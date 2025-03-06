Von wegen Tabu: Wie wir Frauen beim Dating jüngerer Männer zusehen

„Wie alt bist du?“, fragt eine leicht verunsicherte Bridget Jones ihren Begleiter beim ersten Date. „28“, sagt der, um dann, als er Bridgets entsetzen Gesichtsausdruck sieht, lachend hinzuzufügen: „War nur Spaß. Ich bin 29.“ In „Bridget Jones – Verrückt nach ihm“ (jetzt im Kino), dem vierten Teil der Film-Reihe, dated Bridget (gespielt von Renée Zellweger) also einen jüngeren Mann. Und sie ist damit nicht allein. Filme und Bücher sind seit einiger Zeit voll mit diesen Geschichten, die Frauen werden verkörpert Nicole Kidman, Anne Hathaway, Laura Dern.

Das Thema an sich ist nicht ganz neu, schon im 19. Jahrhundert ruinierten sich bei Stendal und Gustave Flaubert die Frauen mit Affären zu jüngeren Männern. 1955 zerbricht im Melodrama „Was der Himmel erlaubt“ eine Witwe und Mutter an ihrer Liebe zu ihrem jüngeren Gärtner – oder besser gesagt an der Gesellschaft, die sie für diese Liebe verurteilt. 1967 verführte Mrs. Robinson den blutjungen, großäugig in die ihm unbekannte Welt blickenden Dustin Hoffman.

Doch mit diesen Geschichten haben die neuen Erzählungen nicht mehr viel gemein. Sie haben sich emanzipiert. Erzählt wird nun konsequent aus der Perspektive der Frauen und die Beziehungen sind, wenn auch kompliziert, einvernehmlich und von Tabus befreit.

Ein paar Beispiele allein aus den letzten zehn Monaten: In der RomCom „A Family Affair“ (Netflix) verliebt sich Nicole Kidman in einen 16 Jahre jüngeren Superstar, den sie kennenlernt, weil ihre erwachsene Tochter als seine Assistentin arbeitet. Eine ähnliche Geschichte erzählt „Als du mich sahst“ (Amazon Prime) – hier dated Anne Hathaway einen Boybandstar (Nicholas Galitzine). Auf den ihre Teenagertochter früher stand, bevor sie Feministin wurde und nur noch Singersongwriterinnen hörte. In dem komplexen Drama „Babygirl“ (noch in ausgewählten Kinos) beginnt Nicole Kidman, CEO einer Robotics-Firma, eine Affäre mit einem Praktikanten (Harry Dickinson). Dabei ist es kein Zufall, dass die erst 42-jährige Anne Hathaway und die aus der Zeit gefallene Nicole Kidman die Frauen verkörpern – Hollywoods Schönheitsideal für Frauen ist noch immer kompromisslos gegenüber Falten. Erfreulich aus der Reihe fällt da die 58-jährige Laura Dern. Nur ein Jahr älter als Kidman sieht man ihr das Alter zumindest ansatzweise an. In „Lonely Planet – Liebe in Marokko“ (Netflix) verguckt sich sie als erfolgreiche Schriftstellerin in einen Jungspund (Liam Hemsworth).