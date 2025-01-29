Sinnlichkeit, Selbstliebe, Genuss - das bringt das Venusjahr 2025 für uns Frauen

Venus ist der Planet und die Göttin der Weiblichkeit, somit setzt 2025 und das Venusjahr ein klares Zeichen für uns Frauen. Und das ist wichtiger denn je, denn die Erde braucht den weiblichen Zugang mehr denn je.

Der Fokus liegt also klar auf allen venusischen Themen der Weiblichkeit, Liebe, Selbstliebe, Gutmütigkeit, Beziehungen, aber auch auf den Genuss, die Passion, Ästhetik, Schönheit und Fülle des Lebens.

Venus möchte uns 2025 definitiv zurück zum schönen Leben bringen und den Fokus auf all das richten, was wirklich wichtig ist. Wer und was zählt wirklich im Leben? Wie kann ich wieder mehr Liebe, Genuss und Schönheit in mein Leben bringen? Diese Fragen gilt es zu beantworten.

Momentan können wir in der Gesellschaft große Rückschritte in Bezug der Gleichberechtigung und des Umgangs mit Frauen erkennen. Das ist erschreckend und beängstigend. Umso mehr benötigt es nun jede einzelne Frau in ihrer ganz individuellen Sichtbarkeit und Stärke. Wir dürfen und müssen uns noch stärker zeigen, in dem, wer wir sind, was unsere Ansichten, Bedürfnisse, Anforderungen, Visionen und Qualitäten sind. Wir dürfen laut sein, anecken und für uns und unsere Rechte kämpfen! Denn ja, auch das ist eine Form der Venus, denkt man an weitere Venus-Archetypen wie die Göttinnen Innana oder Isis.

Wir stehen noch immer am Anfang der Wende und es liegt noch ein Berg von Transformationsarbeit vor uns. Seien wir also wie Venus, Innana und Isis und lasst uns für uns, für unsere Rechte, für Gleichberechtigkeit und Liebe kämpfen! Am besten zusammen. Eine starke “Sisterhood - Community” mit einem unumzwingbaren Willen, Kampfgeist und einem unzerstörbaren Durchhaltevermögen ist der einzige Weg, wirklich langfristig Female Empowerment und damit verbundene Veränderung einzuleiten.

Sich wieder Zeit für sich selbst, seinen Körper und seine eigenen Bedürfnisse zu nehmen. So oft verlieren wir im stressigen Alltag den Fokus auf das, was wirklich zählt. Vor allem die Frauen zerreißen sich in all ihren vielen verschiedenen Funktionen der Superfrau. Haushalt, Familie, Job, Karriere und alles was darüber und dazwischen liegt.

Das Venusjahr ist eine Einladung für jede Frau, sich selbst und das eigene Glück zu priorisieren, um die eigene, innere Göttin in sich zu bekräftigen. Selbstliebe, Selbstwert, Genuss und Leidenschaft stehen an erster Stelle und sie darf damit die Beziehung und Liebe zu sich selbst stärken, um folgend starke und wertvolle Beziehungen im Äußeren zu kreieren. Denn jede erfüllende Beziehung im Äußeren beginnt bei der zu sich selbst.



Venus lehrt uns 2025 die wahre, pure Liebe. Sie bringt uns somit von der Hektik und Schnelllebigkeit des rationalen Informationszeitalters zurück zu unserem Herzen und damit zu all dem, was wirklich zählt. (Foto: Lori Haberkorn)

Venus lehrt uns 2025 die wahre, pure Liebe. Sie bringt uns somit von der Hektik und Schnelllebigkeit des rationalen Informationszeitalters zurück zu unserem Herzen und damit zu all dem, was wirklich zählt.

Venus weiß, wie sie sich das Leben schön machen kann und sie ist hier, um in vollkommener Fülle das Leben in all seiner Schönheit zu genießen. Somit will sie uns 2025 ebenfalls verzaubern und all das Schöne, sei es von den Künsten, Beauty, Fashion, oder der Natur, Verbindungen und Liebe wieder zurück in unser Leben zu bringen. Lust auf eine Stilveränderung? Dann ist 2025 das perfekte Jahr dafür!

