenn es doch die sprichwörtliche einsame Insel sein soll, sind die Malediven die erste Wahl. Im Lhaviyani-Atoll, 40 Flugminuten von der Haupt-stadt Male entfernt, erstreckt sich das neu eröffnete Six Senses Resort über drei Privatinseln. Wer zur totalen Entspannung etwas mehr als das permanente Wellenrauschen braucht, findet in paradiesischer Abgeschiedenheit lokal inspirierte Spa-Behandlungen mit tropischen Ingredienzien genauso wie eine Biohacking-Lounge. Sie bietet mit Kompressions- und pulsierender Magnetfeldtherapie und LED-Facials neuartige Möglichkeiten, den Körper zwischen Tauchgängen oder dem Training zu regenerieren. Villa für 2 Personen ab 1100 Euro pro Nacht, Treatment ab 45 Euro.

Zum „Kanuhura“-Resort gehört die unbewohnte Insel Jehunuhura, die tageweise oder für Ausflüge gebucht werden kann. Inklusive Picknick am einsamen Strand (Foto: John Athimaritis)

Für das neue „Retreat to Go“ von Instahelp, der Online-Plattform für psychologische Beratung, kann man in den eigenen vier Wänden bleiben. Gebündelt an einem Wochenende werden Übungen für Entspannung, Selbstreflexion, Dankbarkeit und Meditation angeboten, die sich individuell durchführen lassen. Highlight ist eine 1,5-stündige Live-Masterclass. Kostenlos.

Das imposante Gebäude am Ufer der Themse beherbergte einst das britische Verteidigungsministerium. Jetzt residiert hier das Luxushotel „Corinthia“ und um Verteidigung – allerdings von Jugend und Gesundheit – geht es auch heute noch. Das dreistöckige „ESPA Life“, eines der größten Spas der Stadt, kooperiert seit Kurzem mit dem „London Regenerative Institute“, gegründet von den renommierten plastischen Chirurgen Tunc Tiryaki und Steve Cohengen, und in Zusammenarbeit mit weiteren Expert*innen auf dem Gebiet der regenerativen Medizin. Mit modernsten personalisierten Behandlungen sollen hier die natürlichen Selbst-heilungskräfte angeregt werden – damit bei steigender Lebenserwartung Körper und Haut länger leistungsfähig, gesund und schön bleiben. Genutzt werden modernste Diagnoseverfahren wie Hautanalyse, Biochemie- und Epigenetiktests, 3D-Körperscans und umfassende Lifestyle-Frage­bögen, um die individuellen Bedürfnisse der Pa­tient*innen zu verstehen und ihre Vitalität zu optimieren. Neben regenerativer Chirurgie (in Zusammenarbeit mit der Cadogan Clinic) umfasst das Behandlungsspektrum erfrischende Sauerstofftherapien, Infusionen und maßgeschneiderte Nahrungsergänzungsmittel bis hin zu Gesichts-regenerationstechniken mit Stammzellen. Ästhetische Therapien wie Hautbooster, Botox, Filler und HydraFacials, Behandlungen mit Radiofrequenz, Eigenblut und Microneedling vervollständigen das Angebot zur „Verteidigung der Jugend und Schönheit“. Zimmer ab 880 Euro pro Nacht, LRI-Treatments ab 464 Euro.