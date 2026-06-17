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Von Außen und Innen: Mit diesen Tipps lassen sich Fingernägel gesund pflegen

Von Lea Hellerbrand
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17 Jun 2026
Von Außen und Innen: Mit diesen Tipps lassen sich Fingernägel gesund pflegen Von Außen und Innen: Mit diesen Tipps lassen sich Fingernägel gesund pflegen
So bekommen Sie gesunde, lange Fingernägel (Foto: Getty Images)

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Neigen die Hände zu Trockenheit, werden häufig auch die Nägel spröde und brüchig – ein unschöner Anblick und teils sogar schmerzhaft. Wir haben die besten Tipps für gesunde Nägel

Sie sind nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern sprechen auch für eine gute Gesundheit: starke, gesunde und lange Nägel. Was im Nagelstudio mittels Verlängerungen aus Gel oder Acryl erreicht wird, ist auch mit Geduld und Pflege der eigenen Nägel möglich.

Alltägliche Rituale

Um zu verhindern, dass die Nägel weich und brüchig werden, ist es im Alltag vor allem wichtig, sie zu schützen. Dazu ist es wichtig, beim Abwasch und beim Hausputz Gummihandschuhe zu tragen. So wird der schädliche Kontakt zwischen Fingernägeln und aggressiven Chemikalien verhindert. Nagellacke sollten möglichst kein Aceton enthalten, da dies die Nägel auf Dauer dünner und spröder macht. Zum Kürzen sollten Sie auf Schere oder Knipser verzichten, da diese die Nägel auf Dauer brüchig machen können. Stattdessen eine Feile in derselben Richtung über die Nagelkante ziehen – das dauert zwar etwas länger, ist aber auch deutlich schonender. Am besten eignen sich Glas-, Keramik- oder Sandblattfeilen, Metallfeilen können für dünne Naturnägel zu grob sein.

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Schönheit von Innen

Nagelgesundheit fängt schon viel früher als bei den tatsächlichen Nägeln an. Die Ernährung spielt eine große Rolle, wenn es um die Stabilität und Länge unserer Fingernägel geht. Dabei sollte man neben einer generell ausgewogenen Ernährung mit viel Obst und Gemüse besonders auf eine ausreichende Biotin-Zufuhr im Alltag achten. Sojabohnen, Hühnereier, Mandeln, Sonnenblumenkerne und Vollmilch haben einen besonders hohen Biotin-Gehalt und können leicht in die tägliche Ernährung eingebaut werden. Hochkonzentriert kann Biotin auch in Form von Kapseln eingenommen werden. So lässt sich die empfohlene Tagesdosis von 150 Mikrogramm ganz einfach erreichen.

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Pflegende Öle

Doch Nagelschönheit kommt nicht nur von innen: Auch die richtige Pflege trägt dazu bei, die Gesundheit Ihrer Nägel langfristig zu verbessern. Nach jedem Händewaschen sollten Sie Ihre Hände mit einer reichhaltigen Hand- und Nagelpflege eincremen. Außerdem ist eine wöchentliche Massage mit Nagelöl förderlich. Dieses kann beispielsweise Kokosöl, Mandelöl oder Kamilleöl enthalten und sorgt so tiefgehend und nachhaltig für Feuchtigkeit und Geschmeidigkeit. Alternativ kann auch Olivenöl, das beispielsweise mit Teebaumöl angereichert ist, verwendet werden.

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Schutzschicht

Ein härtender Nagellack bildet eine schützende und stärkende Schicht auf den Fingernägeln. Er kann auch als Base Coat unter dem Nagellack verwendet werden und stärkt Naturnägel durch pflegende Inhaltsstoffe, wie etwa Keratin oder Proteine, dauerhaft. Auf formaldehydhaltige Nagelhärter dagegen lieber verzichten, denn über längere Zeit angewendet, können sie Naturnagel sogar brüchiger machen.

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Lea Hellerbrand
Von
Lea Hellerbrand
Published 17 Jun 2026
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