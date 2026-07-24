Wer in den vergangenen Monaten einen Blick in die Beauty-Bags von Make-up-Artists, Models oder Influencerinnen geworfen hat, dürfte einen Trend bemerkt haben: Immer öfter wird die klassische Foundation durch sogenannte Water Tints ersetzt. Die ultraleichten Formulierungen sorgen für einen frischen, ebenmäßigen Teint, ohne die Haut unter einer sichtbaren Schicht Make-up zu verstecken. Kein Wunder also, dass Water Tints als die neue Generation von Teintprodukten gehandelt werden – perfekt für alle, die einen natürlichen Look wollen, ohne zu geschminkt auszusehen.

Was sind Water Tints?

Water Tints sind besonders leichte Teintprodukte mit einer wasserähnlichen Textur. Im Gegensatz zu klassischen Foundations enthalten sie weniger deckende Pigmente und setzen stattdessen auf Transparenz, Leuchtkraft und ein natürliches Finish. Das Ziel ist nicht, die Haut komplett zu verändern, sondern sie frischer, ausgeglichener und gesünder wirken zu lassen. Sommersprossen bleiben sichtbar, die natürliche Hautstruktur ebenfalls. Das Ergebnis erinnert an die Beauty-Version eines guten Filters: alles etwas ebenmäßiger, aber immer noch authentisch.

Warum gerade alle auf Water Tints setzen

Der Trend passt perfekt zur aktuellen Entwicklung in der Beauty-Welt. Statt Full Coverage und Perfektion stehen mittlerweile Ausstrahlung, Pflege und Natürlichkeit im Mittelpunkt. Water Tints überzeugen vor allem durch ein federleichtes Hautgefühl, einen natürlichen Glow, unkompliziertes Auftragen und ein frisches Finish ohne Maskeneffekt. Gerade im Sommer sind sie deshalb eine beliebte Alternative zu klassischen Foundations, die schnell schwer wirken können.

So verwendet man Water Tints richtig

Der größte Unterschied zu Foundation: Weniger ist hier tatsächlich mehr.

Schritt 1: Haut vorbereiten

Da Water Tints sehr transparent sind, spielt die Hautpflege eine wichtige Rolle. Eine gut durchfeuchtete Haut sorgt dafür, dass sich das Produkt gleichmäßig verteilt und besonders natürlich aussieht. Idealerweise werden zuerst Feuchtigkeitsserum oder Sonnenschutz aufgetragen.

Schritt 2: Water Tint gut schütteln

Viele Formulierungen enthalten Wasser- und Pigmentphasen, die sich vor der Anwendung verbinden müssen. Deshalb gilt: vor dem Auftragen immer gut schütteln.

Schritt 3: Wenige Tropfen genügen

Meist reichen bereits zwei bis vier Tropfen für das gesamte Gesicht. Das Produkt kann mit den Fingern oder auch mit einem Pinsel oder einem leicht angefeuchteten Beauty Sponge eingearbeitet werden. Die Finger sind oft die beste Wahl, da die Wärme der Hände die Formulierung besonders schön mit der Haut verschmelzen lässt.

Schritt 4: Nur dort aufbauen, wo nötig

Water Tints leben von ihrer Leichtigkeit. Statt sofort eine große Menge aufzutragen, wirkt es meist schöner, einzelne Bereiche gezielt zu ergänzen. Bei stärkeren Rötungen oder Augenringen kann anschließend punktuell Concealer verwendet werden.

Schritt 5: Den Glow entscheiden lassen

Wer den frischen Glow erhalten möchte, verzichtet weitgehend auf Puder. Bei Mischhaut genügt es oft, lediglich die T-Zone leicht abzupudern und den Rest des Gesichts strahlen zu lassen.

Für den Luxus-Minimalismus

Die neue Formulierung von Victoria Beckham verkörpert den Water-Tint-Trend nahezu perfekt. Die Textur fühlt sich schwerelos an und sorgt für einen gepflegten "Quiet Luxury"-Teint, der aussieht, als käme der Glow von innen.

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Für den ikonischen Glass-Skin-Effekt

Eines der bekanntesten Produkte der Kategorie von Chanel. Die wasserreiche Formel schenkt der Haut einen besonders frischen, sommerlichen Glow.

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Für Beauty-Minimalistinnen

Eine Mischung aus Hautpflege, Lichtschutz und leichtem Teintprodukt – ideal für alle, die morgens möglichst wenige Schritte möchten.

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Kult-Klassiker

Der Klassiker gehört zu den Vorreitern des Tint-Trends. Die wasserleichte Formel verschmilzt nahezu unsichtbar mit der Haut und sorgt für einen langanhaltenden Rosé-Effekt für die Wangen.

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Für den Alltag

Eine zugängliche Alternative für alle, die den Trend ausprobieren möchten, ohne direkt in den Luxusbereich einzusteigen.

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Für ein gepflegtes Satin-Finish

Perfekt für alle, die Natürlichkeit lieben, aber dennoch etwas mehr Ausgleich im Hautbild wünschen.

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Der Trick der Profis: Water Tint als Bronzing Base

Viele Make-up-Artists verwenden Water Tints inzwischen nicht nur allein.

Besonders modern wirkt die Kombination aus Water Tint, Concealer – nur dort, wo nötig – , Cremebronzer und Cremeblush. Dadurch bleibt die Haut lebendig und erhält den begehrten "I woke up like this"-Effekt.



Wer bislang zwischen nackter Haut und Foundation geschwankt hat, findet mit Water Tints möglicherweise den perfekten Mittelweg.