Travel

Wie Kroatien das Bild vom Luxus neu zeichnet

Von MADAME Redaktion
28 Jul 2025
Wie Kroatien das Bild vom Luxus neu zeichnet} Wie Kroatien das Bild vom Luxus neu zeichnet}

Luxusurlaub – das bedeutet für viele: Südfrankreich, Italien, vielleicht Mykonos. Kroatien hat sich als jedoch Reiseland längst weiterentwickelt. Und wer genau hinschaut, entdeckt Orte, die auf stille Weise definieren, was Luxus heute sein kann. Einer davon: das Maslina Resort auf Hvar.

Im Maslina ist „Mindful Luxury“ nicht nur ein Marketingbegriff. Das beginnt bei der Architektur und endet bei kleinen Gesten – einem duftenden Lavendelkissen zur Begrüßung, der handgeschriebenen Empfehlung für die beste versteckte Badebucht. Das Spa arbeitet mit lokalen Kräutern, der Concierge denkt in Momenten, nicht in Uhrzeiten.

Die 50 Zimmer, Suiten und Villen – alle mit Terrassen und Blick ins Grün oder aufs Meer – bieten ein Gefühl von Raum, Ruhe und Rückzug. Wer es besonders exklusiv möchte, bucht eine der Pool-Villen mit eigenem Garten und Außenküche.

Mit dem Familiy Villa Escape gibt es jetzt auch Mindful Luxury für die ganze Familie. (Foto: Maslina Resort)
Die Außenbar des Maslina Resorts sorgt für Erfrischungen. (Foto: Maslina Resort)
Das Exterieur des Maslina Resorts überzeugt mit einem sleeken Design. (Foto: Maslina Resort)

Ein Rückzugsort mit Haltung

Die Anreise erfolgt über Split, von dort per Schnellboot weiter zur Insel – und dann sind sie plötzlich da, diese Momente, in denen die Landschaft leiser wird. Das Maslina liegt oberhalb einer geschützten Bucht bei Stari Grad, umgeben von Pinien, mit Blick auf ein Meer, das morgens milchig-silbern glitzert und abends in warmen Blautönen schimmert. Es ist kein klassisches Luxushotel. Eher ein Ort, der auf wohltuende Weise unaufgeregt ist.

Die Architektur: klar, zurückhaltend, naturverbunden. Statt glänzender Marmorflächen trifft man auf geölte Hölzer, lokalen Stein und großzügige Räume, die Innen und Außen verschwimmen lassen. 50 Zimmer und Suiten, dazu ein paar Poolvillen – bewusst reduziert, aber durchdacht. Wer Design mag, wird sich schnell zu Hause fühlen. Wer Ruhe sucht, noch schneller.

Der Außenbereich des Maslina Resorts bietet traumhafte Blicke auf die Adria. (Foto: Maslina Resort
Leckere, hauseigene Mocktails sind in der &quot;The Bar&quot; erhältlich. (Foto: Maslina Resort
Begleitet von guter Musik lässt sich der Sommer im Maslima Resort auf hohem Niveau erleben. (Foto: Maslina Resort)

Kroatische Historie trifft achtsamen Luxus

Natürlich ist Hvar keine unentdeckte Insel mehr – die Altstadt mit ihren venezianischen Palästen, den kleinen Cafés und gut sortierten Boutiquen zieht längst ein internationales Publikum an. Doch es gibt sie noch, die stilleren Ecken. Orte wie das Maslina, das zeigt, dass man nicht in Saint-Tropez oder auf Ibiza sein muss, um Sommerstil auf hohem Niveau zu erleben. Nur eben anders. Subtiler. Vielleicht auch ehrlicher.

Der Außenpool in der Villa Liticia lädt auf eine kühle Abkühlung ein. (Foto: Villa Liticia)

Mindful Luxury in Kroatien

Kroatien wird selten mit Luxus assoziiert – und das ist vielleicht gerade sein Vorteil. Wer sich abseits etablierter Pfade bewegt, entdeckt nicht nur neue Orte, sondern auch neue Perspektiven auf das, was Reisen bedeuten kann. Das Maslina Resort bietet keinen lauten Luxus. Aber vielleicht genau den, den man heute sucht.

Weitere Infos erhalten Sie hier.

Published 28 Jul 2025
