Im Maslina ist „Mindful Luxury“ nicht nur ein Marketingbegriff. Das beginnt bei der Architektur und endet bei kleinen Gesten – einem duftenden Lavendelkissen zur Begrüßung, der handgeschriebenen Empfehlung für die beste versteckte Badebucht. Das Spa arbeitet mit lokalen Kräutern, der Concierge denkt in Momenten, nicht in Uhrzeiten.
Die 50 Zimmer, Suiten und Villen – alle mit Terrassen und Blick ins Grün oder aufs Meer – bieten ein Gefühl von Raum, Ruhe und Rückzug. Wer es besonders exklusiv möchte, bucht eine der Pool-Villen mit eigenem Garten und Außenküche.
Ein Rückzugsort mit Haltung
Die Anreise erfolgt über Split, von dort per Schnellboot weiter zur Insel – und dann sind sie plötzlich da, diese Momente, in denen die Landschaft leiser wird. Das Maslina liegt oberhalb einer geschützten Bucht bei Stari Grad, umgeben von Pinien, mit Blick auf ein Meer, das morgens milchig-silbern glitzert und abends in warmen Blautönen schimmert. Es ist kein klassisches Luxushotel. Eher ein Ort, der auf wohltuende Weise unaufgeregt ist.
Die Architektur: klar, zurückhaltend, naturverbunden. Statt glänzender Marmorflächen trifft man auf geölte Hölzer, lokalen Stein und großzügige Räume, die Innen und Außen verschwimmen lassen. 50 Zimmer und Suiten, dazu ein paar Poolvillen – bewusst reduziert, aber durchdacht. Wer Design mag, wird sich schnell zu Hause fühlen. Wer Ruhe sucht, noch schneller.
Kroatische Historie trifft achtsamen Luxus
Natürlich ist Hvar keine unentdeckte Insel mehr – die Altstadt mit ihren venezianischen Palästen, den kleinen Cafés und gut sortierten Boutiquen zieht längst ein internationales Publikum an. Doch es gibt sie noch, die stilleren Ecken. Orte wie das Maslina, das zeigt, dass man nicht in Saint-Tropez oder auf Ibiza sein muss, um Sommerstil auf hohem Niveau zu erleben. Nur eben anders. Subtiler. Vielleicht auch ehrlicher.
Mindful Luxury in Kroatien
Kroatien wird selten mit Luxus assoziiert – und das ist vielleicht gerade sein Vorteil. Wer sich abseits etablierter Pfade bewegt, entdeckt nicht nur neue Orte, sondern auch neue Perspektiven auf das, was Reisen bedeuten kann. Das Maslina Resort bietet keinen lauten Luxus. Aber vielleicht genau den, den man heute sucht.
