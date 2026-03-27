Es ist früh am Morgen, die Sonne steht noch tief über dem Nord-Malé-Atoll. Das Meer liegt ruhig da, ein paar Riffhaie ziehen leise ihre Bahnen in der Ferne. Wer hier ankommt, hat keinen langen Weiterflug hinter sich, kein Wasserflugzeug, das noch einmal Zeit kostet. Nach nur 15 Minuten im Speedboot vom internationalen Flughafen Malé entfernt taucht die private Insel Furanafushi auf – überraschend nah und doch sofort eine andere Welt.



Gerade diese Nähe ist es, die das Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa so zeitgemäß macht. Die Malediven definieren sich längst nicht mehr über maximale Abgeschiedenheit um jeden Preis. Luxus bedeutet heute auch, die eigene Zeit sinnvoll zu nutzen – und sie nicht mit Transfers zu verbringen.

Eine Insel mit Weite

Furanafushi ist üppig bewachsen, weitläufig angelegt und vermittelt trotz ihrer Nähe zum Flughafen ein Gefühl von Abgeschiedenheit. Breite Strände, hohe Palmen, die sich in der warmen Brise wiegen, lange weiße Wege zwischen tropischem Grün – das Panorama wirkt wie eine Filmkulisse, ohne inszeniert zu erscheinen.

Man hört das Rascheln der Blätter, das leise Brechen der Wellen. Der Alltag scheint hier tatsächlich keine Bedeutung zu haben.

Hier werden Träume wahr: Two-Bedroom Suite mit Deck und privatem Pool direkt über dem Meer. (Foto: Sheraton Maldives Full Moon Resort and Spa) Ankommen, aufwachen, bleiben: das Master Bedroom der Two-Bedroom Suite mit Kingsize-Bett. (Foto: Sheraton Maldives Full Moon Resort and Spa) Mit allen Sinnen genießen: Sonnenuntergang und Meeresbrise im SeaSalt Restaurant.(Foto: Sheraton Maldives Full Moon Resort and Spa)

Ein Spa wie ein Rückzug

Das emotionale Zentrum des Resorts ist das Shine Spa for Sheraton. Es liegt auf einer separaten kleinen Insel – bewusst vom Rest des Resorts getrennt. Schon der kurze Weg dorthin fühlt sich an wie ein Übergang: vom Urlaub in die Stille.

Im Spa selbst steht Regeneration mit Substanz im Vordergrund. Ayurvedisch inspirierte Massagen, ganzheitliche Signature-Treatments, private Behandlungsräume über dem Wasser sowie Yoga- und Meditationssessions mit Blick auf den Ozean schaffen einen Raum, der nicht auf Effekte setzt, sondern auf nachhaltige Erholung.

Abschalten im Shine Spa: Der VIP Treatment Room für exklusive Massagen und Treatments. (Foto: Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa)

Korallenschutz zum Mitmachen

Doch das Sheraton belässt es nicht bei ästhetischer Naturerfahrung. Seit 2021 setzt das Resort mit dem Projekt „Adopt a Coral“ ein starkes Zeichen für aktiven Meeresschutz.

Gemeinsam mit der Organisation Reefscapers lädt das Resort Gäste ein, selbst Korallenfragmente an Rahmen zu befestigen, die anschließend in der Lagune versenkt werden. Begleitet wird das Projekt von der Meeresbiologin Katelyn Hegarty-Kelly, die über die fragile Unterwasserwelt aufklärt und Schnorchelexkursionen begleitet.

Bereits über 700 Korallenrahmen wurden rund um die Insel platziert. Nach etwa sechs Monaten bilden sich neue Äste, Fische kehren zurück, das Riff gewinnt sichtbar an Leben. Jeder Rahmen trägt eine Seriennummer – Gäste können das Wachstum „ihrer“ Koralle online weiterverfolgen.

Was hier entsteht, ist mehr als ein Nachhaltigkeitslabel. Es ist ein bewusstes Einbinden der Reisenden in den Erhalt eines Ökosystems, das durch steigende Meerestemperaturen massiv bedroht ist.

„Die Korallenriffe sind das Herz der Malediven“, heißt es von Resortseite – und genau dieses Herz wird hier nicht nur inszeniert, sondern gepflegt.

„Korallen sind überlebenswichtig für die Meereswelt – verlieren wir sie, verlieren wir einen Großteil der marinen Biodiversität“, sagt Meeresbiologin Katelyn Hegarty-Kelly über die Bedrohung der Riffe durch steigende Meerestemperaturen. (Foto: PR Good Travel with Marriott Bonvoy) Katelyn Hegarty-Kelly, Meeresbiologin aus Irland, leitet das Korallenprojekt im Sheraton Maldives Full Moon Resort and Spa. Gemeinsam mit Reefscapers und Resortgästen engagiert sie sich für die Wiederherstellung der Riffe im Nord-Malé-Atoll. (Foto: PR Good Travel with Marriott Bonvoy) Das Korallenschutzprojekt ist Teil der Nachhaltigkeitsstrategie des Sheraton Maldives und unterstützt Marriotts „Serve 360“-Initiative. In Zusammenarbeit mit Naturschützern fördert das Resort Forschung, Aufklärung und den langfristigen Schutz der empfindlichen Meeresökosysteme. (Foto: PR Good Travel with Marriott Bonvoy) Unter Anleitung werden Korallenfragmente an stabile Rahmen befestigt und im Meer verankert. Dank individueller Seriennummer können Gäste das Wachstum ihrer „Schützlinge“ online verfolgen und erhalten regelmäßig aktuelle Bilder. (Foto: PR Good Travel with Marriott Bonvoy)

Der neue Malediven-Luxus

Das Sheraton Maldives zeigt eine neue Definition von Inselurlaub: weniger Inszenierung, mehr Substanz. Nähe wird hier nicht als Kompromiss verstanden, sondern als Vorteil.

Manchmal ist das Paradies kein Ort, der möglichst weit weg liegt. Sondern einer, der sich einfach richtig anfühlt.