Von diesen Seriencharakteren wünschen wir uns ein Spin-off

XOXO – Gossip Girl ist wieder da. Fast 15 Jahre nach dem Finale der kultigen Teen-Drama-Serie sorgt ein neues Kapitel im „Gossip Girl“-Universum für Aufsehen: Autorin Cecily von Ziegesar bringt eine Fortsetzung heraus, die ganz Blair Waldorf in den Mittelpunkt stellt. Der Roman mit dem schlichten Titel Blair — angesetzt für Sommer 2027 — folgt der mittlerweile in den Vierzigern angekommenen Queen B, die zurück an die Upper East Side kehrt, um ihr Imperium neu zu erobern.

Während noch unklar ist, ob dieser literarische Spin-off auch als TV-Serie adaptiert wird, ist die Nachricht allein ein Statement: Fans und Produzenten lieben es, ikonische Figuren weiterzudenken — vor allem, wenn es um starke, komplexe Charaktere geht. Und deshalb stellt sich auch die Redaktion die Frage: Welche Seriencharaktere hätten unserer Meinung nach ein Spin-off verdient? Sei es aus Liebe zur Story, aus kultureller Relevanz oder schlicht, weil sie zu faszinierend sind, um nur Randfiguren zu bleiben.

1. Humor und Herz: Joey aus „Friends“

Matt LeBlanc als Joey Tribbiani in der ersten Staffel von „Friends“ (Foto: Getty Images)

„How you doin?“ – bei diesem Satz hat wohl jeder sofort eine Stimme im Kopf (oder hat die Serie nie gesehen – Nachholbedarf!). Joey Tribbiani, eigentlich Joseph Tribbiani Jr., aus der Kultserie Friends. Zehn Staffeln lang bringt er mit seinem unverwechselbaren Humor unzählige Lachmomente – doch Joey ist weit mehr als nur der Spaßvogel der Gruppe.



Oft unterschätzt, genau das macht ihn besonders. Hinter dem charmanten Grinsen steckt ein loyaler Freund mit großem Herzen, der alles für seine Friends tun würde – und trotz vieler Rückschläge unbeirrt an seiner Schauspielkarriere festhält. Er bleibt sich treu und zeigt dabei immer wieder eine emotionale Tiefe, die leicht übersehen wird.



Ein Spin-off über Joey lohnt sich, weil er die perfekte Mischung aus Humor und Herz bietet – und dabei nahbar bleibt. Ob auf dem Weg nach ganz oben in Hollywood, zwischen großen Castings und kleinen Niederlagen, oder als ehemaliger Womanizer, der im modernen Dating-Dschungel nach echter Nähe sucht: Joey ist eine Figur, die sowohl zum Lachen als auch zum Mitfiebern einlädt.

2. Feines Gespür inmitten männlicher Egos: Donna aus „Suits“

Donna aka Schauspielerin Sarah Rafferty bei der Vorführung der 6. Staffel von „Suits“ (Foto: Getty Images)

Deals in Millionenhöhe, messerscharfe Plädoyers, perfekt sitzende Anzüge – wer Suits für eine weitere klassische Anwaltsserie hält, irrt. Im Kern erzählt die Serie von Macht, Loyalität und der Kunst, anderen immer einen Schritt voraus zu sein. Sie lebt vom Schlagabtausch zwischen Harvey Specter und Mike Ross, von moralischen Grauzonen in Hochglanzbüros. Doch während große Egos im Konferenzraum aufeinanderprallten, saß eine Figur oft scheinbar am Rand – und war doch das eigentliche Machtzentrum: Donna Paulsen.



Donna war als Assistentin nie Nebenfigur, sondern strategisches Gedächtnis der Kanzlei. Sie wusste nicht nur, was gesagt wurde - sie wusste, was gemeint war. Und häufig auch, was bewusst unausgesprochen blieb.

Denn Donna agierte jenseits klassischer Hierarchien: offiziell Assistentin, faktisch Taktgeberin. Sie las Räume wie andere Vertragsklauseln. Sie antizipierte Eskalationen, bevor sie ausgesprochen wurden, und lenkte Dynamiken mit einem beiläufigen Kommentar in die gewünschte Richtung. Ihr Spin-off müsste folgerichtig nicht im Gerichtssaal spielen, sondern im Maschinenraum der Macht: Dort, wo Entscheidungen vorbereitet, Egos kalibriert und Narrative gesetzt werden.



Wir wollen mehr sehen: Donna nicht länger als brillante Schattenarchitektin, sondern als sichtbare Entscheiderin. Vielleicht als Mitinhaberin einer Kanzlei, vielleicht als Gründerin eines eigenen Beratungsunternehmens - in jedem Fall in einer Position, die emotionale Intelligenz nicht als „Soft Skill“, sondern als strategisches Führungsinstrument begreift.

Für uns ganz klar: Hier ist Potenzial – Potenzial zu zeigen, dass Einfluss nicht laut sein muss, um wirksam zu sein - sondern klug. Und dass wahre Macht oft dort sitzt, wo niemand sie zuerst vermutet.



3. Old-Money-Stilikone: Charlotte York aus „Sex And The City“

Schauspielerin Kristen Davis am Set von „Sex And The City 2” (Foto: Getty Images)

Wer besonders im Fashion-Kosmos an die Serie der 90er Jahre denkt, denkt meist an Sex And The City. Glamour, Liebes-Dramen und das glorifizierte Leben der New Yorker Freundesgruppe um Carrie, Samantha, Miranda und Charlotte haben so manche in ihren Bann gezogen. Der Mittelpunkt der Serie und die Figur, mit der die Geschichte wohl am meisten verbunden wird, ist Carrie: die Serie wird aus ihrer Perspektive erzählt, ihre Gedanken stehen im Zentrum des Erzählstils, ihre inneren Monologe prägen jede Folge.



