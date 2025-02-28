Traumziel Seychellen: Alles, was Sie über den Punkt auf der Bucket-List wissen müssen

Mitten im Indischen Ozean, rund 1.600 Kilometer östlich von Afrika, liegen die Seychellen, ein Archipel aus 115 Inseln, das mit seiner atemberaubenden Natur, luxuriösen Resorts und entspannter Atmosphäre gesegnet ist. Der Charme von Urlaub auf den Seychellen liegt vor allem in der Kombination aus unberührten Stränden, artenreicher Tierwelt und einer Mischung aus kreolischer, afrikanischer und europäischer Kultur - ein echtes Traumziel zwischen Luxus und Natur.



Auf den Seychellen trifft türkisblaues Wasser auf sattes Grün. (Foto: Ken Seet/Four Seasons)

Das Klima ist tropisch mit Temperaturen zwischen 26 und 32 Grad Celsius. Die beste Reisezeit für die Seychellen liegt zwischen April und Mai sowie Oktober und November, wenn das Meer besonders ruhig ist und die Sicht unter Wasser bis zu 30 Meter beträgt. Anders als andere tropische Destinationen sind die Seychellen jedoch kein reines Badeparadies. Neben puderzuckerweißen Stränden beherbergen sie dichte Regenwälder, seltene Tierarten wie Riesenschildkröten und sind eine der besten Tauchregionen der Welt. Zwar bietet eine Seychellen-Reise etwas für jedes Budget, der Inselstaat lockt Touristen jedoch vor allem mit luxuriösen privaten Inselresorts, die absolute Abgeschiedenheit und individuellen Service bieten.



Unberührte Strände, an denen man ganz für sich ist. (Foto: Ken Seet/Four Seasons)

Insel Mahé – Stadt, Strand, Dschungel

Die Insel Mahé in den Seychellen ist die größte und unter Touristen beliebteste der Inseln. Hier liegt die Hauptstadt Victoria, eine der kleinsten Hauptstädte der Welt, in der ein bunter Markt, britische Kolonialbauten und ein hinduistischer Tempel für ein besonderes Flair sorgen. Abseits der Hauptstadt begeistert die Insel Mahé mit dichtem Dschungel, einsamen Buchten und exotischen Wanderrouten.



Einen unvergleichlichen Ausblick erhält man dank der Berglage des Four Season Resorts. (Foto: Ken Seet/Four Seasons)

Insel Desroches – Abgeschiedener Luxus

Wer die absolute Abgeschiedenheit sucht, für den ist die Insel Desroches die richtige Adresse. Sie gehört zu den Outer Islands der Seychellen und liegt rund 230 Kilometer von Mahé entfernt. Die Natur von Desroches ist beinahe unberührt, bietet aber mit dem Four Seasons Resort Seychelles at Desroches Island ein exklusives Ressort als Unterkunft.



Wie privat soll Urlaub sein? Innerhalb von 30 Minuten gelangt man von Mahe auf die Insel Desroches. (Foto: Ken Seet/Four Seasons)

Hier gibt es keine überfüllten Strände oder Touristenmassen, stattdessen kilometerlange Küstenabschnitte, kristallklares Wasser und spektakuläre Tauch- und Schnorchelplätze. Wer einmal erleben will, wie es ist, eine Insel fast für sich allein zu haben, ist hier richtig.



Where to stay: das Four Seasons Resort Seychelles

Manchmal braucht es nicht mehr als einen endlosen Blick auf das glitzernde Meer, den Duft tropischer Blüten in der Luft und das sanfte Rauschen der Wellen, um den Alltag hinter sich zu lassen. Genau dieses Gefühl von vollkommener Entspannung und Luxus vermittelt das Four Seasons Resort Seychelles auf der traumhaften Insel Mahé.



Ankommen und Durchatmen

Schon bei der Ankunft fühlt man sich wie in eine andere Welt versetzt. Die Begrüßung ist herzlich, ein erfrischender Drink in der Hand, und vor einem erstreckt sich die Petite Anse Bucht, eine der wohl malerischsten Strände der Seychellen. Die Architektur des Resorts fügt sich harmonisch in die üppige, tropische Landschaft ein – edle Holzelemente, luftige Designs und eine offene Bauweise, die die Natur mit ins Innere holt. Hier geht es nicht nur um Luxus, sondern um ein ganzheitliches Wohlgefühl.



Weit mehr als ein Luxushotel - im Four Seasons Resort geht es vor allem um das persönliche Wohlbefinden. (Foto: Ken Seet/Four Seasons)

Exklusive Villen – Dein privates Paradies

Das Four Seasons setzt auf Privatsphäre. Die Villen, eingebettet in die grüne Hügellandschaft, sind echte Hideaways. Jede verfügt über einen eigenen Infinity-Pool, eine weitläufige Terrasse und einen atemberaubenden Blick auf den Indischen Ozean. Morgens mit dem Rauschen des Meeres aufwachen, die ersten Sonnenstrahlen vom Daybed aus genießen und sich im Pool erfrischen – hier wird der Traum vom tropischen Luxus zur Realität.

Ein eigener Infinity-Pool lädt im Four Seasons zum Träumen ein. (Foto: Ken Seet/Four Seasons)

Kulinarik mit Blick aufs Meer

Der Genuss steht im Four Seasons im Mittelpunkt. Das Restaurant Zez begeistert mit internationalen Kreationen und einer besonderen Note der kreolischen Küche. Besonders zu empfehlen: das Seafood-Tasting-Menü bei Sonnenuntergang. Wer es lieber leger mag, findet im Kannel leichte, frische Gerichte mit exotischen Aromen – von fangfrischem Fisch bis hin zu tropischen Bowls. Für besondere Momente kann man sich ein privates Dinner am Strand buchen – barfuß im Sand, mit Blick auf den endlosen Horizont.

Wellness & Abenteuer – Balance für Körper und Geist

Ob Tiefenentspannung oder sportliche Herausforderung – das Four Seasons bietet beides. Das Spa, gelegen auf einem Hügel mit Panoramablick, verwöhnt mit ganzheitlichen Treatments und duftenden Ölen aus der Region. Für die Aktiven gibt es Yoga-Sessions, Schnorchel-Touren und Kajakfahren direkt in der Bucht. Wer Lust hat, die Insel zu erkunden, kann sich auf eine Wanderung durch den dichten Regenwald begeben oder die bunten Märkte von Victoria entdecken.

Die Kombination aus Wellness & Abenteuer macht den Seychellen-Urlaub einzigartig. (Foto: Ken Seet/Four Seasons)

Ein Ort zum Träumen

Das Four Seasons Resort Seychelles ist weit mehr als nur ein Luxushotel. Es ist ein Gefühl von Freiheit, von Gelassenheit und purem Wohlbefinden. Ein Ort, an dem die Zeit stillzustehen scheint und man einfach nur genießen kann. Wer einmal hier war, wird immer wieder zurückkehren wollen.