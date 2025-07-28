Kroatische Historie trifft achtsamen Luxus

Natürlich ist Hvar keine unentdeckte Insel mehr – die Altstadt mit ihren venezianischen Palästen, den kleinen Cafés und gut sortierten Boutiquen zieht längst ein internationales Publikum an. Doch es gibt sie noch, die stilleren Ecken. Orte wie das Maslina, das zeigt, dass man nicht in Saint-Tropez oder auf Ibiza sein muss, um Sommerstil auf hohem Niveau zu erleben. Nur eben anders. Subtiler. Vielleicht auch ehrlicher.



Der Außenpool in der Villa Liticia lädt auf eine kühle Abkühlung ein. (Foto: Villa Liticia)

Mindful Luxury in Kroatien

Kroatien wird selten mit Luxus assoziiert – und das ist vielleicht gerade sein Vorteil. Wer sich abseits etablierter Pfade bewegt, entdeckt nicht nur neue Orte, sondern auch neue Perspektiven auf das, was Reisen bedeuten kann. Das Maslina Resort bietet keinen lauten Luxus. Aber vielleicht genau den, den man heute sucht.



