Styleguide: Welcher Hut passt zu welcher Gesichtsform?

Die ersten Hüte wurden vermutlich bereits vor rund 15.000 Jahren getragen. Ursprünglich dienten sie vor allem als Schutz vor Sonne und Kälte. Ab dem Mittelalter entwickelten sie sich zunehmend zu einem Statussymbol für Macht und Wohlstand. In den 1950er-Jahren erlebte der Hut schließlich seine Blütezeit: Damals war es nahezu undenkbar, das Haus ohne Kopfbedeckung zu verlassen. Heutzutage spielen Hüte im Alltag zwar eine deutlich geringere Rolle, dennoch sollte man ihre Funktionalität und modische Relevanz nicht unterschätzen. Ein gut gewählter Hut kann vor Sonnenstichen schützen, Schatten spenden und zugleich als stilvolles Modeaccessoire Freude bereiten. Da bekanntlich nicht jede Hutform zu jeder Gesichtsform passt, gibt dieser Artikel einen Überblick darüber, welche Hutformen zu welchen Gesichtsformen passen.

Runde Gesichtsform

Um ein rundes Gesicht etwas zu strecken, kann ein Hut mit hoher Kopf-Krone für den passenden Ausgleich Sorgen. Hierbei sind Modelle wie ein Borsalino, Trilby oder Porkpie mit vorwiegend kurzer Krempe und erhöhtem Kopfteil wunderbar geeignet.

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Trapezförmige Gesichtsform

Für ein Gesicht mit einem breiteren Kinn und einer schmaleren Stirn sind Hüte mit einer breiten Krempe ideal. In dem Fall sind Modelle aus Filz oder Stroh mit einer größeren Kappe die perfekte Wahl.

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Längliche Gesichtsform

Hüte mit kurzem Kopfteil stehen einem länglichen Gesicht besonders gut. Beispielsweise Ballonmützen oder Elbsegler Hüte lassen das Gesicht ovaler wirken und schaffen ein harmonisches Gesamtbild.

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Eckige Gesichtsform

Um ein eckiges Gesicht etwas auszugleichen, sind runde Hüte ideal. Insbesondere wenn weichere Materialien gewählt werden, können diese das Gesicht ebenfalls weicher erscheinen lassen. Baskenmützen oder runde Stoffhüte sind hier sehr schmeichelnd.

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Herzförmige Gesichtsform

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Ovale Gesichtsform

Bei einem ovalen Gesicht sind die Hut-Optionen fast unbegrenzt. Da das Gesicht in der Regel symmetrisch ist und die Strin und Kinnpartie ausgeglichen ist, kann von einem klassischen Fedora, über einen Fischerhut bis hin zu einem Panamahut fast jede Form ausgewählt werden.