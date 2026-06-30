Luxus verändert sich. Er definiert sich heute weniger über Sichtbarkeit als über Qualität, weniger über Inszenierung als über Atmosphäre. Genau dieser Gedanke bildet den Ausgangspunkt für das neue Sani Asterias.



Direkt am privaten Strand und zugleich nur wenige Schritte von der Marina entfernt, verbindet das Boutique-Hotel zwei Welten, die selten so selbstverständlich zusammenfinden: die Ruhe eines privaten Refugiums und die kulturelle wie kulinarische Lebendigkeit eines der renommiertesten Resorts Europas. Die vollständige Neugestaltung versteht sich deshalb nicht als Renovierung eines bestehenden Hauses, sondern als Neudefinition seines Charakters – als die wohl anspruchsvollste Adresse innerhalb des Sani Resorts, nur 45 Autominuten südöstlich vom internationalen Flughafen Thessaloniki gelegen.

Wohnen statt Übernachten

Wer das Sani Asterias betritt, spürt schnell, dass hier bewusst mit den Konventionen klassischer Luxushotellerie gebrochen wurde. An ihre Stelle tritt eine Idee, die eher an eine private Residenz erinnert als an ein Hotel.



Die 59 Villen und Residenzen folgen einer Architektur, die Großzügigkeit nicht ausstellt, sondern selbstverständlich erscheinen lässt. Naturstein, fein gearbeitetes Holz und eine zurückhaltende Materialität bestimmen die Räume. Große Glasfronten öffnen den Blick auf das Meer oder die Marina, während private Gärten und Pools den Übergang zwischen Innen und Außen beinahe auflösen.



Es entsteht jene seltene Wohnlichkeit, die nicht dekoriert wirkt, sondern selbstverständlich.

Direkt am Meer gelegen, öffnen sich die Villen zum weiten Blick über die Ägäis. (Foto: Sani Resort PR)

Die neue Form von Exklusivität heißt Privatheit

Vielleicht ist es diese Großzügigkeit, die den Aufenthalt im Sani Asterias besonders macht. Nicht im Sinne von Größe, sondern als Freiheit.



Freiheit, morgens unmittelbar vom eigenen Garten an den Strand zu gehen. Freiheit, den Tag am privaten Pool zu verbringen oder wenige Minuten später durch die Marina zu flanieren. Freiheit auch, zwischen Rückzug und Lebendigkeit nicht wählen zu müssen.



Diese Balance gehört zu den größten Qualitäten des Hauses. Die elegante Marina mit ihren Restaurants, kleinen Boutiquen und Galerien liegt in unmittelbarer Nähe, bleibt jedoch stets angenehm im Hintergrund. Man nimmt am Leben des Resorts teil, ohne jemals auf Privatsphäre verzichten zu müssen.

Direkte Wege verbinden das Resort mit der Yachthafenpromenade. (Foto: Sani Resort PR)

Architektur im Dialog mit der Landschaft

Bemerkenswert ist, wie selbstverständlich sich die Architektur in ihre Umgebung einfügt. Die klaren Linien der Gebäude konkurrieren nicht mit der Landschaft, sondern rahmen sie.



Das Licht der Ägäis wird zum eigentlichen Gestaltungselement. Terrassen verlängern die Wohnräume, mediterrane Gärten schaffen fließende Übergänge und das Meer bleibt nahezu überall präsent. Das Ergebnis besitzt eine Ruhe, die nicht durch Reduktion entsteht, sondern durch Präzision.