Traumziel Malediven: Alles, was Sie über das paradiesische Reiseziel wissen müssen

Kulinarische Vielfalt mit kosmopolitischem Anspruch

Gäste erwartet ein kulinarisches Angebot, das die Sinne ebenso inspiriert wie das Design: Das Kanusan lädt zu japanisch-peruanischer Finesse über dem Wasser ein, während im Arabian Grill orientalische Aromen mit Blick auf das Meer serviert werden. Das ganztägig geöffnete Milk LAB bietet frische Smoothies, Bowls und Kaffeespezialitäten – urban, gesund, modern.



Am Abend verwandelt sich der zentrale Beach Club in eine elegante Bühne für Sonnenuntergänge, Live-Musik und DJ-Sets. Hier verschwimmen Tag und Nacht, Gespräch und Musik, Tanz und Entspannung zu einem fließenden Rhythmus.



Weitere Informationen zum Hotel erhalten Sie hier.



Malediven: Visum, Verbote und was Sie sonst wissen sollten

Vor der Abreise in den Traumurlaub gibt es aber noch einige wichtige Punkte zu beachten, um böse Überraschungen zu vermeiden – besonders, wenn Sie auf einer bewohnten Insel und nicht in einem privaten Resort übernachten:



Einreise: Deutsche Staatsbürger erhalten ein kostenfreies 30-Tage-Visum bei Ankunft.

Gepäckregelungen: Viele Wasserflugzeuge haben eine Gewichtsgrenze von 25 kg pro Person – wer mehr mitnimmt, zahlt drauf.

Zahlungsmittel: In Resorts kann mit US-Dollar oder Euro gezahlt werden, auf lokalen Inseln ist die maledivische Rufiyaa üblich. Kreditkarten werden fast überall akzeptiert.

Regeln auf lokalen Inseln: Homosexuelle Handlungen sind auf den Malediven strafbar. Alkohol ist nur in Resorts erlaubt. Gerade um den Ramadan herum sollten außerdem bestimmte Verhaltensregeln beachtet werden und beispielsweise freizügige Kleidung vermieden werden.

Umweltschutz: Die Malediven kämpfen mit den Folgen des Klimawandels. Viele Resorts engagieren sich für Korallenprojekte und Müllvermeidung. Touristen sollten auf nachhaltige Produkte wie riffschonenden Sonnenschutz achten.

