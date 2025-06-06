ABO Suche
monsieur Jetzt lesen
Subscription
MADAME im Abo: Verpassen Sie keine Ausgabe - mehr erfahren.
All Mode Beauty Lifestyle Travel Health Schmuck Culture Horoskope
Travel

Traumziel Malediven: Alles, was Sie über das paradiesische Reiseziel wissen müssen

Von MADAME Redaktion
Weiterlesen ↓
6 Jun 2025
Traumziel Malediven: Alles, was Sie über das paradiesische Reiseziel wissen müssen Traumziel Malediven: Alles, was Sie über das paradiesische Reiseziel wissen müssen

MADAME Newsletter - Erhalten Sie stilvolle Inspiration, exklusive Inhalte und Gewinnspiele, digital und kostenlos.

Curated from Exklusiv online
Jetzt zum Newsletter
anmelden
Sie planen einen Malediven Urlaub? Alles zur besten Reisezeit, zu Luxusbleiben wie dem Finolhu Resort bis zu Gästehäusern und wichtigen Reisetipps erfahren Sie hier.

Die Malediven sind dank türkisblauem Wasser, weißen Stränden und luxuriösen Resorts auf privaten Inseln das ultimative Postkartenmotiv. Kein Wunder, dass sie bei vielen ganz oben auf der Bucket List stehen und besonders bei Honeymoonern beliebt sind. Günstig ist der Tropen-Urlaub zwar nicht, doch die Inselgruppe im Indischen Ozean bietet dafür spektakuläre Tauchreviere, beeindruckende Naturlandschaften und Sonne das ganze Jahr über.

Inselparadies mit besonderen Bedingungen

Die Malediven bestehen aus über 1.000 kleinen Inseln, die sich südwestlich von Indien und Sri Lanka durch den Indischen Ozean ziehen. Nur rund 200 Inseln sind tatsächlich von Locals bewohnt, viele andere befinden sich in privatem Besitz und beherbergen unter anderem exklusive Luxusresorts.

Die Malediven stehen für natürliche Schönheit, Ruhe und Erholung – ein Ort, der zum Innehalten einlädt. (Foto: Seaside Collection/Finolhu Baa Atoll Maldives)

Wann ist die beste Reisezeit für die Malediven?

Als tropische Region gibt es auf den Malediven eine Regen- und eine Trockenzeit. Die Trockenzeit von November bis April ist zugleich Hauptsaison, denn sie bringt fast durchweg sonnige Tage und ruhige See. Doch preislich kann sich eine Reise in der Regenzeit zwischen Mai und Oktober lohnen. Zwar gibt es gelegentliche Schauer, doch Hotels sowie Flüge sind deutlich günstiger als in der Hochsaison.

Auch für Taucher ist besonders die Zeit zwischen Juni und Oktober spannend, da Planktonblüten viele größere Meeresbewohner anlocken, die man sonst kaum zu Gesicht bekommt.

Auf den Malediven erwartet Sie eine farbenprächtigen Unterwasserwelt. (Foto: Seaside Collection/Finolhu Baa Atoll Maldives)

Hotel-Tipp: Das Finolhu Baa Atoll Maldives

Türkisblaues Wasser, puderweißer Sand und eine Brise unangestrengter Eleganz – das Finolhu Baa Atoll Maldives zählt zu den wenigen Luxusresorts, die tropisches Inselfeeling mit zeitgenössischem Stilgefühl vereinen. Wo viele Resorts auf den Malediven gänzlich in Palmen-Romantik schwelgen, setzt Finolhu auf visuelle Spannung: Retro-inspirierte Farbkonzepte treffen auf Midcentury-Möbel, während übergroße Pop-Art-Elemente wie ein leuchtend pinker Flamingo oder stilisierte Palmen dem Ort ein augenzwinkerndes Flair verleihen.

Das Resort, das zum renommierten „Design Hotels“-Verbund gehört, erstreckt sich über vier Inseln – verbunden durch eine rund 1,8 Kilometer lange Sandbank, die zu den längsten der Malediven zählt. Ob in einer der stilvoll designten Overwater Villas mit Infinity Pool oder in einer Beach Bubble Tent unter freiem Sternenhimmel: Finolhu bietet Erlebnis-Luxus mit einem Hauch Exzentrik.

Kreative Leichtigkeit inmitten der Natur

Finolhu bricht mit der gängigen Ästhetik vieler Luxusresorts. Statt tropischer Klischees setzt man hier auf eine gewagte Mischung aus Retro-FarbenMid-Century-MobiliarPop-Art-Akzenten und ikonografischen Stilzitaten, die an Palm Springs erinnern. Alles wirkt durchdacht, aber nie überinszeniert. Das Ergebnis ist ein Resort mit Charakter – verspielt, kosmopolitisch, unkonventionell.

Die Unterkünfte – von luftigen Strandvillen bis zu großzügigen Overwater-Suiten mit Infinity Pool – bieten stilvolle Rückzugsorte mit Weitblick. Besonders spektakulär: die "Beach Bubble Tent", eine durchsichtige Kuppel auf einer Sandbank, die eine Nacht unter freiem Sternenhimmel zum luxuriösen Abenteuer werden lässt.

