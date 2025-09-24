Unsere Verdauung hat mehr Einfluss auf unser Wohlbefinden, als uns oft bewusst ist. Sie beeinflusst nicht nur unser Bauchgefühl, sondern auch unser Immunsystem, die Haut und sogar die mentale Gesundheit. Wenn sie rundläuft, denken wir kaum darüber nach. Doch sobald etwas nicht stimmt, macht es sich sofort bemerkbar: ein aufgeblähter Bauch, träge Verdauung, Magendruck nach dem Essen oder Unverträglichkeiten, die plötzlich auftreten. Die Ursachen dafür sind vielfältig. Stress, falsche Ernährung oder Antibiotika können das Verdauungssystem stören. Der Körper braucht dann Unterstützung, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Doch was genau hilft? Eine ausgeglichene Verdauung braucht eine Kombination aus Ballaststoffen, Enzymen, gesunden Bakterien und Nährstoffen, die den Magen-Darm-Trakt unterstützen.

Hier kommen gezielte Nahrungsergänzungsmittel ins Spiel, die Magen und Darm wieder in Balance bringen:



Die wichtigsten Wirkstoffe und ihre Funktionen



• Präbiotika (z. B. Inulin, Guarkernmehl, Oligofruktose) – Ballaststoffe, die als Nahrung für gesunde Darmbakterien dienen und das Mikrobiom unterstützen.

• Probiotika (z. B. Lactobacillus, Bifidobacterium, Bacillus coagulans) – Lebende Bakterienkulturen, die die Darmflora stärken und Verdauungsbeschwerden ausgleichen können.

• Verdauungsenzyme (z. B. Amylase, Lipase, Protease, Laktase) – Helfen beim Abbau von Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen und erleichtern die Nährstoffaufnahme.

• Bitterstoffe (z. B. Enzianwurzel, Artischocke, Löwenzahn) – Regen die Magensäureproduktion und Verdauungssäfte an, unterstützen Leber und Galle.

• L-Glutamin – Unterstützt die Regeneration der Darmschleimhaut, besonders bei Reizungen oder nach Antibiotika-Einnahme.

• Schleimstoffe (z. B. Flohsamenschalen, Leinsamen, Aloe Vera) – Binden Wasser, regulieren die Darmtätigkeit und wirken beruhigend auf die Darmschleimhaut.

• Magnesium – Unterstützt die Darmbewegung und kann Verstopfung vorbeugen.

• Zink – Wichtig für die Darmschleimhaut und die Immunfunktion des Darms.

Das "Gut Bless Duo" von Depuravita kombiniert Präbiotika und Probiotika zur Unterstützung der Darmflora. Es besteht aus "Probiotic Chocolate", einer mit Probiotika angereicherten Schokolade aus rohem Amazonas-Kakao, und "Heal My Solar Plexus", einer Mischung aus Bacillus coagulans (Probiotikum) und Guarkernmehl, einem präbiotischen Ballaststoff aus Hülsenfrüchten. Diese Kombination fördert das Gleichgewicht des Mikrobioms und unterstützt eine gesunde Verdauung.

Affiliate Links Aspriva Aspriva® Core 98,00 Everydays daily biotic 39,95 ZURÜCK WEITER

Ein gesunder Darm ist ein essentieller Teil ihres allgemeinen Wohlbefindens. Ein glückliches Verdauungsorgan kann Entzündungen verringern und die Herzgesundheit steigern. Das vegane ASPRIVA CORE - Getränk hat genau das im Hinterkopf. Da der Darm mit in direkter Verbindung mit deinem Gehirn steht, kann ein gesunder Darm sogar eine normale psychische Funktion und das allgemeines Wohlergehen fördern. ASPRIVA hat sich also dem Konzept der Longevity verschrieben – für ein langes Leben voller Gesundheit und Vitalität, basierend auf wissenschaftlicher Grundlage. Entwickelt mit Milchsäurebakterien, ist das Nahrungsergänzungsmittel als wasserlösliches Pulver mit Grapefruit-Zitronen-Geschmack und Stevia erhältlich.



Auf Bitterstoffe, welche Leber, Magen, Darm und Immunsystem unterstützen und unserem Körper eine gesunde Entgiftungsleistung ermöglichen, können wir eigentlich nicht verzichten. Die "Bittertropfen Beauty Pur" von Startkraft enthalten sogar fermentierte Wildkräuter und effektive Mikroorganismen.

Affiliate Links Startkraft Fermentierte Bittertropfen 22,50 ZURÜCK WEITER

Bei Störungen der Barrierefunktion des Darmes (wie z.B. dem Leaky-Gut-Syndrom) werden oft Produkte aus Vulkanmineral empfohlen. Sunday Natural bietet das sogenannte PMA-Zeolith in Kapseln oder Pulverform an. Durch die einzigartige Mineralstruktur werden Schadstoffe wie Blei, Cadmium und Arsen gebunden. Ideal für die Unterstützung von entgiftenden Diät- oder Fastenkuren.



Affiliate Links Sunday Natural PMA-Zeolith Kapseln 28,90 ZURÜCK WEITER

Für alle, die ihre Darmflora ganzheitlich unterstützen wollen, bietet sich eine Mischung aus Vitaminen und Mineralstoffen an. "Balance Your Gut", ist ein ganzheitliches 2-Phasen-Konzept aus fermentiertem Konzentrat und Nährstoffkomplex-Kapseln, von Dr. Niedermaier.



Affiliate Links Shop Apotheke Für Darmflora-Aufbau & Immunsystem 59,90 ZURÜCK WEITER

Gerade bei einer ballaststoffarmen Ernährung kann ein Nahrungsergänzungsmittel sinnvoll sein, das die Verdauung unterstützt und das Mikrobiom ins Gleichgewicht bringt, wie beispielsweise "Love Your Gut" Daily Biolic Komplex von Ogænics.





Affiliate Links Look Beautiful Love your gut Daily Biotic Komplex 69,95 ZURÜCK WEITER

Die Core Balance Kapseln von DPB Supplements unterstützt die Balance des Mikrobioms, mit Nahrungsergänzungsmitteln Made in Germany. Dank der lebenden Bakterienkulturen werden damit die Immunabwehr und Körperenergie gesteigert. Das Premium Supplement überzeugt mit Vitamin B12, welches für den Energiestoffwechsel von hoher Bedeutung ist. Außerdem enthält Core Balance die Aminosäure L-Glumatin, welche die Darmschleimhaut regeneriert. Einfach täglich eine Kapsel mit viel Flüssigkeit vor einer Mahlzeit verzehren. Die Kapseln sind über LODENFREY.COM erhältlich.

Affiliate Links Lodenfrey PDB Supplements 89,00 ZURÜCK WEITER

Ein kleiner Reminder:



Supplements allein reichen nicht aus – eine ballaststoffreiche Ernährung, viel Wasser und Stressreduktion sind genauso entscheidend für eine ausgeglichene Verdauung!