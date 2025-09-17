Mode ist mehr als ein flüchtiges Spiel mit Farben, Stoffen und Schnitten – sie ist ein Spiegel der Zeit, ein Ausdruck gesellschaftlicher Entwicklungen und kultureller Einflüsse. Zwischen zeitloser Klassik und nordischer Reduktion, zwischen französischer Nonchalance und avantgardistischem Mut zum Unkonventionellen entfaltet sich eine Welt modischer Ausdruckskraft, die so vielfältig ist wie die Frauen, die sie tragen: bewusst, selbstbestimmt und mit einem feinen Gespür für Ästhetik.

Old Money Stil: Diskreter Luxus mit Tradition

Der Inbegriff des Old Money Styles: Ein schlichter schwarz-weiß Look mit flachen Loafern. (Foto: Getty Images)

Der Old Money Stil steht für eine Modeauffassung, die auf leise Töne setzt – kultiviert, hochwertig, niemals laut. Statt modischer Exzentrik oder saisonaler Experimente dominiert hier ein unaufgeregter Chic, der tief in Traditionen verwurzelt ist. Kleidung wird nicht zur Schau getragen, sondern zeugt durch Qualität, Schnitt und Material von erlesenem Geschmack und einem Lebensstil, der sich Eleganz leisten kann – aber niemals muss. Typisch für diesen Stil sind klassische Silhouetten: geradlinige Blazer, maßgeschneiderte Bundfaltenhosen, schlichte A-Linien-Kleider oder Poloshirts aus Baumwolle. Auffällige Muster sind ein absolutes No-Go. Stattdessen wird auf dezente Varianten wie feinen Karos, Nadelstreifen oder Hahnentritt gesetzt. Farblich bewegt sich der Look in einer gedämpften Palette – kühles Grau, Marine, Camel, Elfenbein oder gedecktes Navy bestimmen das Gesamtbild. Auch Pastelltöne dürfen vorkommen, wirken jedoch stets zurückhaltend und stilvoll.

Das Fundament des Old Money Looks bilden luxuriöse Materialien: edle Wolle, reines Leinen, weicher Kaschmir. Diese Stoffe verleihen jedem Outfit nicht nur optische Tiefe, sondern auch spürbare Qualität. Ergänzt wird der Stil durch dezente Accessoires – eine feine Perlenkette, ein Seidentuch, klassische Lederschuhe oder eine hochwertige Armbanduhr. Alles ist auf Harmonie und Langlebigkeit ausgerichtet. Old Money Stil verkörpert eine Form von stiller Raffinesse, die bewusst auf Prestige verzichtet – und es gerade dadurch verkörpert.

Boho-Chic: Freiheitsliebe in floraler Harmonie

oho-Chic par excellence: ein luftiges Kleid mit Ethno-Prints, kombiniert mit einer Lederjacken. (Foto: Isabel Marant)

Der Boho-Stil – ein Modebekenntnis zur Unkonventionalität und Individualität. Inspiriert von der Bohème der 70er-Jahre sowie ethnischen Einflüssen verschiedenster Kulturen, lebt dieser Stil von organischen Texturen, luftigen Stoffen und einem kreativen Mustermix. Maxikleider aus fließender Viskose, Wildlederjacken mit Fransen, Häkelwesten und Schmuck in Goldtönen gehören zu den stilprägenden Elementen. Hier geht es nicht um Perfektion, sondern um Authentizität.

Aktuell erlebt dieser Stil eine bemerkenswerte Renaissance – nicht zuletzt dank der kreativen Handschrift von Chemena Kamali, die mit ihrer ersten Kollektion als Kreativdirektorin bei Chloé im Februar 2024 während der Pariser Modewoche neue Maßstäbe gesetzt hat. Ihre moderne Interpretation des Boho-Chic greift die ikonischen Elemente der frühen 2000er-Jahre auf – man denkt unweigerlich an Sienna Miller in Gummistiefeln auf Glastonbury, an Kate Moss im Wildledermantel oder die Olsen Twins im Oversize-Look – und übersetzt sie in eine kontemporäre, zurückhaltendere Sprache.