Der Rückzugsort mit Weitblick: Die Villen von Finolhu verbinden modernes Design mit dem Gefühl völliger Abgeschiedenheit. (Foto: Seaside Collection/Finolhu Baa Atoll Maldives)
Eingebettet in tropisches Grün und nur wenige Schritte vom Meer entfernt, laden die Beach Villen zum Zurückziehen und Entspannen ein. (Foto: Seaside Collection/Finolhu Baa Atoll Maldives)
Die lichtdurchfluteten Villen vereinen modernes Design mit natürlichen Materialien und bieten zugleich Komfort und Privatsphäre. (Foto: Seaside Collection/Finolhu Baa Atoll Maldives)

Zwischen Sandbank und Spa – Erlebnisse für alle Sinne

Finolhu erstreckt sich über mehrere Inseln, verbunden durch eine 1,8 Kilometer lange Sandbank, die zu den längsten der Malediven zählt. Spaziergänge barfuß über diese natürliche Brücke zwischen Himmel und Meer gehören zu den magischsten Momenten eines Aufenthalts. Auch unter Wasser warten große Erlebnisse: Schnorchelausflüge führen zu Mantarochen, Schildkröten und Korallengärten in unberührter Umgebung.

Im Fehi Spa, eingebettet in einen tropischen Garten, sorgen pflanzenbasierte Signature-Behandlungen für tiefe Entspannung. Die Philosophie: Rückbesinnung auf die natürlichen Rhythmen des Körpers – sanft, nachhaltig und wohltuend.

Wenn die Sonne im Meer versinkt, verwandelt sich das Ressort in eine Bühne für unvergessliche Momente zu zweit. (Foto: Seaside Collection/Finolhu Baa Atoll Maldives)
Frühstück mit Meerblick und Füßen im Sand. (Foto: Seaside Collection/Finolhu Baa Atoll Maldives)
Von frischem Frisch bis hin zu internationaler Gourmetküche – die Restaurants sind so vielfältig wie die Gäste. (Foto: Seaside Collection/Finolhu Baa Atoll Maldives)
Im Fehi Spa steht alles im Zeichen der Ruhe: Körper und Geist in Einklang gebracht. (Foto: Seaside Collection/Finolhu Baa Atoll Maldives)
Umgeben von tropischer Natur wird Yoga zu einer ganzheitlichen Erfahrung - drinnen wie draußen. (Foto: Seaside Collection/Finolhu Baa Atoll Maldives)

Kulinarische Vielfalt mit kosmopolitischem Anspruch

Gäste erwartet ein kulinarisches Angebot, das die Sinne ebenso inspiriert wie das Design: Das Kanusan lädt zu japanisch-peruanischer Finesse über dem Wasser ein, während im Arabian Grill orientalische Aromen mit Blick auf das Meer serviert werden. Das ganztägig geöffnete Milk LAB bietet frische Smoothies, Bowls und Kaffeespezialitäten – urban, gesund, modern.

Am Abend verwandelt sich der zentrale Beach Club in eine elegante Bühne für Sonnenuntergänge, Live-Musik und DJ-Sets. Hier verschwimmen Tag und Nacht, Gespräch und Musik, Tanz und Entspannung zu einem fließenden Rhythmus.

Weitere Informationen zum Hotel erhalten Sie hier.

Malediven: Visum, Verbote und was Sie sonst wissen sollten

Vor der Abreise in den Traumurlaub gibt es aber noch einige wichtige Punkte zu beachten, um böse Überraschungen zu vermeiden – besonders, wenn Sie auf einer bewohnten Insel und nicht in einem privaten Resort übernachten:

Einreise: Deutsche Staatsbürger erhalten ein kostenfreies 30-Tage-Visum bei Ankunft.
Gepäckregelungen: Viele Wasserflugzeuge haben eine Gewichtsgrenze von 25 kg pro Person – wer mehr mitnimmt, zahlt drauf.
Zahlungsmittel: In Resorts kann mit US-Dollar oder Euro gezahlt werden, auf lokalen Inseln ist die maledivische Rufiyaa üblich. Kreditkarten werden fast überall akzeptiert.
Regeln auf lokalen Inseln: Homosexuelle Handlungen sind auf den Malediven strafbar. Alkohol ist nur in Resorts erlaubt. Gerade um den Ramadan herum sollten außerdem bestimmte Verhaltensregeln beachtet werden und beispielsweise freizügige Kleidung vermieden werden.
Umweltschutz: Die Malediven kämpfen mit den Folgen des Klimawandels. Viele Resorts engagieren sich für Korallenprojekte und Müllvermeidung. Touristen sollten auf nachhaltige Produkte wie riffschonenden Sonnenschutz achten.

MADAME Redaktion
Von
MADAME Redaktion
Published 6 Jun 2025
Aktie Facebook LinkedIn
Wählen Sie jetzt Ihr MADAME-Abo mit
exklusiven Vorteilen.
Madame
Spezial: Jahresabo MADAME
Jahresabo mit 11 Ausgaben
€ 99.00 € 9.90
Madame
Mini-Abo MADAME
3 Ausgaben
€ 17.55
Madame
MONSIEUR Abo
4 Ausgaben
€ 32.00
Die Beautiful Minds Media GmbH sendet mit Ihrer Zustimmung auf Sie und Ihre Interessen zugeschnittene Mitteilungen. Zum Zwecke der Personalisierung analysieren und verarbeiten wir die von Ihnen im Zusammenhang mit der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen bereitgestellten Daten sowie Ihre Interaktionen mit uns. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.