Skin Food: Wie Ernährung die Talg-Produktion beeinflussen kann

Glänzende Haut, verstopfte Poren, Unreinheiten – eine übermäßige Talgproduktion betrifft längst nicht nur Teenager*innen. Auch Erwachsene kämpfen oft mit öliger Haut oder plötzlich auftretenden Breakouts aufgrund von hormonellen Schwankungen. Pflegeprodukte spielen dabei zwar eine wichtige Rolle, doch immer stärker rückt auch ein anderer Faktor in den Fokus: die Ernährung.



Denn unsere Haut ist nicht nur äußere Hülle, sondern reagiert sensibel auf Prozesse im Innern des Körpers. Was wir essen, kann Entzündungen fördern und Hormone beeinflussen.

Was Talg eigentlich macht

Talg ist zunächst nichts Negatives. Die ölige Substanz schützt die Haut, hält sie geschmeidig und unterstützt die natürliche Hautbarriere. Problematisch wird es erst, wenn zu viel davon produziert wird. Dann können Poren schneller verstopfen, Bakterien leichter entstehen und Entzündungen begünstigt werden. Die Ursachen für eine erhöhte Talgproduktion sind komplex: Hormone, Stress, Genetik und Schlaf spielen eine Rolle – aber eben auch die Ernährung.

Zucker & schnelle Kohlenhydrate: Der gewohnte Trigger

Besonders häufig wird ein hoher Konsum von Zucker und stark verarbeiteten Kohlenhydraten mit unreiner Haut in Verbindung gebracht. Weißbrot, Süßigkeiten oder Softdrinks lassen den Blutzuckerspiegel schnell ansteigen – und damit auch die Ausschüttung von Insulin (ein Hormon zur Regulierung des Blutzuckerspiegels).



Genau hier wird es für die Haut relevant: Hohe Insulinspiegel können Prozesse aktivieren, die die Talgproduktion anregen. Gleichzeitig werden entzündliche Vorgänge im Körper verstärkt, was Pickel und Unreinheiten zusätzlich begünstigen kann.



Komplexe Kohlenhydrate wie Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte oder Haferflocken wirken dagegen stabilisierender und sorgen für weniger starke Blutzuckerschwankungen.

Milchprodukte: Nicht für jede Haut ideal

Auch Milchprodukte werden immer wieder diskutiert, wenn es um unreine Haut geht. Besonders bestimmte Milchbestandteile (Proteine) und Hormone stehen im Verdacht, die Talgproduktion beeinflussen zu können.



Das bedeutet nicht automatisch, dass Milch für alle problematisch ist. Viele Menschen vertragen sie problemlos. Wer jedoch unter wiederkehrenden Unreinheiten leidet, bemerkt manchmal eine Verbesserung, wenn Milchprodukte reduziert werden.



Entscheidend ist dabei die individuelle Reaktion des Körpers – nicht pauschaler Verzicht.

Omega-3 statt Entzündung

Während manche Lebensmittel Entzündungen fördern können, wirken andere eher beruhigend. Besonders Omega-3-Fettsäuren gelten als hilfreich für die Hautbalance.



Sie finden sich etwa in fettreichem Fisch, Walnüssen, Leinsamen oder Chiasamen und können entzündliche Prozesse im Körper regulieren. Dadurch wirkt die Haut oft ausgeglichener und weniger gereizt.



Auch hochwertige Fette insgesamt sind wichtig – denn eine gesunde Hautbarriere braucht Lipide, nur eben die richtigen.

Darm & Haut: Die unterschätzte Verbindung

Immer mehr Studien beschäftigen sich mit der sogenannten Darm-Haut-Achse. Die Idee dahinter: Ein unausgeglichenes Darm-Mikrobiom kann Entzündungen fördern, die sich wiederum auf die Haut auswirken.



Ballaststoffreiche Lebensmittel, fermentierte Produkte und eine insgesamt abwechslungsreiche Ernährung unterstützen eine vielfältige Darmflora – und damit möglicherweise auch ein klareres Hautbild.



Die Haut wird dabei zunehmend als Spiegel innerer Prozesse verstanden.

Was der Haut wirklich hilft

Die gute Nachricht: Es geht nicht um Perfektion oder radikale Verbote. Vielmehr scheint die Haut besonders gut auf Konstanz, Ausgewogenheit und möglichst unverarbeitete Lebensmittel zu reagieren.



Frisches Gemüse, ausreichend Wasser, hochwertige Fette und stabile Blutzuckerwerte können langfristig einen Unterschied machen – oft mehr als der nächste kurzfristige Detox-Trend.



Natürlich lässt sich ölige Haut nicht allein über Ernährung „wegessen“. Doch immer deutlicher zeigt sich: Das, was täglich auf dem Teller landet, beeinflusst auch, was im Spiegel sichtbar wird.