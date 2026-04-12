Gäbe es ein Horoskop für das Modejahr 2026, es würde mit Sicherheit von Energie, Strahlkraft und neuem Selbstbewusstsein erzählen. Denn ein Blick auf die Kollektionen für Frühling und Sommer zeigt auffallend viele Referenzen an ein Jahrzehnt, das Mode nie als leise Begleiterscheinung verstand: die 1980er-Jahre. Breite Schultern, kräftige Farben und glänzende Stoffe dominierten die Laufstege der großen Modehäuser und markieren eine Abkehr von den Jahren des zurückhaltenden Minimalismus. Denn die 80er waren vieles – aber sicher nicht zurückhaltend.



Frauen traten sichtbarer in Arbeitswelten und öffentliche Rollen ein, die zuvor männlich dominiert waren – und die Mode reagierte darauf. Kantige Schnitte, Schulterpolster, scharf geschnittene Revers: Das sogenannte „Power Dressing“ war geboren. Die feminine Abkehr von gesellschaftlichen Konventionen verkörperte in den 80ern kaum jemand stärker als Madonna. Ihr rebellischer Kleidungsstil mixte Punk-Ästhetik mit verspielter Weiblichkeit und wurde zum Symbol von Freiheit, Selbstbewusstsein und Emanzipation. Keine andere Modemarke steht so sinnbildlich für den Spirit der 80er-Jahre wie Versace. Opulente Farben, kraftvolle Muster und eine enge Verbindung zur Popkultur verhalfen dem Haus in den 80ern zum großen Durchbruch – einer Zeit, in der Mode bewusst überzeichnet war und Kleidung als visuelles Machtinstrument funktionierte. Versaces Auffassung von Mode als Bühne passte perfekt zum Zeitgeist.

Fünf 80er-Trends, die 2026 wieder groß sind

Dieser Spirit, begleitet von einem Gefühl von Nostalgie, ist im neuen Modejahr wieder deutlich zu spüren – jedoch nicht ohne modernen Twist. Der Einfluss der 80er-Jahre kommt 2026 eleganter und nuancierter daher, ist dadurch aber nicht weniger präsent. Madame hat einen Blick auf die Laufstege geworfen und erklärt, wie sich der Einfluss der 80er-Jahre in der aktuellen Mode zeigt – und wie sich der Stil einfach in die eigene Garderobe integrieren lässt.

1. Power Shoulders & breite Silhouetten

Kaum ein Element steht so sinnbildlich für die Mode der 80er-Jahre wie die breite Schulterpartie. Dabei sind sie mehr als nur ein konstruktives Detail – sie sind ein visuelles Statement. Power Shoulders verleihen dem Körper Autorität und Präsenz, sie machen sowohl die Mode als auch ihre Trägerin größer, lauter und selbstbewusster. Genau dieses Prinzip kehrt in der Spring/Summer-Saison 2026 mit Nachdruck zurück. Breite Schultern sind das unübersehbare Leitmotiv der Kollektionen. Blazer, Mäntel, Lederjacken und selbst leichte Sommerstoffe werden durch ausgeprägte Schulterpartien definiert.

Kim Kardashian trägt einen oversized Gucci-Mantel, definiert durch eine markante Kette um die Hüfte (Foto: Courtesy of Gucci)

2. Knallfarben & Colour Blocking

Was wäre 80s-Fashion ohne Farbe? Leuchtende Töne wie Gelb, Violett, Rot und Türkis dominierten die Laufstege von Loewe bis Prada – mal als kraftvolle Solisten, mal in bewusst gesetzten Kombinationen. Colour Blocking folgt dabei keinem klassischen Harmonieprinzip, sondern sucht gezielt Spannung und Kontrast. Farben stehen nebeneinander, akzentuieren einander, und entfalten dabei eine unmittelbare, fast körperliche Wirkung. Mode wird hier zum Stimmungsverstärker – ein Effekt, der unter dem Begriff „Dopamine Dressing“ gefasst wird. „Dopamine Dressing“ beschreibt das bewusste Tragen von Farben, Texturen und Mustern, die Freude auslösen und das Selbstvertrauen stärken. Kleidung wird emotional ausgewählt, um die eigene Stimmung aktiv zu beeinflussen. Leuchtende Farben, glänzende Oberflächen oder ein bestimmtes Lieblingskleidungsstück können dabei das Belohnungszentrum im Gehirn aktivieren und positive Emotionen freisetzen.

Chanel Métiers d'art Collection 2025 (Foto: Courtesy of Chanel) Versace Spring/Summer 2026 (Foto: Courtesy of Versace)

3. Blousonjacken & sportlicher Spirit

Die 80er-Jahre waren bekanntermaßen geprägt von Aerobic in bunten Outfits mit Jane Fonda als ikonischer Stilgeberin. Einher ging dieses sportliche Fieber mit einem Faible für Trainingsanzüge – auch im Alltag: Oversize-Jacken und Jogginghosen aus glänzenden Stoffen wie Nylon oder Satin waren angesagt, gerne kombiniert mit Sneakern. Ein elegantes, zeitgemäßes Relikt dieser Zeit, das nun wieder stärker in den modischen Fokus rückt, sind Blousonjacken.