Doch während Carrie die unbestrittene Protagonistin bleibt, lohnt sich gerade heute ein genauerer Blick auf eine andere Figur: Charlotte York. Aktuell haben Old-Money-Stil, Etikette und chic Minimalism Hochkonjunktur – und kein Charakter aus der Serie verkörpert diese Ästhetik authentischer als sie. In einer Zeit, in der wir uns nach Struktur, klassischen Werten und zeitloser Eleganz sehnen, wirkt Charlotte plötzlich überraschend modern.



In der Serie ist sie der moralische Kompass der Gruppe, die stilvolle Freundin, die an klassischen Werten und der großen Liebe festhält und unerschütterlich an ihre Prinzipien glaubt – während Carrie diese gerne hin und wieder für Mr. Big über Bord geworfen hat. Charlotte repräsentiert eine Lebensphilosophie, die heute wieder Relevanz gewinnt: die Sehnsucht nach Beständigkeit, nach echten Beziehungen, nach einem Leben mit Substanz jenseits des Chaos.

Ein Spin-off zu der Frau, die wie keine andere den chic Lifestyle à la Ralph Lauren verkörpert, wäre ein inspirierender und frischer Dreh. Welche Gedanken gehen Charlotte durch den Kopf, während sie sich zum x-ten Mal die Dating-Probleme ihrer Freundinnen anhört? Wie navigiert eine gebildete, kultivierte Frau durch ein Leben, in dem Beruf, Familie, Freundschaft und Liebesleben unter einen Hut gebracht werden wollen – ohne dabei ihre Werte zu kompromittieren? Wie fühlt es sich an, die „Brave“ zu sein, während um einen herum alle Regeln gebrochen werden?



Wir wären allzu gespannt, welche Perspektiven, welche inneren Konflikte und welche überraschend zeitgemäßen Erkenntnisse uns da erwarten würden. Charlotte York verdient ihre eigene Geschichte – gerade jetzt.

4. „Je ne sais quoi“-Attidüde: Sylvie Grateau aus „Emily in Paris“

Sylvie aka Schauspielerin Philippine Leroy-Beaulieu beim Le Grand Dîner du Louvre im Musée du Louvre (Foto: WWD via Getty Images)

Der Netflix-Hit „Emily in Paris“ dreht sich seit der ersten Staffel um Emily Cooper, eine Amerikanerin, die als PR-Managerin nach Paris kommt und dabei nicht nur die Agentur „Savoir“ aufmischt, sondern sich prompt in eine ménage à trois (dt. Dreiecksbeziehung) hineinmanövriert. Neben den großen Liebestragödien, die Emily unermüdlich aufsucht – sei es mit Gabriel, Alfie oder neuerdings Marcello, für den sie Paris kurzerhand mit Rom betrügt – steht ihr eine Frau zur Seite, die wie keine andere den französischen Chic verkörpert: Sylvie Grateau. Die Agentur-Leiterin ist der Inbegriff des „je ne sais quoi“-Lifestyles, eine Frau, deren Eleganz und Attitude à la française kaum zu überbieten sind. Während Emily von einer romantischen Katastrophe in die nächste stolpert, navigiert Sylvie durch das Leben mit einer Selbstsicherheit und Klarheit, die fasziniert. Sie weiß, wer sie ist und lässt sich von niemandem beirren.



Doch hinter Sylvies perfekt sitzenden Looks und ihrem messerscharfen Blick steht auch eine Frau, die jenseits der 50 weiterhin relevant bleiben möchte. Eine Frau, die sich in einer Welt von Smartphones, Instagram-Stories und permanentem Optimierungszwang bewusst für ihre Zigarette, den gelegentlichen Wein am Nachmittag und ihr Klapphandy entscheidet – nicht aus Nostalgie, sondern, um sich selbst treu zu bleiben. Um nicht jeden Trend mitzumachen, nur weil er gerade existiert.



Sylvie repräsentiert eine Generation von Frauen, die oft übersehen wird: Frauen, die älter, reifer und erfahrener sind – und gerade deshalb so unglaublich interessant. Frauen, die eine Karriere aufgebaut haben, komplexe Beziehungen führen, die jenseits konventioneller Regeln existieren, und dabei niemals ihre Authentizität verlieren. Sylvie lebt in einer offenen Ehe, führt ein Unternehmen mit eiserner Hand und sieht dabei immer fabelhaft aus.



Wir würden liebend gern ein Spin-off über diese Frau sehen. Eine Serie, die nicht das romantische Chaos einer Zwanzigjährigen in den Mittelpunkt stellt, sondern die Komplexität, Tiefe und ja, auch die Herausforderungen einer Frau über 50. Wie bleibt man in einer Branche relevant, die Jugend glorifiziert? Wie erfindet man sich immer wieder neu, ohne sich dabei zu verlieren? Wie balanciert man Macht, Verletzlichkeit und Stil – und macht das alles mit einer Leichtigkeit, die nur aus jahrzehntelanger Lebenserfahrung entstehen kann? Sylvie Grateau verdient ihre eigene Geschichte. Und wir würden sie verschlingen.