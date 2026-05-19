Stil-Analyse: Jackie Kennedy

Jacqueline Kennedy Onassis, geboren 1929, war die Ehefrau des 35 US-Präsidenten John F. Kennedy und war somit von 1961 bis 1963 die First Lady der Vereinigten Staaten. Sie war weit mehr als nur eine politische Begleitfigur, denn durch ihre Bildung, ihr kulturelles Interesse und ihr Stilbewusstsein entwickelte sie sich zu eine der prägendsten Frauen des 20. Jahrhunderts.

Ihr Modestil: Zwischen französischer Couture und amerikanischer Identität

Der Modestil von Jackie Kennedy war stark von der französischen Haute Couture beeinflusst, insbesondere von Designer:innen wie Coco Chanel und Hubert de Givenchy. Gleichzeitig legte sie großen Wert darauf, während ihrer Zeit im Weißen Haus auch amerikanische Mode zu repräsentieren. Oleg Cassini war unter anderem ein Designer, der eine zentrale Rolle spielte, da er zahlreiche Looks für sie entwarf. Seine Designs orientierten sich zwar an europäischen Vorbildern, wurden jedoch bewusst als amerikanische Mode inszeniert.



Ein besonders bekanntes Beispiel ist das rosafarbene Kostüm, das Jacqueline Kennedy Onassis am Tag des Attentats auf John F. Kennedy trug. Obwohl es häufig als Entwurf des Modehauses Chanel wahrgenommen wird, handelte es sich tatsächlich um eine in den USA gefertigte Version. Während es keine offizielle Pflicht war, trug Jackie Kennedy als First Lady bevorzugt amerikanisch produzierte Mode, um die heimischen Modehäuser zu unterstützen. Das Kostüm wurde vom New Yorker Atelier Chez Ninon als autorisierte Reproduktion eines Chanel-Designs angefertigt, wobei Originalstoffe und Materialien von Chanel verwendet wurden. Im Nachhinein hat das pinkfarbene Set an noch größerer Bedeutung gewonnen, denn Jackie Kennedy weigerte sich ihr Outfit nach dem Attentat zu wechseln, obwohl es mit dem Blut ihres erschossenen Mannes übergossen war. Ein prägendes Beispiel, dass Mode nicht nur Kleidung ist, sondern auch politische oder persönliche Aussagen treffen kann.

Jackie Kennedy in den 60er-Jahren. (Foto: Getty Images)

Öffentliche Auftritte: Inszenierte Eleganz als politisches Mittel

Bei öffentlichen Auftritten war ihre Kleidung stets sorgfältig gewählt und trug dazu bei, ein Bild von Modernität, Eleganz und kultureller Raffinesse zu vermitteln. Besonders bei internationalen Staatsbesuchen nutzte sie Mode, um Respekt gegenüber anderen Kulturen auszudrücken und gleichzeitig die Vereinigten Staaten stilistisch zu repräsentieren. Ihr Auftritt in Paris im Jahr 1961 gilt als besonders eindrucksvoll, da sie dort durch ihre modische Präsenz große Aufmerksamkeit erregte und sogar ihren Ehemann John F. Kennedy dazu veranlasste, sich humorvoll als Begleiter seiner Frau zu bezeichnen. Generell zeichnete sich ihr Stil durch klare Silhouetten, Dreiviertelärmel und eine reduzierte Farbpalette aus, die von Pastelltönen bis hin zu kräftigem Rot reichte.

Privatstil: Lässiger und moderner „Casual Chic“

Abseits der offiziellen Bühne zeigte Jackie Kennedy einen deutlich entspannteren Stil, dennoch stehts elegant. Besonders in den 1970er-Jahren entwickelte sie einen Look, der heute als Inbegriff des „Casual Chic“ gilt. Sie kombinierte schlichte Kleidungsstücke wie Hosen, Rollkragenpullover oder einfache Blusen mit auffälligen Accessoires wie großen Sonnenbrillen oder locker gebundenen Kopftüchern. Auch Designer wie Valentino und Givenchy spielten in ihrem späteren Leben eine Rolle und kleideten sie in luxuriöser, jedoch immer subtiler Mode.

Jackie Kennedy in den 1970ern. (Foto: Getty Images)

Accessoires: Ikonische Stücke und dezente Eleganz

Auch bei Accessoires setzte Jackie Kennedy bewusste Akzente. Besonders bekannt ist die nach ihr benannte Gucci Jackie Bag, die sie regelmäßig trug und die bis heute als Klassiker gilt. Ihr Schmuck blieb hingegen bewusst zurückhaltend und konzentrierte sich auf zeitlose Stücke wie Perlenketten und dezente Goldarmbänder oder Broschen. Außerdem trug sie häufig Pillbox-Hüte und große Sonnenbrillen, welche unter anderem zu ihrem Markenzeichen wurden. Bei Schuhen bevorzugte sie niedrige Pumps oder Ballerinas wodurch sie ihren Anspruch unterstrich, Stil und Alltagstauglichkeit miteinander zu verbinden.