So einfach finden Sie heraus, welche Farbe Ihnen am besten steht

Die Wahl der richtigen Farben kann einen unglaublichen Einfluss auf Ihre Ausstrahlung und Ihr Selbstbewusstsein haben. Sie kann das Gesamtbild verändern und Ihr Gesicht in neuem Licht erstrahlen lassen. Ein bewährtes Konzept aus der Farbberatung ist die Einteilung in die vier Farbtypen: Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Diese Jahreszeiten repräsentieren vier unterschiedliche Farbwelten, die sich nach Ihrer natürlichen Haut-, Haar- und Augenfarbe richten.

Die Idee, Menschen nach Jahreszeiten in Farbtypen zu kategorisieren, basiert auf der Beobachtung, dass Menschen mit vergleichbaren natürlichen Merkmalen auch ähnliche Töne am besten tragen können. In diesem Artikel führen wir Sie durch die Farbtypen und bieten Ihnen einen einfachen Test, mit dem Sie herausfinden können, welchem Farbtyp Sie angehören – und welche Farben Ihre natürliche Schönheit am besten zur Geltung bringen.

Der richtige Farbton kann Ihre natürliche Schönheit noch besser zur Geltung bringen – doch wie finden Sie heraus, welche Töne am besten zu Ihnen passen? Mit dem Farbtest können Sie herausfinden, welcher Farbtyp Sie sind und welche Farben Ihre Ausstrahlung optimal unterstreichen.

1. Wie würden Sie Ihre Hautfarbe beschreiben?

a) Warm und hell, oft mit einem gelblichen oder orangenen Unterton

b) Warm und golden oder bronzefarben, oft mit einem goldenen oder pfirsichfarbenen Unterton

c) Hell bis olivfarben mit einem kühlen, rosigen oder bläulichen Unterton

d) Sehr hell oder tief dunkel mit einem kühlen Unterton, welcher leicht olivfarben oder bläulich wirken kann

Wie würden Sie Ihre natürliche Haarfarbe beschreiben?

a) Goldblond, Honigblond oder Erdbeerblond

b) Kupfer, Rotbraun, Kastanienbraun oder Goldbraun

c) Aschblond, Silbergrau oder kühles Hellbraun

d) Tiefschwarz oder Dunkelbraun

Welche Farbe haben Ihre Augen?

a) Klares Blau, Türkis, Goldgrün oder Bernsteinfarben

b) Goldbraun oder Olivgrün

c) Hellgrün oder Graublau

d) Dunkelbraun, Schwarz oder sehr tiefes Blau

Wie reagiert Ihre Haut auf Sonnenlicht?

a) Unempfindlich, bräunt schnell und bekommt einen goldenen Schimmer

b) Bräunt leicht und gleichmäßig, neigt manchmal zu Sommersprossen

c) Reagiert sehr empfindlich, neigt zu Rötungen und bräunt langsam

d) Bräunt leicht oder gar nicht, ohne schnell Sonnenbrand zu bekommen

In welchen Farben Ihrer Garderobe fühlen Sie sich am wohlsten?

a) Warme Gelb- und Grüntöne wie Sonnengelb, Honig und Karamell, lebendige Rottöne wie Flamingo und Koralle sowie sanfte, pastellige Töne in Rosé und Rhabarber.

b) Warme, erdige Farbtöne wie Bordeaux, Dunkelrot, Kaki, Dunkelorange, Tannengrün, Petrol, Gelbgrün, Olivgrün und Dunkelbeige.

c) Kühle und klare Rottöne wie Orchidee und Kirsche, Beerentöne sowie kräftiges Pink, zarte Pastellgelbtöne, Mintgrün, Lichtgrün und Graugrün mit einem Hauch von Blau.

d) Intensiv leuchtende Rottöne wie Feuerrot oder Magenta, dazu Flieder und Violett sowie Gelbtöne mit einem bläulichen Unterton. Ebenfalls bevorzugen Sie alle Varianten von Blau und Grüntöne wie Jade und Tannengrün.

Die richtigen Farben können jeden Typ auf individuelle Weise zum Strahlen bringen. (Foto: Adriano Russo)

Auswertung: Welcher Farbtyp sind Sie?

Um herauszufinden, welcher Farbtyp sie sind, zählen Sie nun, welche Antwort (a, b, c oder d) Sie am häufigsten gewählt haben. Das Ergebnis zeigt Ihnen, welchem Farben am besten zu Ihrem Typen passen.

A: Frühlingstyp

Haben Sie überwiegend "A"-Antworten gewählt, gehören Sie zum Frühlingstyp. Dieser zeichnet sich durch warme, helle Hauttöne aus, die oft einen goldenen oder pfirsichfarbenen Unterton haben. Menschen mit diesem Farbtyp haben häufig goldblondes bis mittelblondes Haar und klare, leuchtende Augen in Blau, Grün oder Türkis. Für Frühlingstypen eignen sich warme, helle Farben, wie warme Gelb-, Korallen- und Pfirsichtöne, sanftes Olivgrün und pastellige Farben.

B: Herbsttyp

Mehrheitlich "B"-Antworten? Dann sind Sie ein Herbsttyp. Der Typ hat in der Regel eine warme, goldene Haut mit einem Oliven- oder Bronzeton. Das Haar ist oft kupferrot, Kastanienbraun oder Goldbraun, und die Augen haben warme Töne wie Goldbraun, grün oder Bernstein. Herbsttypen strahlen besonders in erdigen, warmen Farben wie Rostbraun, Olivgrün, Senfgelb und Petrolblau. Diese kräftigen Farben harmonieren perfekt mit der natürlich warmen Ausstrahlung des Herbsttyps.

C: Sommertyp

Wenn "C" Ihre häufigste Antwort war, sind Sie ein Sommertyp. Die Personen haben meist eine helle, rosige Haut mit einem kühlen Unterton. Das Haar ist oft aschblond oder in einem kalten Braunton und die Augen können Graublau oder Hellgrün sein. Sommertypen harmonieren besonders gut mit kühlen, zarten Farben wie Lavendel, Pastellrosa, kühlblauem Blau und fliederfarbenen Tönen. Auch Grau und kühle Töne wie Mintgrün oder Blaugrau lassen den Sommertyp frisch erscheinen.

D: Wintertyp

Wenn Sie überwiegend "D"-Antworten gewählt haben, gehören Sie zum Wintertyp. Dieser hat meist eine kühle, blasse Haut mit einem bläulichen oder olivfarbenen Unterton. Das Haar ist in der Regel tiefschwarz oder dunkelbraun, und die Augen sind meistens sehr dunkel. Wintertypen passen besonders gut zu klaren, tiefen Farben wie Schwarz, Weiß, kräftigem Rot, Smaragdgrün und kühlem Blau. Auch kontrastreiche Farbkombinationen wirken bei diesem Typ besonders edel.

Die Wahl der richtigen Farben ist entscheidend für Ihren persönlichen Stil und Ihr Wohlbefinden. Farben, die zu Ihrem natürlichen Farbtyp passen, können Ihre Ausstrahlung verstärken und Ihr Selbstbewusstsein fördern. Ob lebendige Töne oder erdige Farben – der Farbtest hilft Ihnen, die Nuancen zu finden, die Ihre natürlichen Eigenschaften betonen. Fühlen Sie sich in den richtigen Farben wohl, strahlen Sie nicht nur nach außen, sondern auch innerlich. Ihr perfekter Look beginnt mit der passenden Farbwahl.