Style-Icon Lady Diana: Die besten Looks zum Nachshoppen und Nachstylen

Lady Diana Spencer, die Prinzessin von Wales, bleibt nicht nur wegen ihres außergewöhnlichen Engagements und ihrer unverwechselbaren Persönlichkeit unvergessen, sondern auch aufgrund ihres ikonischen Stils. Ihre Garderobe, die mit zeitloser Eleganz und einer Prise moderner Raffinesse brillierte, hat Modegeschichte geschrieben und ist bis heute eine Inspirationsquelle für viele Fashionistas weltweit. Hier haben wir die besten Looks von Lady Di zusammengestellt – für all jene, die sich von ihrem königlichen Charme und ihrer stilvollen Persönlichkeit inspirieren lassen möchten. Und das Beste: Sie können diese Looks ganz einfach nachshoppen und nachstylen.

Dianas Polo-Look: Lässig, cool und zeitlos

Auch abseits von offiziellen Veranstaltungen zeigte Diana immer wieder, dass sie ein ausgeprägtes Gespür für Mode besaß. Ein perfektes Beispiel hierfür war ihr Look beim Polo-Turnier 1988, das sie gemeinsam mit ihrem ältesten Sohn, Prinz William, besuchte. Lady Di entschied sich für eine schmale Jeans, die ihre lässige, aber dennoch stilbewusste Seite unterstrich. Dazu kombinierte sie ein Logo-Shirt der British Lung Foundation, einer Wohltätigkeitsorganisation, die sie aktiv unterstützte. Den schwarzen Blazer, den Diana darüber trug, verleiht dem Outfit eine elegante Note.

Lady Dianas Outfit beim Polo (Foto: Getty Images)

Abgerundet wurde der Look durch Stiefel und eine sportliche Cap, die das Ganze zu einem sporty-chicen Outfit machten. Der Look war schlicht, dennoch absolut trendbewusst – ein Paradebeispiel für die lässige Eleganz, die Diana oft auszeichnete.

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Dianas Maritimer Chic

Die ehemalige Princess of Wales wusste stets, wie man mit Basic Pieces einen eleganten Look kreieren konnte. Ein perfektes Beispiel dafür ist dieser Look. Der weiße Maxirock wurde perfekt durch den Cardigan ergänzt. Die blau-weißen Streifen der Strickjacke setzten einen frischen Kontrast zum schlichten Weiß des Rocks und verliehen dem Outfit eine maritime Note.

Dianas maritimer Freizeit-Look (Foto: Getty Images)

Diana bewies hier einmal mehr ihr Gespür für dezente, aber elegante Mode, die für alltägliche Anlässe wie einem Besuch bei Prinz Williams Schule in London perfekt geeignet waren. Der Look strahlt sowohl femininen Charme als auch eine gewisse Schlichtheit aus, die es Diana ermöglichte, gleichzeitig glamourös und dennoch zugänglich zu wirken. Wir haben uns auf die Suche begeben und ähnliche Teile, wie die der Prinzessin herausgesucht.

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Royale Eleganz

Ein weiteres Highlight in Lady Dianas Mode-Repertoire ist ihr Look mit einem schwarzen Minikleid und einem langen mittelblauen Blazer. Das kleine Schwarze betonte ihre Figur auf elegante Weise, während der lang geschnittene, blaue Blazer dem Outfit eine edle, königliche Ausstrahlung verleiht.

Bei einer Gala zugunsten der Krebsforschung erschien Diana in einem bodenlangen Kleid des marokkanischen Designers Jacques Azagury, der sie regelmäßig einkleidete. Dazu trug sie ein auffälliges Perlencollier. (Foto: Getty Images)

Diese gekonnte Mischung aus klassischem Chic und modernem Flair unterstrich einmal mehr Dianas einzigartigen Stil – eine perfekte Symbiose aus zurückhaltender Eleganz und markantem Statement.

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Wildleder-Chic à la Diana

Auch im Frühling 2025 ist Suede weiterhin eines der angesagtesten Trendmaterialien. Doch nicht nur in der aktuellen Modewelt ist Wildleder angesagt: Bereits im Sommer 1990 setzte Lady Diana auf den edlen Stoff. Sie kombinierte eine weite Wildlederjacke mit einem bunten Blusenkleid und kreierte damit einen Look, der gleichermaßen leger und stilvoll wirkte.

Outfitinspiration für einen sommerlichen Frühlingslook (Foto: Getty Images)

Dieser ikonische Look lässt sich dieses Saison problemlos nachstylen. Eine Wildlederjacke, wie sie damals Diana trug, passt perfekt zu einem Blusenkleid im angesagten Animalprint-Muster und bleibt dennoch eine zeitlose Wahl. Hohe Stiefel und goldene Schmuckstücke runden den Look ab und verleihen ihm die nötige Eleganz. Mit dieser Kombination können Sie den modischen Geist von Lady Diana in die Gegenwart holen und dennoch einen Hauch königlicher Raffinesse versprühen.

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Dianas lässiger Alltagslook

Lady Diana bewies immer wieder ihr Gespür für zeitlose Eleganz und lässigen Chic. Ein perfektes Beispiel dafür ist dieser Look. Die Highwaist Jeans betonen ihre schlanke Silhouette und verliehen dem Outfit eine moderne Note. Durch die eingesteckte Bluse wirkt der Look lässig aber dennoch gut angezogen.

Dianas entspannter Alltagsstil: Hoch geschnittene Jeans kombiniert mit einem leichten Baumwollhemd – lässig, zeitlos und bequem. (Foto: Getty Images)

Die Loafer rundeten das Ensemble mit einem Hauch von Understatement ab und machen den Look perfekt für den Alltag. Mit diesen Teilen können Sie des Outfit von Lady Di ganz einfach nachstylen.