Besonders charakteristisch ist die neue Stilsprache durch den gezielten Einsatz von Gegensätzen: Eine romantische Spitzenrobe wird durch eine maskuline Lederjacke geerdet, ein grob gehäkeltes Top trifft auf maßgeschneiderte High-Waist-Hose, fließende Silhouetten auf strukturierte Outerwear. Auch Accessoires setzen bewusste Akzente: Blogs, schlichte Lederbags oder schmale Gürtel mit Vintage-Charakter komplettieren den Look auf zurückhaltende, aber wirkungsvolle Weise.

French Chic: Die Kunst der mühelosen Eleganz

Ein stilvoller Look, der Eleganz mit Lässigkeit verbindet und französische Zurückhaltung perfekt inszeniert. (Foto: Getty Images)

Kaum ein Modestil wird weltweit so bewundert wie der French Chic – jene nonchalante Eleganz, die Pariserinnen so meisterhaft verkörpern. Er ist kein kurzfristiger Trend, sondern eine Haltung: unangestrengt, feminin und kultiviert. Was ihn so besonders macht, ist das gekonnte Zusammenspiel aus klassischer Zurückhaltung und subtiler Raffinesse. Die Grundlagen dieses Stils sind hochwertige Essentials, die eine zeitlosen Look ergeben. Dazu gehören das ikonische Bretonshirt, ein perfekt geschnittener Blazer, eine dunkle Jeans mit geradem Bein und klassische Ballerinas oder Loafer. Und nicht zu vergessen: der rote Lippenstift – ein Signature-Detail, das jedem noch so schlichten Outfit eine elegante Note verleiht. Die Farbpalette bleibt bewusst reduziert: Crème, Marine, Schwarz, Beige und ein Hauch von Puderrosa oder Karminrot.

Was diesen Stil so tragfähig macht, ist seine Alltagstauglichkeit bei gleichzeitigem Anspruch an Qualität. Es geht nicht darum, die neuesten Trends aufzugreifen, sondern um eine Garderobe, die Bestand hat – durchdacht, edel, funktional. Französinnen investieren lieber in wenige, dafür exzellente Stücke, statt den Kleiderschrank mit Beliebigkeit zu füllen. French Chic bedeutet, mit wenig Aufwand eine große Wirkung zu erzielen. Es ist jene scheinbare Mühelosigkeit, die viel mit einem feinen Gespür für Proportionen, Qualität und Selbstverständlichkeit zu tun hat – und mit einem leisen, aber bestimmten Stilbewusstsein, das niemals laut sein muss, um gesehen zu werden.

Romantischer Stil: Sanfte Stärke in Stoff gewebt

Ein zart geblümtes Kleid mit verspielten Details verkörpert Romantik und Leichtigkeit. (Foto: Zeb Daemen)

Romantik in der Mode zeigt sich vielschichtig zwischen Nostalgie, Sinnlichkeit und subversiver Raffinesse. Definiert durch opulente Details und barocke Verspieltheit, erinnert romantische Mode an vergangene Jahrhunderte. Bestickte Stoffe, üppige Rüschen, wallende Maxiröcke und zarte Blumenmuster schaffen eine Atmosphäre, die zwischen Märchenbuch und Laufsteg pendelt. Weiße Blusen mit Puffärmeln, Maxikleider mit feinen Drapierungen oder Tapetenprints und feminine Accessoires wie Perlenschmuck und zarte Ballerinas machen den Look tragbar, ohne an Eleganz zu verlieren. Romantik kann auch verführerisch, sinnlich und selbstbewusst auftreten. Slipdresses aus Seide mit feinen Spitzenbesätzen oder hautnahe Silhouetten mit floralen Prints zeigen eine andere Seite – eine, die Körperlichkeit nicht verbirgt, sondern feiert. In Kombination mit edlem Schmuck und klassischen Heels entsteht ein Look, der für glamouröse Abende ebenso funktioniert wie als bewusster Stilbruch im Alltag. Es ist eine Romantik, die weiß, was sie will, und sich nicht scheut, es zu zeigen.

Wem all das zu lieblich erscheint, der begibt sich in die Sphären der Dark Romance. Inspiriert von okkulten Einflüssen, Fantasy-Welten und der Popkultur-Renaissance der Hexen, entsteht eine Mode, die wie ein magisches Ritual wirkt. Die Kleidung wird von schwarzer Spitze, Leder und fließenden Stoffen, oft ergänzt durch tiefe Kapuzen, lange Mäntel oder opulente Schmucksteine dominiert. Der Look strahlt Macht aus, ohne laut zu sein – eine stille Form der Selbstermächtigung.

