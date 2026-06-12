Bei allen Gesichts-Typen ist es wichtig zu verstehen, dass es keine do´s and dont´s gibt. Wichtig ist, dass die Sonnenbrille einem persönlich gefällt und anspricht. Eine Analyse und ein besseres Verstehen der eigenen Gesichtsform kann einem lediglich dabei helfen sich an einer Gestell-Art zu orientieren, welches am Ende objektiv gut aussehen kann.

Für ein rundes Gesicht

Zu einem runden Gesicht mit vollen Wangen und weichen Konturen, passt am besten eine eckige und markante Sonnenbrille mit klaren Linien. Das kantige Gestell bringt Struktur ins Gesicht und lässt es somit schmaler wirken. Zu vermeiden, ist lieber eine zu runde und große Brille, denn diese kann die Gesichtsform noch runter erscheinen lassen.

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Für ein eckiges Gesicht

Gegensätzlich zu der runden Gesichtsform sind bei einem eckigen Gesicht die kanten klarer und der Kiefer oder die Stirn markanter. Hierbei wirken runde und ovale Sonnenbrillen am harmonischsten, weil sie die die harten Gesichtszüge optisch etwas auflockern. Filigrane und geschwungene Formen können ebenfalls diesen weichen Effekt ermöglichen.

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Für ein ovales Gesicht

Ein ovales Gesicht hat harmonische Proportionen und ist in der Regel leicht länglich, es ist also eine Mischung von rund und eckig. Bedeutet: fast alle Formen schmeicheln dem Gesicht gut, denn die Gesichtsform gilt als ausgeglichen. In dem Fall kann also individuell geschaut werden, welches Gestell am besten anliegt.

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Für ein herzförmiges Gesicht

Die Merkmale hierbei sind eine breitere Stin und en schmales Kinn. Darum passen runde und ovale Modelle mit am besten zum Gesicht. Gerne auch mit Fokus aud schmale und leichte Rahmen, denn sie gleichen die Form der Stin und des Kinns aus. Abzuraten ist ehr von sehr breiten und ausfälligen Sonnenbrillen, denn diese können zu intensiv wirken.

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Für ein längliches Gesicht

Ein längliches Gesicht ist zu erkennen, wenn es deutlich länger als breiter ist. Gut zu dieser Form passen große und breite Sonnenbrillen, beispielsweise Oversized-Modelle. Sie verkürzen optisch das Gesicht und bringen eine gewisse Balance rein.