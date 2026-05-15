Augen lügen nicht – meine zumindest verraten sehr deutlich, wenn ich mal wieder nicht genug geschlafen oder am Vorabend zu salzig gegessen habe. Auch der natürliche Alterungsprozess macht sich in der Augenpartie als Erstes bemerkbar. Kein Wunder, denn sie ist die wohl empfindlichste Zone des Gesichts.

Die Haut ist hier viermal dünner als etwa im Wangenbereich und enthält kaum Talgdrüsen, wenig Fettgewebe und ist dazu noch ständig in Bewegung. Da reichen schon kleinste Flüssigkeitsverschiebungen oder eine geschwächte Mikrozirkulation, um Schatten, Fältchen und Schwellungen entstehen zu lassen.



Aus denselben Gründen ist dieser Bereich auch besonders anspruchsvoll in der Behandlung. „Die Alterung der Augenpartie ist multikausal – von der Hautqualität über Pigmentveränderungen bis hin zu Volumenverlust oder Ödemen hat sie ganz unterschiedliche Ursachen“, erklärt Dermatologin Dr. Juliane Habig. „Das muss immer individuell berücksichtigt werden“. Es gibt deshalb auch nicht die eine beste Methode für alle, sondern der Trend geht hin zu personalisierten, kombinierten Treatments.

Diese Treatments bieten sich für die Augen an

Der Klassiker sind Unterspritzungen mit Hyaluronsäure. Auch wenn ihnen gegenüber gerade eine gewisse Zurückhaltung herrscht, bleiben sie weiterhin ein wichtiges Mittel. Ihr aufpolsternder Effekt beruht darauf, dass Hyaluron Wasser bindet. Deshalb haben Patient*innen nicht ganz zu Unrecht Angst vor dem sogenannten „Overfilled Face Syndrome“. Aber: „In den meisten Fällen wurde hier zu viel Hyaluronsäure oder das falsche Produkt verwendet“, sagt der plastische Chirurg Dr. Stefan Hacker. „Das Ergebnis ist ein aufgeschwollenes, unnatürliches Aussehen. Weniger ist in diesem Fall oft mehr.“



Richtig eingesetzt, können Filler wie „Teosyal Puresense Redensity 2“ von Teoxane ganz gezielt Volumen geben, Falten auffüllen und die Hautqualität verbessern. Die Behandlung läuft kontrolliert ab, und der Erfolg ist bereits nach kurzer Zeit sichtbar. „Rund um die Augen eignen sich vor allem leichte Filler, die sich gut im Gewebe verteilen. Sogenannte Skin Booster, eine Kombination aus nicht vernetzter Hyaluronsäure mit Vitaminen, Aminosäuren und Antioxidantien verbessern die Hautqualität“, so Dr. Hacker. Ganz neu ist ein Hyaluronfiller speziell für die Augenpartie, der schon mit Feuchtigkeit vorgesättigt ist, also nachträglich kein Wasser mehr zieht.



Aktuell werden außerdem Injektionsmaterialien, die vor allem auf die Regeneration der Haut setzen, immer beliebter. Dazu gehören Polynukleotide, winzige DNA-Fragmente, die meist aus Lachs gewonnen werden. „Sie fördern die Durchblutung, verbessern die Feuchtigkeitsspeicherung und regen die Haut dazu an, sich selbst zu reparieren“, erklärt Hautärztin Dr. Ute Gleichmann. Besonders bei müder, dünner oder knittriger Haut rund um die Augen zeigen sie eindrucksvolle Ergebnisse.



Anders als Filler, die Volumen schaffen, oder Botulinum, das Muskeln entspannt, aktivieren Polynukleotide wie zum Beispiel „Poly Phil Eye“ von Croma die Haut von innen heraus. Sie stärken die Mikrozirkulation, reduzieren Entzündungen und verbessern die Elastizität – die Haut wirkt dadurch weniger transparent, dunkle Schatten werden gemildert und das Gewebe fester und gleichmäßiger.



Auch PRP (Platelet-Rich Plasma), bekannt als „Vampire-Lift“, erlebt zurzeit ein Comeback. „Gerade bei müder Haut oder dunklen Augenringen sorgt PRP für eine sichtbare Frische und ein natürliches Strahlen – ganz ohne Fremdstoffe“, meint Dr. Gleichmann. Aus einer kleinen Menge Eigenblut wird Plasma mit Wachstumsfaktoren gewonnen, injiziert und so die Zellerneuerung und Kollagenbildung angeregt. Besonders effektiv ist die Kombination mit fraktioniertem CO₂-Laser oder Medical Needling. Die kontrollierten Mikroverletzungen durch Laser oder Nadeln stimulieren die Kollagenneubildung. „PRP kann man gut am unteren Augenlid anwenden, ebenso fraktionierten CO₂-Laser oder Medical Needling. Wichtig ist nur, die Eindringtiefe an die dünne Haut anzupassen“, betont Dr. Juliane Habig.

Nicht „gemacht“, sondern wach

Doch nicht alles, was die Gesichtshaut strafft, ist auch für die Augenpartie geeignet. Radiofrequenz etwa kann hier kontraproduktiv sein. „Durch die Hitzeentwicklung kann es zu einem unbeabsichtigten Abbau von Fettzellen und zu Pigmentstörungen kommen“, warnt Dr. Habig. Auch Plasma-Pen-Behandlungen, die zeitweise als noninvasive Alternative zur OP galten, hätten sich nicht bewährt. Die Risiken von Pigmentverschiebungen und langwierigen Heilungsprozessen sind zu hoch.



Besteht ein größerer Hautüberschuss am Oberlid oder entstehen durch Fettgewebe Schwellungen oder Tränensäcke unter den Augen, bleibt die operative Lidstraffung die Methode der Wahl. Eine Unterlidstraffung wird heute meist transkonjunktival durchgeführt, also über die Innenseite des Lids – ohne äußere Narben und mit minimaler Ausfallzeit. Bei einer Oberlidstraffung entsteht eine feine Narbe in der Lidfalte, die nach einigen Monaten verblasst.



Auch Botulinum kann die Augenpartie frischer und erholter wirken lassen. Entscheidend ist dabei die Dosierung. „Durch gezielte Injektionen um die Augen und am äußeren Brauenansatz kann man bestimmte Muskelpartien entspannen, die die Augenbraue nach unten ziehen. Dadurch entsteht ein sanfter Lifting-Effekt, das Oberlid wirkt offener, der Blick wacher und frischer“, sagt Dr. Gleichmann.



Nicht zuletzt gehören zu einem wachen Blick gesunde, strahlende Augen. Trockene Luft, Bildschirmarbeit, Schlafmangel oder Allergien können die Augen reizen und für Rötungen sorgen. „Langfristig hilfreich sind Augentropfen mit Euphrasia, Hyaluronsäure oder Dexpanthenol, kurzfristig für wenige Tage auch der Wirkstoff Brimonidin“, erklärt Dr. Habig. Am Ende geht es nicht darum, perfekt und schon gar nicht „gemacht“ auszusehen, sondern präsent – und damit wacher, als man sich manchmal fühlt.