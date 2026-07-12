Sommer, Sonne, Lichtschutzfaktor: Das sind die 5 besten SPF-Neuheiten

Der Sommer bringt warme Temperaturen und Sonnenschein. Leider geht mit dem Licht auch eine erhöhte UV-Strahlung einher, vor der wir unsere Haut schützen müssen - und das nicht bloß, wenn die Sonne scheint. Dermatologen empfehlen SPF jeden Tag zu verwenden, ob blauer Himmel oder Schnee. Sonnenschutz beugt nicht nur Hautkrebs vor, sondern hält auch UVA-Strahlen ab, die zu Falten, Pigmentveränderungen, feinen Linien und Altersflecken beitragen.



Wer treu der täglichen Sonnenschutz-Routine folgt, ist sicher den üblichen Problemen über den Weg gelaufen: Einige Cremes hinterlassen weiße Rückstände oder vertragen sich nicht mit dem Lieblings-Make-Up, andere krümeln oder fetten. Doch die Formeln werden immer raffinierter – diese Neuheiten sollen altbekannte Probleme hinter sich lassen.

1. Dr. Emi Arpa Daily Defence SPF 50 Fluid

Gewappnet mit Lichtschutzfaktor 50, soll das Daily Defence Fluid von Dr. Emi Arpa ein geschmeidiges, transparentes Finish bieten. Die leichte Textur aus sorgt für natürlichen Glow und ist für alle Hauttypen geeignet. Mit ihrer wasser- und schweißresistenten fermentierten Formel ist die Sonnencreme ein Begleiter für jeden Tag. Und nicht nur das: Postbiotikum stärkt die Hautbarriere, Vitamin E wirkt antioxidativ und Ectoin spendet Feuchtigkeit.

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2. Sun Matters SPF 50 Light Serum

Das Sun Matters SPF 50 Light Serum begeistert mit einem hohen UVA-UVB-Breitbandschutz und ist formuliert mit 4 UV-Filtern. Das leichte, transparente Finish der Creme unterstützt die Reparatur der Hautbarriere und gibt einen natürlichen, dewey Look. Der Sonnenschutz ist frei von Parfümen, Parabenen, Silikonen, Sulfaten Aluminiumsalzen und Gentechnik. Deshalb ist das vegane Serum für alle Hauttypen geeignet, sogar für empfindliche und unreine Haut.

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3. Shiseido Sun Care Expert Sun Protector Clear Stick SPF 50+

Auch der neue Sun Care Expert Sun Protector Clear Stick von Shiseido schützt zuverlässig vor UVA- und UVB-Strahlen. Die langanhaltende Formel in Stiftform ist wasserfest und entwickelt für unterwegs, denn die HeatForce-Technologie verstärkt den Schutzfilm bei heißem Wetter. Dank 65 % hautpflegender Inhaltsstoffe ist die Creme komedogen-frei und hinterlässt ein zartes Hautgefühl ohne zu kleben.

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4. Lancaster Sun Beauty SPF50 Dry Body Oil

Das Sonnenschutz-Körperöl von Lancaster hat nicht nur einen LSF-Wert von 50+, sondern bietet auch Schutz vor Infrarotstrahlen. Damit bietet das Öl ein 10-fach breiteres Sonnenspektrum für umfassenden Sonnenschutz. Gemeinsam mit seinem unsichtbarem, schimmernden Finish aktiviert es außerdem den natürlichen Ursprungs des Bräunungsprozesses.

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5. Ultra Violette Future Fluid SPF 50+ Super Light Mineral Skinscreen

Das neue Sonnenfluid der viralen australischen Marke Ultra Violette bietet nicht nur hohen Sonnenschutz, sondern versorgt die Haut aufgrund von Squalan und Vitamin E mit Feuchtigkeit. Der mineralische Zink-Sonnenschutz lässt die Haut natürlich und gesund aussehen, ohne dass sie glänzt. Außerdem wirkt sie beruhigend und glättend als letzter Schritt Ihrer Pflegeroutine.