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Beauty

Volumen & Glow: Das können die neuen Lip Oils!

Von Melissa Möschle
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25 Jan 2026
Volumen & Glow: Das können die neuen Lip Oils! Volumen & Glow: Das können die neuen Lip Oils!

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Gloss war gestern: Lip Oils sind die luxuriöse Antwort auf gepflegte, pralle Lippen mit Glow. Sie vereinen Pflege, Farbe und Glanz mit nur einem Auftrag – und sind damit das ultimative Beauty-Essential für Office, Date und alles dazwischen.

Ein Windstoß genügt, und der frisch aufgetragene Lipgloss verliert seinen Reiz – die Haare bleiben kleben, die Lippen wirken schwer statt verführerisch. Lip Oils setzen genau hier an und definieren Glanz neu: leicht, pflegend und frei von Klebrigkeit. Mit spiegelndem Finish, nährenden Texturen und dem subtilen Effekt vollerer Lippen stehen sie für eine moderne Interpretation sinnlicher Lippenpflege.

Layer up, oil up: Warum Lip Oils gerade überall sind

Kaum ein Beauty-Produkt verkörpert den aktuellen Zeitgeist so perfekt wie das Lip Oil. Es ist unkompliziert, vielseitig und dennoch luxuriös – ein echtes Multitalent für alle, die gepflegte Lippen mit natürlichem, fast schon „your-lips-but-better“-Finish lieben. Lip Oils pflegen wie ein Balm, glänzen wie ein Gloss und fühlen sich dabei federleicht an.

Ob morgens im Office, nachmittags on the go oder abends beim Date: Ein gutes Lip Oil passt in jede Tasche und funktioniert immer.

Dior Addict Lip Glow Oil – das ikonische Lip Oil, neu interpretiert

Dior hebt das Lip Oil auf ein neues Level. Das Dior Addict Lip Glow Oil ist jetzt in drei hochglänzenden Finishes erhältlich:

Juicy Finish – der Klassiker mit saftigem Glow
Sparkly Finish – subtil schimmernd für besondere Momente
Glaze Finish – maximaler Glas-Effekt, ultramodern

Die Formel spendet bis zu 24 Stunden Feuchtigkeit und passt sich dank pH-aktivierter Technologie individuell der natürlichen Lippenfarbe an. Das Ergebnis: Lippen, die voller, glatter und frischer wirken – ganz ohne Aufwand. Mit 16 ultra-glänzenden Nuancen wird das Dior Lip Oil zum persönlichen Signature-Produkt.

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„Cranberry Addict Lip Glow Oil" von Dior
45,00
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„Spicy Addict Lip Glow Oil" von Dior
45,00
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„Latte Addict Lip Glow Oil" von Dior
45,00
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Von minimalistischer Pflege bis Honey Glow: Unsere liebsten Lip Oils

Neben Dior gibt es weitere Favoriten, die Beauty-Insider lieben:

Gisou Honey Infused Lip Oil
Reichhaltig, nährend und mit ikonischem Honey-Glow. Perfekt für trockene Lippen und ideal zum Layern über Lippenstift.
Merit Lip Oil
Clean, minimalistisch, elegant. Dezente Farbe, intensive Pflege – ganz im Stil der Marke.
Summer Fridays
Ein cremiges Lippenöl, das gleichmäßig über die Lippen gleitet, ihnen einen dezenten Glanz und einen brillanten Farbton verleiht und sie zugleich mit Feuchtigkeit versorgt.
Caia Lip Oil
Glänzend, modern und unkompliziert. Ein echtes Everyday-Produkt mit Wohlfühltextur.
Alle vereinen, was wir uns wünschen: Pflege, Komfort und einen Look, der mühelos chic wirkt.

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via Niche-Beauty
„Vanille Glaze - Honey Infused Lip Oil" von Gisou
28,00
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„Shade Slick - Getöntes Lippenöl" von Merit
26,00
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„Lippenöl Rêve" von Summer Fridays
31,95
via Caia
Lip Oil
25,00
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Lip Oils sind vielleicht nicht das Produkt, von dem wir wussten, dass wir es brauchen – aber eines, auf das wir jetzt nicht mehr verzichten wollen. Sie sind pflegend, sinnlich und zeitlos modern.

Prep like a Pro: Das perfekte Lip-Ritual

Für den ultimativen Glow gilt: Vorbereitung ist alles.

Lippenpeeling
Entfernt sanft trockene Hautschüppchen und sorgt für eine glatte Basis.
Lippenmaske
Eine intensiv pflegende Lippenmaske mit pflanzlichen Ölen und Buttern wie Marula und Shea sowie Vitamin C und Tripeptiden, die trockene, schuppige Lippen nachhaltig mit Feuchtigkeit versorgt, ihre Struktur glättet, feine Linien mildert und sie sichtbar weicher, praller und widerstandsfähiger erscheinen lässt.
Technik für die Lippen
Ein innovatives Beauty-Tech-Gerät für die Lippen, das mithilfe von LED-Lichttherapie die Kollagenbildung unterstützt, Feuchtigkeit fördert, das Lippenbild sichtbar verbessert und spröden, trockenen Lippen sowie feinen Linien im Mundbereich entgegenwirkt.

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via Douglas
„PHA 5% Lip Exfoliating Lippenserum" von The Ordinary
10,59
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„Plump-C™ Lippenmaske" von Drunk Elephant
29,00
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„LumiLips LED Lippenmaske" von Silk´n
98,99
via Breuninger
„Peeling-Balsam" von La Mer
100,00
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Melissa Möschle
Von
Melissa Möschle
Published 25 Jan 2026
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