Im Unterschied zu klassischer Romantik dominiert bei der Dark Romance eine tiefere, dunklere Farbpalette, ergänzt durch starke Materialien und dramatische Silhouetten. Transparente Stoffe lassen Raum für Interpretationen, während Leder oder Samt für visuelle Schwere sorgen. Spitzenmuster in floraler Anordnung holen historische Elemente in die Gegenwart zurück, geben ihnen aber eine neue, selbstbestimmte Bedeutung. Es entsteht ein Stil, der Anmut und Autorität vereint – eine Mode der Gegensätze, die nicht auf Harmonie, sondern auf Spannung setzt.

Scandinavian Style: Purismus mit Seele

Minimalistisch, klar geschnitten und zeitlos – dieser Scandinavian Style überzeugt auch Hailey Bieber durch schlichte Eleganz und hochwertige Materialien. (Foto: Getty Images)

Weniger ist mehr – dieser Gedanke steht im Zentrum des Scandinavian Style, der sich in den letzten Jahren als internationaler Trend etabliert hat. Der nordische Stil ist geprägt von schlichter Funktionalität, nachhaltigem Denken und zurückhaltender Ästhetik. Klare Linien, gedeckte Farben und bewusst gewählte Materialien wie Wolle, Leinen oder Baumwolle definieren den Look. Der Scandinavian Style eignet sich besonders für modebewusste Frauen, die Klarheit und Struktur schätzen, dabei aber nicht auf feminines Feingefühl verzichten möchten. Was den skandinavischen Stil besonders macht, ist seine Vielschichtigkeit trotz Minimalismus: Statt mit auffälligen Prints oder extravaganten Farben zu arbeiten, liegt der Fokus auf der Qualität der Materialien und der Raffinesse der Schnitte. Besonders beliebt sind Oversize-Silhouetten, die mit bewusster Lässigkeit und klarer Formgebung spielen. Ein übergroßer Strickpullover über einem Hemdkleid, kombiniert mit derben Boots oder filigranen Sneakers, schafft ein Gleichgewicht zwischen Coolness und Komfort. Der sogenannte Lagenlook ist nicht nur Ausdruck des praktischen Denkens in kälteren Klimazonen. Durch das Übereinanderschichten verschiedener Texturen – etwa grober Strick, fließende Baumwolle und glatte Wolle – entsteht ein Stil, der sich stets wandelbar zeigt, ohne laut zu sein. Genau hier liegt die Kunst: im Reduzierten das Besondere zu entdecken.

Trotz der Zurückhaltung in Farbe und Form ist der Scandi-Chic alles andere als eintönig. Raffinierte Details wie asymmetrische Säume, Drapierungen oder ungewöhnliche Schnitte setzen gezielte Akzente. Ergänzt werden diese durch sorgfältig ausgewählte Accessoires – etwa schlichte Ledertaschen, Statement-Stiefeletten oder minimalistischer Schmuck –, die dem Look Tiefe verleihen, ohne ihn zu überladen. Skandinavische Mode folgt keinem kurzlebigen Trend. Vielmehr lässt sie sich als moderne Uniform verstehen, die sowohl im Alltag als auch zu besonderen Anlässen funktioniert. Ein schlichtes Midikleid, das sich im Büro bewährt, kann mit einem Wollmantel und Sneakers ebenso gut beim Stadtbummel wie beim Dinner getragen werden. Diese Vielseitigkeit macht den skandinavischen Stil so reizvoll: Er ist durchdacht, bequem, ästhetisch – und vor allem tragbar.

Avantgardistischer Stil: Kunst auf der Haut

Dieses Outfit verkörpert Avantgarde-Mode mit unkonventionellen Formen und innovativen Materialien. (Foto: Zeb Daemen)

Der avantgardistische Stil ist weit mehr als Mode – er ist eine Haltung, ein ästhetisches Experiment, das sich konsequent den gängigen Vorstellungen von Tragbarkeit widersetzt. Ursprünglich in kulturellen und architektonischen Bewegungen verankert, fand er seinen Weg in die Modewelt durch japanische Designer der 1920er Jahre, die europäische Kleidung radikal neu interpretierten. Was daraus entstand, war kein bloßes Kleidungsstück, sondern ein ideelles Konstrukt, das mit Form, Funktion und Material spielt.

