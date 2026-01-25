Ein Windstoß genügt, und der frisch aufgetragene Lipgloss verliert seinen Reiz – die Haare bleiben kleben, die Lippen wirken schwer statt verführerisch. Lip Oils setzen genau hier an und definieren Glanz neu: leicht, pflegend und frei von Klebrigkeit. Mit spiegelndem Finish, nährenden Texturen und dem subtilen Effekt vollerer Lippen stehen sie für eine moderne Interpretation sinnlicher Lippenpflege.

Layer up, oil up: Warum Lip Oils gerade überall sind

Kaum ein Beauty-Produkt verkörpert den aktuellen Zeitgeist so perfekt wie das Lip Oil. Es ist unkompliziert, vielseitig und dennoch luxuriös – ein echtes Multitalent für alle, die gepflegte Lippen mit natürlichem, fast schon „your-lips-but-better“-Finish lieben. Lip Oils pflegen wie ein Balm, glänzen wie ein Gloss und fühlen sich dabei federleicht an.



Ob morgens im Office, nachmittags on the go oder abends beim Date: Ein gutes Lip Oil passt in jede Tasche und funktioniert immer.

Dior Addict Lip Glow Oil – das ikonische Lip Oil, neu interpretiert

Dior hebt das Lip Oil auf ein neues Level. Das Dior Addict Lip Glow Oil ist jetzt in drei hochglänzenden Finishes erhältlich:



Juicy Finish – der Klassiker mit saftigem Glow

Sparkly Finish – subtil schimmernd für besondere Momente

Glaze Finish – maximaler Glas-Effekt, ultramodern



Die Formel spendet bis zu 24 Stunden Feuchtigkeit und passt sich dank pH-aktivierter Technologie individuell der natürlichen Lippenfarbe an. Das Ergebnis: Lippen, die voller, glatter und frischer wirken – ganz ohne Aufwand. Mit 16 ultra-glänzenden Nuancen wird das Dior Lip Oil zum persönlichen Signature-Produkt.

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Von minimalistischer Pflege bis Honey Glow: Unsere liebsten Lip Oils

Neben Dior gibt es weitere Favoriten, die Beauty-Insider lieben:



Gisou Honey Infused Lip Oil

Reichhaltig, nährend und mit ikonischem Honey-Glow. Perfekt für trockene Lippen und ideal zum Layern über Lippenstift.

Merit Lip Oil

Clean, minimalistisch, elegant. Dezente Farbe, intensive Pflege – ganz im Stil der Marke.

Summer Fridays

Ein cremiges Lippenöl, das gleichmäßig über die Lippen gleitet, ihnen einen dezenten Glanz und einen brillanten Farbton verleiht und sie zugleich mit Feuchtigkeit versorgt.

Caia Lip Oil

Glänzend, modern und unkompliziert. Ein echtes Everyday-Produkt mit Wohlfühltextur.

Alle vereinen, was wir uns wünschen: Pflege, Komfort und einen Look, der mühelos chic wirkt.

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Lip Oils sind vielleicht nicht das Produkt, von dem wir wussten, dass wir es brauchen – aber eines, auf das wir jetzt nicht mehr verzichten wollen. Sie sind pflegend, sinnlich und zeitlos modern.

Prep like a Pro: Das perfekte Lip-Ritual

Für den ultimativen Glow gilt: Vorbereitung ist alles.



Lippenpeeling

Entfernt sanft trockene Hautschüppchen und sorgt für eine glatte Basis.

Lippenmaske

Eine intensiv pflegende Lippenmaske mit pflanzlichen Ölen und Buttern wie Marula und Shea sowie Vitamin C und Tripeptiden, die trockene, schuppige Lippen nachhaltig mit Feuchtigkeit versorgt, ihre Struktur glättet, feine Linien mildert und sie sichtbar weicher, praller und widerstandsfähiger erscheinen lässt.

Technik für die Lippen

Ein innovatives Beauty-Tech-Gerät für die Lippen, das mithilfe von LED-Lichttherapie die Kollagenbildung unterstützt, Feuchtigkeit fördert, das Lippenbild sichtbar verbessert und spröden, trockenen Lippen sowie feinen Linien im Mundbereich entgegenwirkt.