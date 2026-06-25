Dass Jackie Kennedy und Lady Diana weltweite Stilikonen waren und es bis heute sind, ist allgemein bekannt. Ihr Stil ähnelt sich stark, denn sie gehören beide zu den berühmtesten und einflussreichsten Frauen ihrer Zeit. Beide waren stets formell gekleidet, traten in der Öffentlichkeit immer glamourös auf und drückten durch ihre Haltung und Körpersprache eine gewisse grazile Ausstrahlung aus. Doch nicht nur ihre Kleider und Zweiteiler waren spektakulär, sondern auch ihre Taschenkollektionen. Die waren so berühmt, dass auch diese Handtaschen nach ihnen benannt worden sind.

Lady Diana

Lady Di wurde fast jedes Mal mit einem anderen Outfit gesichtet, doch ihre Taschenkollektion zog sich immer wieder durch ihre Looks und wiederholte sich gerne. Daraus ist gut zu schließen, welche Modelle ihre Favoriten waren.

Lady Dior von Dior

Anfangs hieß die Tasche noch „Chouchou“, bis sie 1955 Prinzessin Diana geschenkt wurde. Sie begleitete Lady Di zu allen möglichen Events und öffentlichen Auftritten. 1996 wurde die Handtasche schließlich als „Lady Dior“ umbenannt, als Hommage an die Frau, die sie so geliebt und auch beliebt gemacht hat.

Prinzessin Diana mit ihrer Lady Dior in Buenos Aires, 1995 (Foto: Getty Images)

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Di Bag von Tod´s

Prinzessin Diana hatte neben ihren royalen Verpflichtungen ein großes Interesse an Sport und Freizeitaktivitäten. Demzufolge wurde sie oftmals auf dem Weg zum Tennis oder ins Fitnessstudio oder zum Tennis gesichtet, wie sie einen Shopper von Tod´s trug, in den alles Notwenige reingepasst hat. Die Tasche kam 1990 auf den Markt und hatte ein Re-Launch in 2022/2023 mit einer moderneren Silhouette und Namenswechsel von „D-Bag“ zu „Di-Bag“.



Lady Diana mit ihrer Tod´s Tasche in 1997 (Foto: Getty Images)

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Diana Clutch von Ferragamo

Neben den etwas größeren und skulpturalen Taschen aus Dianas Garderobe, trug sie ebenfalls häufig die bis heute so genannte „Diana Clutch“ von Ferragamo. 1990 designte sie Salvatore Ferragamo für Lady Di, die sie so oft trug, dass er sie in mehreren Farben für sie entwarf. Durch das simple und royale Design der Tasche ließ sie sich immer gut mit den eleganten Looks kombinieren.







Lady Di 1995 mit ihrer Diana Clutch von Ferragamo (Foto: Getty Images)

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Jackie Kennedy

Jacqueline Kennedy Onassis hatte einen vergleichbaren Stil, jedoch waren ihre Outfits jenseits des Rampenlichts deutlich legerer und strahlten eine gewisse Gelassenheit aus. Doch auch Jackie hatte Taschen-Lieblinge, die bis heute durch sie bekannt sind.



Jackie 1961 Bag von Gucci

Das Modell hat 2020 ein Comeback erlebt, nachdem es einige Zeit etwas in Vergessenheit geraten ist. Die Tasche ist flach, mal mit aber auch ohne GG-Monogramm erhältlich und im Alltag besonders praktisch, denn sie ist vielseitig. Zu Beginn hieß die Tasche im Jahr 1955 „Constance“ und wurde erst im Nachhinein umbenannt.

Jackie Kennedy in New York 1970 mit der Jackie 1961 Gucci Tasche (Foto: Getty Images)

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Klassische 11.12 von Chanel

Die 11.12 Tasche von Chanel ist zwar nicht nach Jackie Kennedy benannt worden, doch sie war ein fester Bestandteil ihrer Garderobe. Ob es genau dieses Modell gewesen war, oder vielleicht doch die 2.55, ist unklar, jedoch wurde Jackie oft mit ihrer Chanel Tasche gesichtet. Insbesondere bei öffentlichen Auftritten, denn das klassische und zeitlose Design ist zu jedem Outfit und Kleidungsstil kombinierbar.

Jackie Kennedy 1962 nach einem Lunch mit Queen Elisabeth II (Foto: Getty Images)