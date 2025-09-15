ABO Suche
Health

Starker Rücken, klarer Kopf: Das sollten Sie im Home Office beachten

Von MADAME Redaktion
15 Sep 2025
Starker Rücken, klarer Kopf: Das sollten Sie im Home Office beachten

Home-Office hat sich etabliert – doch ständiges Sitzen schadet Rücken, Haltung und geistiger Leistungsfähigkeit. Les Mills zeigt mit wissenschaftlich fundierten Micro-Workouts und Mobilitätsübungen, wie man Rückenschmerzen vorbeugt und fit durch den Arbeitstag kommt.

Eine Studie des International Journal of Kinesiology & Sports Science hat ergeben: Zielgerichtetes Core-Training stärkt die Rückenmuskulatur und reduziert Schmerzen. In einer 8-wöchigen Studie trainierte eine Gruppe mit Rückenschmerzen zweimal wöchentlich LES MILLS CORE™.

Ergebnis: 45 % mehr Plank-Ausdauer, 35 % mehr Rückenkraft, 14 % mehr Bauchmuskulatur – im Gegensatz zur Kontrollgruppe ohne Sport.

1. Haltung bewahren

Beim Sitzen einen leichten Hohlkreuzbogen halten, regelmäßig aufstehen und bewusst aufrecht sitzen.

2. Gegenspannung schaffen

Bei Rückenschmerzen auf den Bauch legen, Arme aufstützen und den Oberkörper leicht anheben – zehn Wiederholungen.

3. Core trainieren

Körpergewichtsübungen wie Squats oder Deadlifts stärken die Rumpfmuskulatur und entlasten die Wirbelsäule.

4. Stehend trainieren

Viele sitzen sogar beim Workout. Stehende Übungen wie Hover oder Squats aktivieren den gesamten Halteapparat.

„Angesichts von Dauerstress und Schlafmangel könnten diese Empfehlungen kaum passender kommen. Sie zeigen, wie breit die positiven Effekte eines ausgewogenen Trainings sind.“ Sein idealer Wochenplan: zwei Krafteinheiten für die großen Muskelgruppen, drei bis vier Cardio-Sessions und eine Einheit für Flexibilität und Mobilität.

Doch ein starker Rücken ist nur der Anfang, Bewegung bringt noch viele weitere Benefits mit sich Stressabbau.

1. Endorphinausschüttung

Sport hebt die Stimmung - 20 Minuten täglich genügen.

2. Mehr Selbstbewusstsein

Training stärkt das Körperbild – unabhängig von Alter oder Gewicht.

3. Weniger Heißhunger

Dopamin aus Bewegung reduziert das Verlangen nach Zucker.

4. Höhere Produktivität: 

Bewegung schafft mehr Energie - und dadurch einen aktiven Lebensstil.

Published 15 Sep 2025
