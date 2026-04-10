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Volumen-Wunder: Die besten Produkte für vollere Lippen

Von Nicola Vidic
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10 Apr 2026
Volumen-Wunder: Die besten Produkte für vollere Lippen Volumen-Wunder: Die besten Produkte für vollere Lippen
Vollere Lippen? Diese Tipps können helfen (Foto: Zeb Daemen)

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Lipfiller sind längst nicht die einzige Lösung für prallere Lippen. Innovative Seren, hochwirksame Gloss-Formeln und einfache Styling-Hacks zaubern in wenigen Minuten einen volleren Look

Volle, sinnliche Lippen gelten seit jeher als Symbol für Attraktivität und Weiblichkeit, kein Wunder, dass Lipfiller seit Jahren boomen. Doch Sie müssen nicht gleich zu invasiven Methoden greifen, um diesen Look zu erzielen. Mit der richtigen Pflege, modernen Plumper-Formeln und einigen cleveren Make-up-Tricks können Sie Ihr Lippenvolumen ganz natürlich betonen – ohne Schmerzen, Risiken oder künstlichen Effekt. Hier erfahren Sie, welche Produkte und Techniken wirklich wirken.

Feuchtigkeitsspendende Pflege für vollere Lippen

Trockene oder raue Lippen wirken oft schmaler – darum ist eine reichhaltige, feuchtigkeitsspendende Pflege die Basis für sichtbar mehr Volumen. Wirkstoffe wie Hyaluronsäure oder Glycerin glätten die Hautoberfläche und füllen die Feuchtigkeitsspeicher auf, sodass die Lippen sofort praller wirken. Peptide fördern die Kollagenproduktion und sorgen langfristig für einen sanften Aufpolsterungseffekt, während nährende Öle die Haut geschmeidig halten.

Die besten Lippen-Seren und -Cremes

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Dr. Emi Skin
Collagen Lip Boost
26,00
Cult Beauty
DermInfusions Plump and Repair Lip Treatment
52,45
Niche Beauty
Glossy Lip Line Eraser
35,00
Doctor Mi!
Plumping Lip Care
59,00
Nuxe
Plumping Lip Serum
24,90
Sephora
Bouncy & Firm Lip Treatment
25,45
Douglas
Lippenserum
96,00
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Mehr Lippenvolumen mit Lipgloss und Lip Plumper

Lip-Plumper und Glosse sind die schnellen Beauty-Boosts für einen voluminöseren Look. Inhaltsstoffe wie Capsaicin, Menthol oder Zimtextrakt regen die Durchblutung an – dadurch wirken die Lippen rosiger, praller und glatter. Viele Produkte enthalten zusätzlich Hyaluronsäure oder pflegende Öle, um die Lippen mit Feuchtigkeit zu versorgen. Und nicht zuletzt verstärkt der Glanz das Volumen optisch zusätzlich.

Die besten Lipplumper und Glosse:

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Douglas
Phantom Volumizing Glossy Balm
41,00
Douglas
Spezialisten The Lip Volumizer
95,00 75,99
Zalando
Extra Plump Lip Serum
44,95
Sephora
Feuchtigkeitsspendender Volumen-Lipgloss
23,95
Sephora
PC Envy Volumizer
34,95
Chanel
Feuchtigkeitsspendender Lipgloss
40,00
Sensai
Total Lip Gloss
51,00
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Weitere Tipps & Tricks für sichtbar vollere Lippen

Peeling & Pflege – Entfernen Sie mit einem sanften Lippenpeeling (z. B. Zucker & Honig) abgestorbene Hautschüppchen und tragen Sie anschließend ein Serum oder eine reichhaltige Pflege auf.

Lipliner & Ombre-Effekt –  Ein leichter Farbverlauf kann den Mund größer wirken lassen. Dazu die Kontur mit einem Liner, der etwas dunkler als die eigene Lippenfarbe ist, leicht überzeichnen und die Farbe nach innen verblenden. Dann die Lippenmitte in einer helleren Nuance ausmalen, so tritt sie optisch hervor.

High-Shine-Trick – Platzieren Sie einen Gloss nur in der Mitte der Lippen, um einen Lichtreflex zu erzeugen und optische Tiefe zu schaffen.

Layer-Look – Tragen Sie zuerst ein Serum auf, definieren Sie anschließend die Kontur mit Lipliner, füllen Sie die Lippen mit Lippenstift und setzen Sie mit einem Gloss das perfekte Finish.

Overnight Boost – Verwenden Sie eine Lippenmaske oder ein aufpolsterndes Serum vor dem Schlafengehen – so wirken Ihre Lippen am nächsten Morgen sichtbar glatter und voller.

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Nicola Vidic
Von
Nicola Vidic
Published 10 Apr 2026
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