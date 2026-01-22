Frizz nach dem Föhnen, mühsames Lockendrehen mit Glätteisen oder die Sorge, dass tägliches Styling das Haar dauerhaft schädigt – wir alle kennen die kleinen Schönheitsprobleme, die uns morgens vor dem Spiegel Zeit und Nerven kosten. Die Suche nach einem Tool, das Haare zuverlässig bändigt, Volumen schenkt und dabei noch sanft zur Struktur bleibt, schien oft endlos. Vor einigen Jahren dann der große Hype: der Dyson Airwrap. Er veränderte die Haar-Routinen Einiger – und nun gibt es eine neue Version, die noch smarter arbeitet: den Dyson Airwrap Co-anda 2x™ Multi-Haarstyler.



Was ist neu an der Technologie?

Das Herzstück bleibt die von Dyson entwickelte Co-anda-Technologie – ein physikalischer Effekt, bei dem Luftströme Haare automatisch anziehen und sanft um den Aufsatz legen. In der neuen Version arbeitet das System doppelt so effizient: Strähnen lassen sich nun in beide Richtungen locken, ohne dass der Aufsatz gewechselt werden muss. Eine kleine Drehbewegung genügt, um von Locken nach links zu Wellen nach rechts zu wechseln. Das spart Zeit und macht das Styling intuitiver.



Auch bei der Luftstromführung hat Dyson nachgelegt: Die verbesserte Aerodynamik sorgt dafür, dass Styles länger halten, ohne das Haar zu strapazieren. Die Temperatur wird wie gewohnt permanent kontrolliert – über 40 Mal pro Sekunde – und schützt so zuverlässig vor Überhitzung.



Alles in einem Gerät - ideal für jeden Tag



Der Airwrap ist kein Tool für Spezialanlässe, sondern für den Alltag gedacht. Wer morgens schnell einen gepflegten Look braucht, profitiert von der Zeitersparnis. Für feines Haar bietet er sanftes Volumen, ohne es zu beschweren. Längere Haare lassen sich in natürliche Wellen legen, während kürzere Cuts mit Struktur geföhnt werden können.



Besonders praktisch für Vielreisende: Statt Föhn, Glätteisen und Lockenstab genügt ein Gerät, das mehrere Funktionen vereint. Damit ist der Airwrap auch im Koffer oder im kleinen Badezimmer ein platzsparender Begleiter.





Affiliate Links via dyson Dyson Airwrap Co-anda2x™ Multi-Haarstyler und -trockner – Straight+Wavy (Ceramic Pink/Roségold) 649,00 ZURÜCK WEITER

Wir fragen uns: Lohnt sich das Upgrade?



Für Nutzer:innen der ersten Generation ist der Unterschied vor allem im Locken-Styling spürbar – das Hin- und Herdrehen der Aufsätze entfällt, was den gesamten Prozess beschleunigt. Wer bisher gezögert hat, in einen Airwrap zu investieren, bekommt mit der Co-anda 2x™-Version die bisher ausgereifteste Variante: vielseitig, intuitiv und noch präziser in der Anwendung.



Die Vorteile des Air-Stylings



Haarschonung statt Hitze-Stress: Styling mit Luft schützt die Haarstruktur langfristig.



Weniger Aufwand: Ein Tool für glatte Looks, Volumen oder Locken.



Schnelleres Ergebnis: Durch die neue Technologie reduziert sich die Stylingzeit deutlich.



Langlebigkeit: Dyson setzt auf hochwertige Materialien und auswechselbare Aufsätze, die das Gerät zukunftsfähig machen.