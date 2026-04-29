Stil-Analyse: Audrey Hepburn

Audrey Hepburn war mehr als eine Schauspielerin - sie wurde zur einer Modeikone zeitloser Eleganz. Ihr Stil zeichnet sich durch Reduktion, Präzision und Raffinesse aus. Mit klaren Linien, zeitlosem Stil und ikonischen Basics prägte sie die Modegeschichte und inspirierte Generationen.

Wer war Audrey Hepburn?

Sie ist am 4. Mai 1929 in Belgien als Tochter des Briten Joseph Victor Anthony Ruston und der Niederländerin Ella Baroness geboren. Nach einer Ausbildung als Tänzerin begann sie ihre Karriere als Model und Schauspielerin. Ihren internationalen Durchbruch erlangte sie 1954, als sie den Oscar als Beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle als Prinzessin Ann in „Ein Herz und eine Krone“ erhielt. Später wurde sie ebenfalls durch Filme wie „Breakfast at Tiffany's“ zu einer modischen Ikone. Neben Film und Mode engagierte sie sich als Sonderbotschafterin für UNICEF und setzte sich so auch für ihre Mitmenschen ein.

Audrey Hepburns Modestil

Während andere Stars auf Dramatik setzten, verkörperte Audrey Eleganz durch Reduktion. Ihre Kleidung dominierte nicht ihre Persönlichkeit - sie unterstrich sie. Ihr Look war bewusst minimalistisch, aber nie langweilig und somit eine Balance aus Form, Funktion und ästhetischer Wirkung. Charakteristisch für Hepburn waren Kleidungsstücke wie Caprihosen, schlichte Oberteile mit besonderen Ausschnitten, Kleider mit klaren Linien, Schals und Foulards sowie Kitten Heels und Ballerinas. Materialien wie Baumwolle, Wolle oder Seide unterstützten die reduzierte, zeitlose Ästhetik. Auffallend war, dass sie sich selbst und ihre Silhouette, ihre Persönlichkeit und ihren Stil gut kannte und sich dementsprechend gekleidet hat. Hepburn bevorzugte eine dezente Farbpalette. Farben von Schwarz, Weiß, über sanfte Nudetöne bis hin zu zarten Pastelltönen waren in ihren Looks zu finden. Muster waren selten, und wenn, waren diese stets subtil. Die Raffinesse ihres Stils lag in den Details. Accessoires wie Perlen, Sonnenbrillen oder einzelne Statement-Pieces setzten Akzente. Ihr Beauty-Look war ebenso präzise: markante Augenbrauen, eleganter Eyeliner und natürliche oder rotfarbige Lippen. Frisuren wie der Pixie Cut oder Hochsteckfrisuren, ebenso wie ein kurzer Pony waren ihre Markenzeichen.

Audrey Hepburn in einem reduzierten Look mit Caprihose. (Foto: Getty Images)

Vor und hinter der Kamera

Auch ihre Film-Outfits machten Audrey Hepburn zur Stil-Ikone. Vom legendären kleinen Schwarzen in „Breakfast at Tiffany's“ bis zu den eleganten, femininen Silhouetten in „Sabrina“. Selbst in auffälligeren Momenten, etwa im roten Kleid aus „Funny Face“, blieb ihr Stil kontrolliert und elegant – Outfits die bis heute ganze Modegenerationen prägen. Sie war für ihre enge Zusammenarbeit mit Hubert de Givenchy bekannt, denn ihre Beziehung war sowohl eine enge Freundschaft als auch eine kreative Partnerschaft. Givenchy entwarf sowohl ihre Filmkostüme als auch ihre private Garderobe, während Audrey zu seiner Muse wurde.

Audrey Hepburn mit Designer Hubert de Givenchy. (Foto: Getty Images/WireImage)

Audrey Hepburns Stil ist bis heute modern und inspirierend, durch ihre stilistischen Proportionen, Qualität und Klarheit. Sie steht für Eleganz durch bewusst gewählten Minimalismus – und genau darin liegt die zeitlose Faszination ihrer Looks.