Längst ist Skincare nicht mehr nur Frauensache. Der Mann von heute will mehr, als das klischeebehaftete 3-in-1-Duschgel. Er sucht nach einer Routine, die die Haut schützt, pflegt, Unreinheiten vorbeugt und sie gegenüber Rasur, langen Tagen, Großstadtluft und täglichen Belastungen widerstandsfähig macht. Doch wie sieht die ideale Hautpflege-Routine für Männer aus? Zunächst einmal ist festzuhalten, dass sich sich deutlich von der weiblichen unterscheidet, denn Hauttypen und Bedürfnisse sind unterschiedlich. Männerhaut ist dicker, produziert mehr Talg und wird nahezu täglich durch Rasur gereizt– Faktoren, die bei der Pflege berücksichtigt werden sollten.

Warum Männerhaut anders ist

Biologisch betrachtet hat Männerhaut einige Besonderheiten. Sie ist im Durchschnitt etwa 20 % dicker als Frauenhaut und verfügt über einen höheren Anteil an Kollagenfasern, was sie zunächst fester und widerstandsfähiger erscheinen lässt. Gleichzeitig produziert Testosteron mehr Talg, weshalb Männerhaut oft fettiger ist und zu größeren Poren neigt. Das kann zwar den natürlichen Feuchtigkeitsverlust reduzieren, erhöht aber das Risiko für Mitesser und Pickel. Ein weiterer Unterschied ist die mechanische Belastung durch die Rasur. Mikroverletzungen, kleine Schnitte oder gereizte Haarfollikel machen die Haut empfindlicher und anfälliger für Irritationen. Wer diese Besonderheiten ignoriert, riskiert Rötungen, Spannungsgefühle und vorzeitige Hautalterung. Eine auf Männerhaut abgestimmte Routine berücksichtigt diese Faktoren und stärkt gleichzeitig die natürliche Barriere der Haut.

Grundprinzipien guter Hautpflege

Bevor es um die konkrete Routine geht, lohnt sich ein Blick auf die Grundprinzipien guter Hautpflege. Denn eine funktionierende Routine muss nicht kompliziert sein. Im Gegenteil: Weniger ist oft mehr. Eine einfache, tägliche Basis reicht meist völlig aus, um die Haut gesund und widerstandsfähig zu halten. Zu viele Produkte oder gleichzeitig eingesetzte starke Wirkstoffe können die Hautbarriere unnötig stressen und Irritationen begünstigen. Ebenso wichtig ist eine sanfte Reinigung. Produkte, die stark entfetten oder in Kombination mit zu heißem Wasser verwendet werden, greifen den natürlichen Schutzfilm der Haut an. Dabei ist genau dieser Film entscheidend: Er speichert Feuchtigkeit und schützt die Haut vor äußeren Einflüssen wie Schmutz, Schadstoffen oder Bakterien. Feuchtigkeit und Schutz bilden die dritte Säule jeder guten Routine. Eine passende Creme hält die Haut geschmeidig, Sonnenschutz bewahrt sie vor UV-Schäden. Wer diese Basics verinnerlicht, kommt mit wenigen, gut gewählten Produkten aus – und erspart sich unnötigen Pflegeaufwand.

Die ideale Skincare-Routine für Männer – Schritt für Schritt

1. Der richtige Cleanser

Die Routine beginnt morgens und abends mit einer gründlichen, aber sanften Reinigung. Ein mildes Cleansing-Gel oder ein Schaumreiniger entfernt Schmutz, überschüssigen Talg, Schweiß und Rückstände aus der Umwelt, ohne die Haut auszutrocknen. Wichtig: Das Gesicht sollte mindestens eine Minute lang mit dem Waschgel eingeschäumt werden. Nur so können sich Talg und Ablagerungen wirklich lösen – hastiges Abspülen reicht dafür nicht aus.

Nach der Rasur ist die Reinigung besonders wichtig, da die Haut durch Mikroverletzungen empfindlicher ist und sich Talg- oder Schmutzreste leichter festsetzen können. Eine gründliche, aber sanfte Reinigung hilft, Rasurbrand, Rötungen und eingewachsene Haare zu vermeiden. Anschließend mit lauwarmem Wasser abspülen und die Haut sanft mit einem frischen Handtuch trocken tupfen – Rubbeln belastet die Haut unnötig. Diese einfache Maßnahme reduziert Irritationen und bereitet die Haut optimal auf die folgenden Pflegeschritte vor.

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2. Ein feuchtigkeitsspendender Toner

Ein feuchtigkeitsspendender Toner ist mehr als nur ein Zwischenschritt. Nach der Reinigung hilft er, den natürlichen Säureschutzmantel der Haut zu stabilisieren, der durch Wasser, Reinigungsprodukte oder Rasur kurzfristig gestört werden kann. Gleichzeitig versorgt er die Haut sofort mit Feuchtigkeit und sorgt dafür, dass nachfolgende Wirkstoffe gleichmäßiger und effektiver aufgenommen werden. Gerade Männerhaut, die durch häufige Reinigung oder Rasur schnell zu Spannungsgefühlen neigt, profitiert von diesem regulierenden Schritt.

Wichtig ist, auf Formulierungen ohne austrocknenden Alkohol zu achten. Stattdessen sollten beruhigende und feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe im Fokus stehen, die Rötungen mindern, die Haut sichtbar frischer wirken lassen und ihr nach der Reinigung wieder ein angenehmes Hautgefühl geben. Besonders nach der Rasur kann ein Toner helfen, Reizungen abzufedern und die Haut schneller zu beruhigen.

