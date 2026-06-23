Stilentscheidend: Fußballstars haben sich zu modischen Vorbildern entwickelt

Dabei fremdelte die hohe Mode eigentlich lange mit dem Fußball, das war alles doch immer zu kleinbürgerlich und unfein. Stadionbier in Plastikbechern? Da blieb man lieber beim Tennis oder Segeln. Aber auch diese Grenze zerbröselte: Modedesigner Dirk Bikkembergs inszenierte schon 2008 seine Idealmannschaft in Unterwäsche in der Karoo-Wüste und feierte damit unverhohlen den Sexappeal des Fußballs – immer noch sehr sport- und muskelbetont. Mit dem stilistischen Selbstbewusstsein einzelner Spieler änderte sich auch das, Fußballermoden musste keinen sportiven Einschlag mehr haben und sich auch nicht in plakativen Luxus-Logos erschöpfen. Mario Gomez etwa bekannte sich zu seiner Vorliebe für die Entwürfe von Rick Owens - ein denkbar weiter Spagat. David Alaba erzählte im Interview, dass er die Dienste eines Stylisten in Anspruch nähme, um seine Leidenschaft für Mode zu vertiefen. Lionel Messi und Rayan Cherki tauschten ihre Sporttaschen gegen absolut unsportliche Luxushandtaschen von Hermès oder Louis Vuitton und ließen sie ungewohnte Kabinenluft schnuppern. So zog die Luxusmode in den Fußball ein. Nicht weil sie das unbedingt wollte, sondern weil sich viele Spieler sichtbar darum bemühten. Der Spanier Hector Bellerin etwa wurde in seiner Zeit bei Arsenal London selbst Teil der Modewelt – er lief für Louis Vuitton auf dem Runway, gründete ein eigenes, sehr zeitgeistiges Modelabel (Gospel Estudios) und gab in der Vogue Stylingtipps. Die Top-Spieler Jules Kounde und Dominic Calvert-Lewin treten heute geradezu moderadikal auf und präsentieren sich regelmäßig in genderfluiden Looks und spielen virtuos mit Mitteln der Mode, um klassische Fußball-Normen zu karikieren. Ein Stürmer im Rock auf einem Magazincover? Vor 25 Jahren wohl ein handfester Skandal, heute nur logische Entwicklung eines immer heftigeren Flirts zwischen Fußball und Fashion. Offizielle Partnerschaften wie jene zwischen Real Madrid und Louis Vuitton oder PSG und Dior bezeugen jüngst diese Entwicklung: Der Tunnel Walk ist in den Top-Ligen heute auch ein Catwalk.

Von der Marke zur Persönlichkeit

In der Bundesliga ist Serge Gnabry heute der Musterschüler unter einer neuen Generation an Fußballstylern. Unvergessen, dass der Bayernspieler 2023 einen Rüffel von der Vereinsführung bekam, weil er statt sich auszuruhen auf der Fashion Week in Paris für Aufsehen sorgte – mit Seidentüchern, großen Hüten und einem fein komponierten Oversized-Look. Er jongliert heute Streetwear, Luxus und Popkultur in seinen Looks und ist nebenbei auch einer der besten Spieler der Liga. An Gnabry lässt sich auch schön festmachen, dass sich die Fußballwelt seit Beckham und Ronaldo eben doch nochmal weitergedreht hat. Wurde ihr Stil doch überwiegend im Kontext von Sponsoren, Werbung und Auftragsarbeiten gesehen und die Spieler vorrangig als Kommerzvehikel betrachtet, spielt sich die jüngere Generation stilistisch ganz frei: Alles darf, nichts muss. Mehr als jeder Ausrüstervertrag zählt wieder der eigene Charakter. Und damit ist die Bananenflanke zur Zeit von Günter Netzer geschlagen, mit einem markanten Unterschied: Früher war Stil ein Ausdruck von Persönlichkeit. Heute scheint Persönlichkeit oft eher ein Produkt des Stils zu sein.