Beauty

Victoria Beckham Beauty ist nun in Deutschland erhältlich

Von Meryem Sener
4 Feb 2026
Victoria Beckham Beauty ist nun in Deutschland erhältlich Victoria Beckham Beauty ist nun in Deutschland erhältlich
Zeitlos und hochwertig: Victoria Beckham Beauty ist nun auch in Deutschland erhältlich (Foto: PR)

2019 launchte Victoria Beckham ihre gleichnamige Beauty-Marke – jetzt ist Victoria Beckham Beauty exklusiv im KaDeWe in Berlin erhältlich

Minimalistisch, präzise, hochwertig: Schon mit ihrer Mode konnte uns Ex-Spice-Girl Victoria Beckham überzeugen. Der Launch ihrer Beauty-Brand Victoria Beckham Beauty mit hochwertigem Make-up, Skincare und Düften war ein logischer nächster Schritt zur Vervollständigung ihrer Markenwelt. Bisher konnten die Produkte in Deutschland nur online aus dem Ausland bestellt werden – doch das hat sich nun geändert.

Victoria Beckham Beauty in Deutschland

Seit dem 3. Februar 2026 ist Victoria Beckham Beauty nun exklusiv im KaDeWe in Berlin erhältlich, mit einem eigenen Flagship-Counter im Beauty Department im Erdgeschoss des Luxuskaufhauses. Durch diese Kollaboration werden die Make-up-, Hautpflege- und Parfümprodukte bei einem der renommiertesten Luxus-Einzelhändler Europas erhältlich sein. „Meine Kosmetikmarke spiegelt die meisten Aspekte meines Lebens wider: Das Streben nach dem Besten“, so Beckham.

Ein hoher Anspruch an Qualität und Zeitlosigkeit zeichnet die Produkte von Victoria Beckham Beauty aus (Foto: PR)

Victoria Beckham Beauty: Hoher Anspruch & Qualität

Im Laufe ihrer internationalen Karriere hat Victoria Beckham die besten Beauty-Produkte der Welt kennengelernt, oft in den Händen der besten Stylisten. Doch Beckhams bekannter Perfektionismus führte dazu, dass sie es besser machen wollte: Sie entwickelte eine Marke, die sie selbst gerne in ihrer Kosmetikasche haben wollen würde. Die Düfte, Make-up- und Hautpflegeprodukte zeichnen sich durch reine, tierversuchsfreie Formeln aus, die Farbtöne sind zeitlos und trotzdem vielseitig. Beliebte Bestseller sind zum Beispiel der wasserfeste Satin Kajal Liner, der Colour Wash Liquid Blush für einen natürlichen Glow oder die pflegenden Foundation Drops, die gemeinsam mit der Hautpflegemarke Augustinus Bader entwickelt wurden. Selbst die minimalistische, luxuriöse Verpackung verrät: diese Beauty-Marke soll den kompromisslosen Victoria-Beckham-Standard erfüllen.