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3. BHA oder Retinoide verwenden (abwechselnd)

Jetzt folgt der gezielt wirksame Teil der Routine, der abends durchgeführt werden sollte: Produkte mit sogenannten aktiven Wirkstoffen. Damit sind Inhaltsstoffe gemeint, die aktiv in die Hautfunktionen eingreifen – etwa indem sie Poren klären, die Zellerneuerung anregen oder das Hautbild nachhaltig verändern. In dieser Routine kommen entweder ein BHA-Peeling (z. B. Paula’s Choice BHA) oder ein Retinal/Retinoid (z. B. von Transparent Lab) zum Einsatz. Diese Wirkstoffe sollten nicht gleichzeitig angewendet werden, da sie die Haut sonst überfordern können.



BHA (Salicylsäure) ist besonders für Männerhaut geeignet, da sie fettlöslich ist und tief in die Poren eindringen kann. Dort löst sie überschüssigen Talg und abgestorbene Hautzellen, beugt Mitessern vor und wirkt entzündlichen Unreinheiten entgegen.



Retinoide setzen an einem anderen Punkt an: Sie regen die Zellerneuerung an, verfeinern die Hautstruktur und unterstützen die Kollagenproduktion. Dadurch wirkt die Haut langfristig glatter, ebenmäßiger und widerstandsfähiger – auch gegenüber ersten Zeichen der Hautalterung.



Optimal ist ein Wechsel: BHA an einem Abend, Retinoid am nächsten. So erhält die Haut ausreichend Zeit zur Regeneration und kann von beiden Wirkstoffen profitieren, ohne gereizt zu werden. Gerade Männer mit fettiger oder zu Unreinheiten neigender Haut erzielen mit diesem Wechsel besonders gute Ergebnisse. Wichtig: Sowohl BHA als auch Retinoide gehören ausschließlich in die Abendroutine. Beide Wirkstoffe machen die Haut empfindlicher gegenüber UV-Strahlung und können bei Anwendung am Morgen das Risiko für Reizungen und Sonnenschäden erhöhen. Abends kann die Haut diese aktiven Inhaltsstoffe besser verarbeiten und sich über Nacht regenerieren. Am Morgen sollte stattdessen der Fokus auf Feuchtigkeit und konsequentem Sonnenschutz liegen.

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4. Eine Feuchtigkeitscreme

Nach den aktiven Wirkstoffen folgt die Feuchtigkeitscreme – ein zentraler Schritt, der oft unterschätzt wird. Wirkstoffe wie BHA oder Retinoide können die Haut kurzfristig fordern, indem sie die Zellerneuerung anregen oder tief in die Poren wirken. Eine gut formulierte Feuchtigkeitspflege hilft der Haut, sich zu regenerieren, stabilisiert die Hautbarriere und verhindert, dass Feuchtigkeit verloren geht. Dadurch werden Spannungsgefühle reduziert und die Haut bleibt ausgeglichen und widerstandsfähig.



Entscheidend ist die Wahl der richtigen Textur. Leichte, schnell einziehende Cremes bieten ausreichend Pflege, ohne ein schweres oder fettiges Gefühl zu hinterlassen. Inhaltsstoffe wie Hyaluronsäure binden Wasser in der Haut und sorgen für ein frisches, pralles Hautgefühl, während Ceramide die natürliche Schutzfunktion der Haut unterstützen und sie gegenüber äußeren Einflüssen stärken. So wird die Haut optimal versorgt, ohne überpflegt zu wirken – ein wichtiger Ausgleich nach der Anwendung aktiver Wirkstoffe.

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5. Ein abschließender Sonnenschutz

Sonnenschutz ist der wichtigste Schritt jeder Hautpflegeroutine – und zugleich der am häufigsten vernachlässigte. UV-Strahlen wirken nicht nur im Hochsommer, sondern täglich: Sie beschleunigen die Hautalterung, begünstigen Pigmentflecken und schwächen langfristig die Hautstruktur. Ein Großteil sichtbarer Hautveränderungen entsteht nicht durch Alter, sondern durch kumulative Sonneneinstrahlung.



Für Männer eignen sich besonders leichte, schnell einziehende Formulierungen, die keinen Fettfilm hinterlassen und sich unkompliziert in den Alltag integrieren lassen. Moderne Texturen wirken transparent, fühlen sich kaum spürbar an und machen Sonnenschutz zu einem selbstverständlichen Teil der täglichen Pflege – nicht zu einem lästigen Zusatz.

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6. Ein Lippenbalsam

Zu guter Letzt: Lippenpflege. Die Lippenhaut ist besonders dünn und empfindlich, trocknet schnell aus und reagiert auf Kälte, Sport oder trockene Luft. Ein pflegender Lippenbalsam hält die Lippen weich, geschmeidig und rundet die tägliche Hautpflege ab.

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Eine Routine, die hält, was sie verspricht

Eine effektive Skincare-Routine für Männer muss nicht kompliziert sein. Entscheidend ist, dass sie die Besonderheiten der Männerhaut berücksichtigt: stärkere Talgproduktion, dickere Hautschicht und die mechanische Belastung durch Rasur. Wer regelmäßig sanfte Reinigung, Toner, gezielte Wirkstoffe, Feuchtigkeit, Sonnenschutz und Lippenpflege kombiniert, sorgt für ein ausgeglichenes Hautbild, weniger Unreinheiten und eine widerstandsfähige, gepflegte Haut. Mit einer einfachen, konsequenten Routine lassen sich sichtbare Hautprobleme reduzieren, Spannungsgefühle vermeiden und die Haut langfristig stabil halten – ganz ohne unnötige Produkte oder komplizierte Schritte – aber eben auch ganz ohne 3-in-1-Produkte.