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Selbstbräuner für reife Haut: So gelingt ein natürlicher Glow ohne Unebenheiten

Von Paula Oelbaum
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13 Jul 2026
Selbstbräuner für reife Haut: So gelingt ein natürlicher Glow ohne Unebenheiten Selbstbräuner für reife Haut: So gelingt ein natürlicher Glow ohne Unebenheiten
Moderne Selbstbräuner haben mit den orangefarbenen Formeln vergangener Jahrzehnte nur noch wenig gemeinsam. (Foto: Slim Aarons/Getty Images)

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Frischer, strahlender und erholter aussehen – warum moderne Selbstbräuner gerade für reife Haut eine elegante Alternative zur Sonne sind

Eine leicht gebräunte Haut lässt uns oft sofort frischer, erholter und vitaler wirken. Doch gerade mit zunehmendem Alter wird der Wunsch nach einem sonnengeküssten Teint häufig von einer anderen Erkenntnis begleitet: UV-Strahlung gehört zu den größten Beschleunigern der Hautalterung. Die Lösung? Moderne Selbstbräuner. Während die Produkte früher oft für orangefarbene Verfärbung, Streifen und trockene Haut bekannt waren, setzen heutige Formulierungen auf pflegende Inhaltsstoffe, subtile Ergebnisse und natürliche Bräune. Besonders für reife Haut können sie eine unkomplizierte Möglichkeit sein, mehr Strahlkraft ins Gesicht zu bringen – vorausgesetzt, man wählt die richtigen Produkte.

 Warum reife Haut andere Ansprüche hat

Mit den Jahren verändert sich die Hautstruktur. Die Haut produziert weniger Lipide, verliert Feuchtigkeit schneller und wirkt häufig trockener als in jungen Jahren. Genau deshalb können klassische Selbstbräuner manchmal problematisch sein: Die Bräunungspigmente setzen sich bevorzugt an trockenen Stellen, feinen Linien oder rauen Hautpartien ab und lassen das Ergebnis schnell ungleichmäßig wirken. Für reife Haut gilt deshalb: Pflege ist mindestens genauso wichtig wie die Bräunung selbst.

Worauf man bei Selbstbräunern achten sollte

Die besten Formulierungen für reife Haut kombinieren Bräunungswirkstoffe mit pflegenden Inhaltsstoffen. Besonders angenehm sind Komponenten wie Hyaluronsäure, Glycerin, Aloe Vera, Peptide oder antioxidative Pflanzenextrakte. Außerdem wirken leichte Tropfen, Seren oder Lotionen oft natürlicher als sehr intensive Express-Produkte. Das Ziel ist kein möglichst dunkles Ergebnis, sondern ein subtiler Glow, der die Haut lebendiger erscheinen lässt.

Selbstbräunungs-Tropfen: Die eleganteste Lösung

Gerade im Gesicht gelten Self-Tanning Drops als Geheimtipp. Sie werden einfach mit der gewohnten Tages- oder Nachtpflege gemischt und ermöglichen eine individuell dosierbare Bräune. Besonders praktisch ist dabei, dass die Haut nach und nach Farbe erhält, wodurch Streifen oder Flecken deutlich seltener auftreten.

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Self Tanning Drops von Isle of Paradise
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The Face - Self Tan Drops von Tan Luxe
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Self-Tanning Drops von Dior Solar
65,00 €
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Selbstbräuner-Seren für den Anti-Aging-Effekt

Einige der neuesten Produkte kombinieren Selbstbräuner und Hautpflege in einem Schritt. Diese Produkte richten sich speziell an Anwender*innen, die neben der Bräune auch Wert auf Feuchtigkeit und Pflege legen.

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Das Selbstbräuner-Serum von Nuxe
42,90 €
Selbstbräunungsserum von Typology
39,90 €
Radiance-Plus Golden Glow Boost von Clarins
via Breuninger
36,00 €
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Für den Körper: Lotion statt Mousse

Während viele jüngere Nutzerinnen auf schnell trocknende Mousses setzen, profitieren reifere Hauttypen oft von cremigeren Formulierungen. Lotionen verteilen sich gleichmäßiger und versorgen die Haut gleichzeitig mit Feuchtigkeit. Die Bräune entwickelt sich hierbei schrittweise und wirkt dadurch besonders natürlich.

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Hydrating Tan Activating Body Lotion von La Biosthetique
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990 Self-Tan Milk von Maria Galland
45,00 €
Silky Bronze Self Tanning von Sensai
via Douglas
92,00 € 83,59 €
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Die häufigsten Selbstbräuner-Fehler bei reifer Haut

- Zu wenig Feuchtigkeit: Trockene Hautstellen nehmen Bräunungswirkstoffe stärker auf und können dunkler erscheinen. Deshalb lohnt es sich, die Haut bereits einige Tage vor der Anwendung konsequent zu pflegen.
 
- Zu dunkle Nuancen wählen: Eine leichte, goldene Bräune wirkt oft deutlich eleganter als ein möglichst intensiver Farbton. Gerade im Gesicht sieht weniger häufig frischer aus.
 
- Peelings vergessen: Sanfte Peelings helfen dabei, trockene Hautschüppchen zu entfernen und sorgen für ein gleichmäßigeres Ergebnis.
 
- Der Profi-Trick: Nur dort bräunen, wo die Sonne natürlich auftreffen würde. Viele Make-up-Artists tragen Selbstbräuner gezielt auf die sogenannten „High Points“ des Gesichts auf, also auf Stirn, Nasenrücken, Wangenknochen und Kinn. Dadurch entsteht ein natürlicher, sonnengeküsster Effekt statt einer flächigen Bräune.
 
 
Moderne Selbstbräuner haben mit den orangefarbenen Formeln vergangener Jahrzehnte nur noch wenig gemeinsam. Gerade reife Haut profitiert von den neuen, pflegenden Texturen, die Feuchtigkeit, Glow und eine natürliche Bräune miteinander verbinden. Das Ergebnis ist weniger „frisch aus dem Solarium“ und mehr „zwei Wochen Luxusurlaub“.

Paula Oelbaum
Von
Paula Oelbaum
Published 13 Jul 2026
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