Avantgarde ist das Terrain für alle, die nicht gefallen, sondern gestalten wollen. Die typische Farbwelt? Reduziert – oft dominiert von tiefem Schwarz, das nicht Ausdruck von Schlichtheit, sondern von künstlerischer Zurückhaltung ist. Farben dienen hier nicht der Aufmerksamkeit, sondern treten in den Hintergrund, um Raum für Schnitte, Volumen und Strukturen zu schaffen. Statt dekorativer Muster liegt der Fokus auf Linienführung, architektonischer Konstruktion und dem Spiel mit Proportionen.

Innerhalb dieses Stils gibt es drei prägende Strömungen. Beim Minimalismus sprechen die Schnitte für sich: Einfarbige Outfits in Schwarz, Weiß oder Grau, klare Formen und kaum sichtbare Details. Zudem gibt es den Konzeptualismus. Kleidung wird als Idee definiert. Es geht nicht ums Anziehen, sondern um Ausdruck. Materialien wie Papier, Folie oder Metall sind keine Seltenheit. Die Kleidung wird zur begehbaren Skulptur. Beim Dekonstruktivismus geht es um das bewusste Auseinandernehmen des Gewohnten: Nähte, Säume und Schnitte werden offengelegt, verdreht oder neu zusammengesetzt. Herkömmliche Kleidungselemente werden ihrer Funktion beraubt – Reißverschlüsse dienen der Zierde, Krägen verschwinden oder wachsen ins Gigantische. Das Ergebnis: Mode, die wie aus einer alternativen Realität wirkt – unisex, asymmetrisch, fragmentiert.

Was den avantgardistischen Look außerdem auszeichnet, ist seine bewusste Distanz zur Massenästhetik. Wer sich für diesen Stil entscheidet, sucht Individualität jenseits von Konventionen. Statt sich anzupassen, entsteht ein Bild des Widerstands gegen Uniformität. Die Silhouetten sind mal kantig und streng, mal fließend und amorph. Ein Outfit kann aus scheinbar unverbundenen Teilen bestehen, die dennoch ein harmonisches Ganzes ergeben – ähnlich wie bei einem modernen Kunstwerk.

Preppy Style: Amerikanischer College-Charme

Der Look verkörpert den typischen Preppy-Stil mit seinem Mix aus College-Charme und sportlichen Akzenten wie einem Poloshirt. (Foto: Getty Images)

Der Preppy-Look entspringt einer traditionsreichen Ästhetik, die stark von der Kleidung US-amerikanischer Privatschulen geprägt ist. Ursprünglich Teil des Dresscodes an sogenannten „Preparatory Schools“, definiert sich der Stil durch Anklänge an klassische Schuluniformen, gemischt mit Elementen elitärer Freizeitbeschäftigungen wie Segeln, Tennis oder Golf. Poloshirts, Strickpullover über den Schultern gebunden, Faltenröcke, karierte Blazer und Mokassins sind feste Bestandteile des Looks – stets in makelloser Ausführung, oft in gedeckten Farben oder dezenten Pastelltönen. Der Preppy-Style lebt von einer stilvollen Mischung aus sportlicher Nonchalance und konservativer Strenge. Er wirkt niemals nachlässig, sondern immer bewusst kuratiert – ein Spiel mit Statussymbolen, das sowohl als ironische Geste als auch als Ausdruck von Klasse verstanden werden kann. Die Kleidung scheint förmlich zu sagen: „Ich weiß, wo ich herkomme – und ich weiß, wie ich mich präsentieren will." Auch wenn der Ursprung in der Männergarderobe liegt, wird der Preppy-Stil heute geschlechtsunabhängig interpretiert. Viele Designer greifen diese Ästhetik immer wieder auf und übersetzen sie in moderne, tragbare Looks für alle, die sich zwischen Traditionsbewusstsein und Trendgespür stilvoll bewegen möchten.