Saint Laurent zeigte eine moderne Interpretation der Blousonjacke – kombiniert mit Satin-Shorts, Schluppenbluse und opulentem Schmuck präsentierte sich die sportliche Jacke von ihrer eleganten Seite. Versace hingegen interpretierte sie stärker im Stil der 80er: In Kombination mit Hüftgürteltasche und Karottenhose inszenierte Creative Director Dario Vitale die Blousonjacke gewohnt sportlich – eine Variante, die sich einfach im Alltag adaptieren lässt.

Fendi Spring/Summer 2026 (Foto: Courtesy of Fendi)

4. Opulente Details: Rüschen, Schleifen & Drama

Wenn die 80s-Silhouette der aktuellen Mode Stärke und Präsenz vermittelt, liefern die Details das emotionale Moment. Große Schleifen, voluminöse Ärmel, hohe Krägen und üppige Rüschen rücken wieder ins Zentrum des modischen Geschehens. Besonders die ikonische Schluppenbluse erlebt ein kraftvolles Comeback – nicht als nostalgisches Zitat, sondern in bewusst überzeichneter Form. Schleifen werden größer, dramatischer und sichtbar platziert.

Besonders bei Saint Laurent wurden diese romantischen Details konsequent inszeniert. Die Schleifen am Blusenkragen fungieren als Gegenspieler zu kastigen, strengen Schnitten, sportlichen Blousonjacken und coolen Lederjacken. Ebenso eindrucksvoll sind die dramatischen Kleider, die bei Saint Laurent nahezu vollständig mit Rüschen überzogen waren.

Dior Spring/Summer 2026 (Foto: Courtesy of Dior) Louis Vuitton Spring/Summer 2026 (Foto: Filippo Fior)

5. 80er-Stoffe: Lack, Metalmesh & Pailletten

Was wäre die Mode der 80er ohne ausgefallene Stoffe? Glänzend, reflektierend, opulent – Materialien sind mehr als bloße Oberflächen und werden zu Protagonisten der modischen Inszenierung. „Mehr ist mehr“ lautet auch hier das Motto. Erst durch ihren Einfluss wird die Mode der Saison zu einem multisensorischen Erlebnis.

Ballonseide ist eines der klassischen Materialien der 80er-Jahre und kehrt 2026 bei Saint Laurent mit bewusstem Stilbruch zurück. So erhielten Trenchcoats, Blusen und Kleider eine beinahe sportive Note. Ein weiterer Klassiker der Dekade, Metalmesh, ist seit jeher eng mit Versace verbunden, wurde das Material doch von Gianni Versace höchstpersönlich erfunden. In der Spring/Summer-Saison 2026 wurde diese Tradition wieder aufgenommen: Kleider aus Metalmesh funkelten auf dem Laufsteg und erzeugten eine beinahe kinetische Energie, die den Look lebendig machte und ihn zugleich mit der ikonischen DNA von Versace verknüpfte. Sogar noch weiter treiben diesen Effekt Pailletten. Bei Valentino glitzerten Kleider, Blusen und Blazer in der Bewegung, reflektieren Licht und verliehen jedem Schritt eine theatralische Intensität.

Schiaparelli Spring/Summer 2026 (Foto: Courtesy of Schiaparelli)

Warum der 80er-Spirit 2026 wieder relevant ist – und wie man ihn im Alltag trägt

Ein Blick auf die Kollektionen für Spring/Summer 2026 macht deutlich: Mode hat die Kraft, gesellschaftliche Sehnsüchte sichtbar zu machen. Starke Schultern, opulente Details, kräftige Farben und funkelnde Stoffe sind nicht nur ästhetische Mittel, sondern Ausdruck einer Sehnsucht nach Präsenz, Selbstbewusstsein und Optimismus. Die Referenzen an die 80er-Jahre dienen dabei nicht der reinen Nostalgie, vielmehr wird spielerisch ausgelotet, wie Power Dressing im Jahr 2026 aussieht.



Doch haben die 80er auch das Potential auf ein modisches Comeback im Alltag? Absolut. Was auf dem Laufsteg konzeptuell und dramatisch inszeniert wird, lässt sich leicht alltagstauglich stylen.

Statt den 80s-Look vollständig zu übernehmen, reicht es, einzelne Elemente gezielt einzusetzen: Eine voluminöse Blousonjacke verschiebt Proportionen und verleiht selbst reduzierten Outfits eine Touch des 80s Spirit. Ein farbiger Blazer oder ein Accessoire in kräftigem Ton bringt Energie in klare Looks. Auch opulente Details wie eine Schluppenbluse oder glänzende Materialien entfalten ihre Wirkung besonders im Kontrast zu schlichten Schnitten.

Genau hier greift auch das Prinzip des „Dopamine Dressing“. Ein unerwarteter Farbmoment, markanter Schmuck oder eine Statement-Tasche genügen oft, um einem Outfit Ausdruck, Dynamik und die entsprechende positive, emotionale Wirkung zu verleihen. So wird der 80er-Spirit tragbar – und bereichert den Alltag.



Denn ob breite Schultern, glamouröse Pailletten oder leuchtende Farben: Es besteht kein Zweifel daran, dass der modische Geist der 80er-Jahre genau die Energie liefert, um das Jahr 2026 mit Selbstbewusstsein, Zuversicht und einer ordentlichen Portion Dopamin zu bestreiten.