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Style Guide: Die perfekte Sonnenbrille für Ihre Gesichtsform

Von Teresa Leppich
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27 Jan 2026
Style Guide: Die perfekte Sonnenbrille für Ihre Gesichtsform Style Guide: Die perfekte Sonnenbrille für Ihre Gesichtsform

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Ob als Schutz gegen das Sonnenlicht oder als IT-Piece auch bei Nacht: Sonnenbrillen begleiten uns immer, doch die richtige Silhouette zu finden ist gar nichts so leicht. Wie Sie eine passende Sonnenbrille für Ihre Gesichtsform finden erfahren Sie hier – direkt mit Modellen zum Nachshoppen!

Obwohl Sonnenbrillen eigentlich eine wichtige und praktische Funktion haben, nämlich die Augen vor der schädlichen UV-Strahlung zu schützen, tragen wir das Accessoire meistens nicht deshalb. Sonnenbrillen verändern den ganzen Look, lenken ihn in eine bestimmte Richtung und runden ihn ab. Die Wahl der richtigen Sonnenbrille kann nicht nur das, sondern auch die natürliche Gesichtsform im positiven Sinne betonen. Bei der großen Auswahl an verschiedenen Silhouetten und Rahmen stellt sich oft die Frage: Welche Sonnenbrille passt denn nun wirklich zu meinem Gesicht? Achten Sie beim Kauf auf die Proportionen Ihres Gesichts und bleiben Sie sich und ihrem Stil trotzdem treu. Wir stellen Ihnen die sechs gängigsten Brillenformen vor und verraten Ihnen, welchem Typ sie am besten stehen!

1. Runde Sonnenbrillen

Runde Sonnenbrillen zeichnen sich durch ihre klassisch runden Gläser aus. Sie passen am besten zu runden oder quadratischen Gesichtsformen. Runde Modelle lockern die weichen Linien des Gesichts auf und verleihen mehr Struktur. Bei runden Gesichtern sorgen sie für eine ausgewogene Proportion, bei eckigeren Gesichtern mildern die sanften Rundungen der Sonnenbrille die harten Gesichtskonturen. Solche Brillen stylen Sie am besten zu minimalistischen, monochromen Looks oder zu Outfits mit 60er-Jahre Vibe.

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Mykita | Romowa
645,00
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„FH1025T" von Ferrari
550,00
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„Tiantang K13" von Marcel Ostertag
129,95
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2. Cat-Eye Sonnenbrillen

Sonnenbrillen mit Cat-Eye-Silhouette haben elegante, nach oben gezogene Ecken. Sie wirken schnell glamourös und haben häufig einen dicken Rahmen aus Acetat. Solche Modelle stehen rautenförmigen, ovalen und herzförmigen Gesichtsformen am besten, da die markanten Ecken dieser Brillen den Blick auf die Augen lenken und die Balance zu wahren. Cat-Eye-Brillen verengen das Gesicht optisch und betonen die Wangenknochen. Diese Modelle sehen sowohl zu eleganten Kleidern gut aus, als auch zu Lederjacken.

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„Roanoke Sonnenbrille" von Michael Kors
137,00
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„SK6047" von Swarovski
280,00
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„HC8434U CBY91" von Coach
161,00
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3. Aviator-Sonnenbrillen

Auch bekannt unter dem Namen „Pilotenbrillen“ haben diese Sonnenbrillen tropfenförmige Gläser, meist einen dünneren Rahmen und sind ein absoluter Klassiker. Dieses Brillenmodell passt zu jedem und ist somit ein Allrounder unter den Sonnenbrillen, am meisten passen Aviator-Brillen allerdings zu ovalen oder quadratischen Gesichtern. Die Tropfenform der Gläser betont die ovale Gesichtsform natürlich und schafft einen harmonischen Kontrast zur markanten Gesichtsform. Diese Sonnenbrillen runden entspannte Alltagslooks ideal ab und sehen vor allem mit bunten Gläsern cool aus.

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„EA4242U" von Emporio Armani
179,00
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„BE4478" von Burberry
284,00
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„VB217S" von Victoria Beckham
287,90
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4. Eckige Sonnenbrillen

Brillen mit rechteckigen oder quadratischen Formen sind mit Vorsicht zu genießen, da sie durch ihre markanten Rahmen nicht jedem stehen. Runde oder ovale Gesichter werden durch diese Sonnenbrillen aber optisch verlängert und bekommen mehr Definition und Struktur. Die scharfen Ecken und Linien sorgen für einen Ausgleich der weiche Gesichtszüge. Modelle mit solchen Silhouetten sorgen direkt für einen cleanen, modernen Look und passen gut zu schlichten Outfits, auch im Business-Kontext.

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Versace
210,00
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von Ray-Ban
172,00
„VE2287" von Versace
315,00
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5. XXL-Sonnenbrillen

Brillen mit Oversized-Silhouette kommen immer mit extra großen Gläsern, die das gesamte Gesicht umrahmen. Um noch eine Schippe draufzulegen, sind die Rahmen häufig breit und mit auffälligen Designs gestaltet. Diese Sonnenbrillen stehen vor allem kleinen oder runden Gesichtern, da die großen Gläser das Gesicht optisch vergrößern. Auch lange oder ovale Gesichter können diese dramatisch wirkenden Brillen tragen, da sie das Gesicht optisch kürzer wirken lassen. Zu fließenden Kleidern oder schwarzen Ensembles wirken sie besonders gut.

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via Safilo
„Black Hype Dark Grey Sunglasses" von Dsquared2
260,00
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Victoria Beckham
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„TH 2100/S 086" von Tommy Hilfiger
138,95
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6. Sport-Sonnenbrillen

Sportliche Brillenmodelle sind längst nicht mehr nur den Sporttreibenden vorbehalten. Die aerodynamischen Formen, die oft durch robuste Kunststoffrahmen betont werden, sind zwar eigentlich für Outdoor-Aktivitäten gedacht, lassen sich aber auch gut im Alltag tragen. Zu Jeanslooks oder als Eyecatcher zu minimalistischen Outfits. Sport-Sonnenbrillen stehen jedem, bieten aber vor allem runden und ovalen Gesichtern eine stabile, klare Form.

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„OO9488 Flak® 2.0 XXL" von Oakley
238,00
via Sunglasshut
„Linea Rossa" von Prada
330,00
via Edel Optics
„TH 2357/S" von Tommy Hilfiger
83,70
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Teresa Leppich
Von
Teresa Leppich
Published 27 Jan 2026
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