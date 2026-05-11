Mode ist ein Spiegel ihrer Zeit. Sie reagiert auf gesellschaftliche Umbrüche, politische Entwicklungen und kulturelle Veränderungen. Während Trends kommen und gehen, gibt es bestimmte Kleidungsstücke, die seit Generationen über existieren und die es noch weiterhin geben wird. Diese Modestücke sind nicht nur wegen ihres Designs bekannt, sondern auch wegen ihrer Geschichte oder Funktionalität. Sie erzählen von Arbeit und Alltag, von Emanzipation und Rebellion, von Funktionalität und Eleganz. Diese Klassiker der Modegeschichte sollten Sie kennen:

1. Die Marinière – vom Seemannshemd zum Modeklassiker

Die Marinière ist ein blau-weiß gestreiftes Shirt und hat ihren Ursprung in der französischen Marine des 19. Jahrhunderts. Im Jahr 1858 wurde sie offiziell als Teil der Uniform für Matrosen eingeführt. Die Streifen hatten einen praktischen Nutzen: Falls ein Seemann ins Wasser fällt, ist er durch das Muster leichter zu erkennen. Die Marinière war dementsprechend ursprünglich reine Arbeitskleidung, funktional und uniformell.

Erst im frühen 20. Jahrhundert fand das Streifenshirt den Weg in die Modewelt. Designerin Coco Chanel ließ sich während eines Aufenthalts an der französischen Küste von der Kleidung der Seeleute inspirieren. Sie integrierte die Marinière in ihre Kollektionen und machte sie zu einem Symbol für moderne Frauen. Das Kleidungsstück stand für einen Bruch mit der strengen Damenmode der damaligen Zeit und verkörperte Freiheit, Bewegung und Schlichtheit. Bis heute ist die Marinière ein fester Bestandteil der Mode und wird mit französischem Chic, Lässigkeit und zeitloser Eleganz assoziiert.

Ralph Lauren Frühling/Sommer 2026 (Foto: Gorunway/Isidore Montag)

2. Die Jeans – von der Arbeitshose zum globalen Liebling

Die Geschichte der Jeans beginnt im 19. Jahrhundert in den USA. Levi Strauss entwickelte sie ursprünglich als robuste Arbeitshose für Goldgräber und Arbeiter. Der strapazierfähige Denim-Stoff und die Nieten an besonders beanspruchten Stellen machten die Hose langlebig und praktisch. Im Laufe des 20. Jahrhunderts wandelte sich die Bedeutung der Jeans.

In den 1950er-Jahren wurde sie durch Filmstars wie James Dean und Marlon Brando zum Symbol jugendlicher Rebellion. Jugendliche trugen Jeans als bewussten Gegenentwurf zur bürgerlichen Kleidung ihrer Eltern. Später wurde die Jeans Teil von Subkulturen, politischen Bewegungen und schließlich der Alltagsmode. Heute ist sie weltweit nicht mehr wegzudenken. Kaum ein Kleidungsstück ist so universell und zugleich so wandelbar.

Luisa Spagnoli Frühling/Sommer 2026 (Foto: Courtesy of Luisa Spagnoli)

3. Der Trenchcoat – Funktion trifft auf Stil

Der Trenchcoat hat seinen Ursprung im militärischen Bereich. Während des Ersten Weltkriegs wurde er für britische Soldaten entwickelt, die in den Schützengräben vor Regen und Kälte geschützt werden mussten. Der Mantel wurde aus wasserabweisendem Stoff entwickelt, hatte Schulterklappen, damit er atmungsaktiv ist und der Regen abfließen kann, einen Gürtel und einen breiten Kragen. Nach dem Krieg fand der Trenchcoat seinen Weg in die Mode.

Besonders in Hollywoodfilmen der 1940er- und 1950er-Jahre wurde er populär. Schauspieler wie Humphrey Bogart trugen ihn in Filmklassikern und verliehen dem Mantel eine geheimnisvolle, elegante Wirkung. Heute ist der Trenchcoat ein zeitloses Kleidungsstück, das Funktionalität und Stil vereint. Er steht für klassische Eleganz, Understatement und Vielseitigkeit und ist sowohl bei Männern als auch bei Frauen nach wie vor beliebt.

Michael Kors Frühling/Sommer 2026 (Foto: Gorunway/Isidore Montag)

4. Der Blazer – von Uniform zum Mode-Allrounder

Der Blazer hat seine Wurzeln im 19. Jahrhundert und wurde ursprünglich als Teil von Schul-, Vereins- und Sportuniformen getragen. Seinen Namen verdankt er vermutlich der auffälligen „blazing“ Jacke eines britischen Ruderclubs. Lange Zeit war der Blazer vor allem ein Kleidungsstück für Männer. Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurde der Blazer zunehmend Teil der Damenmode, insbesondere im Zuge der Frauenbewegung. In den 1960er- und 1970er-Jahren begannen Frauen, klassische Männermode für sich zu adaptieren. Der Blazer wurde zu einem Symbol für berufliche Gleichberechtigung und Selbstbestimmung. Heute ist der Blazer ein vielseitiges Kleidungsstück, das sowohl formell als auch lässig kombiniert werden kann.

Calvin Klein Frühling/Sommer 2026 (Foto: Courtesy of Calvin Klein)

5. Das kleine Schwarze – ein Symbol der Eleganz und Emanzipation

Kaum ein Kleidungsstück ist so berühmt wie das Little Black Dress. In den 1920er-Jahren galt schwarze Kleidung für Frauen noch überwiegend als Trauerkleidung. Das änderte sich 1926, als Coco Chanel ein schlichtes schwarzes Kleid präsentierte, das in der amerikanischen Vogue als „Ford der Mode“ bezeichnet wurde – ein Kleid für jede Frau und jeden Anlass. Das kleine Schwarze stand für eine neue Form von Eleganz: reduziert, modern und unabhängig von aufwendigen Verzierungen. Es passte perfekt in eine Zeit gesellschaftlicher Veränderungen, in der Frauen begannen, sich von traditionellen Rollenbildern zu lösen. Spätestens durch Audrey Hepburn im Film Frühstück bei Tiffany wurde das Little Black Dress endgültig zur Ikone. Bis heute ist es ein unverzichtbares Kleidungsstück, das für zeitlose Schönheit, Vielseitigkeit und weibliche Stärke steht.