On top bringt sie uns zurück zu unserem Körper (-bewusstsein). Sie erweckt die Sinnlichkeit, Passion, Erotik und Leidenschaft und damit dürfen Frauen in ihrer Lebensmitte eine starke Verbindung zu ihrem eigenen Körper und ihrer Sexualität finden. Es gilt, die eigene Lust und Weiblichkeit zu erforschen, den eigenen Körper zu schätzen und zu lieben und auch darin einen neuen Höhepunkt der Gefühle zu erforschen.

In der Astrologie und auch in der Natur findet alles in Zyklen und Phasen statt. Und 2025 will es definitiv wieder nach vorne gehen.

Was dazu losgelassen werden möchte? Unterdrückung, Aufopferung und der Glaube, es allen Recht zu machen. 2025 gilt es, sich nicht mehr klein zu halten, sondern sich in seiner größten Goddess-Energy zu zeigen.

Des Weiteren können wir nun stärker von Selbstkritik, Leistungsdruck, Overthinking & Overworking loslassen. Venus will uns fühlen und leben lassen und bringt uns mit Mitgefühl und Sanftheit zu unserer eigenen femininen Seite. Soft Power: Das dürfen wir in uns bekräftigen.

Ich persönlich liebe es zu tanzen, um in meine feminine Energie zu kommen. Dabei können wir unseren gesamten Körper fühlen, einsetzen und unseren Emotionen freien Lauf lassen. Schon mal Sensual Dancing probiert?

Positive Affirmationen unterstützen dabei, alte, limitierende Glaubenssätze und Konditionen zu transformieren und dabei den Selbstwert und die Selbstliebe zu unterstützen. Auch Hypnose oder Meditationen bieten sich dafür hervorragend an.

Beauty und Self Love Rituale sind 2025 ein MUSS! Goddess Baths mit ätherischen Ölen, Rosenblüten und Kristallen sind mein Go-To, um mich mit mir selbst zu verbinden und mich dabei wieder wie eine Göttin zu fühlen. Genauso aktivieren jedoch auch die täglichen Beauty Rituale, in denen wir unseren Körper pflegen, die Verbindung und stärken das Wohlbefinden. Facials und Beauty-Treatments sind natürlich die Kirsche auf dem Sahnehäubchen.

Venus will uns fühlen und leben lassen und bringt uns mit Mitgefühl und Sanftheit zu unserer eigenen femininen Seite. Soft Power: Das dürfen wir in uns bekräftigen! (Foto: Lori Haberkorn)

Führe ein Tagebuch und reflektiere täglich über deine Emotionen und Innenwelt. Führe vor allem auch eine Erfolgs- & Dankbarkeitsliste. Viel zu selten legen wir den Fokus auf all das Gute in unserem Leben. Beginnen wir unsere Erfolge und all das, für das wir dankbar sind zu tracken, so kann es noch mehr Wachstum finden.

Sei dir selbst deine eigene beste Freundin! Schon mal mit dir selbst im Spiegel gesprochen? Ja, nein? Dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür! Mirror Talk ist das Tool, um dir selbst deine eigene beste Freundin zu sein und damit die Beziehung zu dir selbst zu stärken. Treffe dich im Spiegel und sag dir alles, was du gerne von deinen Freunden, Partnern, Vorgesetzten oder deiner Familie hören würdest. Viel zu selten hören wir positive, unterstützende Worte, die wir allerdings benötigen, um an uns selbst zu glauben. Somit liegt es an uns, unser eigener größter Supporter zu werden, uns alles zu sagen, was wir brauchen, uns selbst auch zu umarmen (wusstest du, dass der Mensch bis zu 12 Umarmungen täglich benötigt?) und uns zu sagen, dass wir uns lieben. Das stärkt die Verbindung, das Selbstvertrauen und hilft uns zusammen mit all den anderen Ritualen, all unsere großen Visionen umzusetzen.

Wer mehr über das bevorstehende Venusjahr erfahren möchte, ist herzlich eingeladen ins Ingolstadt Village: Hier findet zwei Tage lang eine Trunkshow mit der Schmuckdesignerin Saskia Dietz mit ihren persönlichen Tarotkarten und der Münchner Künstlerin Mia Florentine Weiss mit Glamstone statt. Zudem kann man sich auf die Beauty & Wellbeing Days in Ingolstadt Village bis Mitte Februar freuen - Sie erwarten tolle Aktionen bei verschiedensten Beauty Marken!