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Luxus verändert sich. Er definiert sich heute weniger über Sichtbarkeit als über Qualität, weniger über Inszenierung als über Atmosphäre. Genau dieser Gedanke bildet den Ausgangspunkt für das neue Sani Asterias.
Direkt am privaten Strand und zugleich nur wenige Schritte von der Marina entfernt, verbindet das Boutique-Hotel zwei Welten, die selten so selbstverständlich zusammenfinden: die Ruhe eines privaten Refugiums und die kulturelle wie kulinarische Lebendigkeit eines der renommiertesten Resorts Europas. Die vollständige Neugestaltung versteht sich deshalb nicht als Renovierung eines bestehenden Hauses, sondern als Neudefinition seines Charakters – als die wohl anspruchsvollste Adresse innerhalb des Sani Resorts, nur 45 Autominuten südöstlich vom internationalen Flughafen Thessaloniki gelegen.
Wohnen statt Übernachten
Wer das Sani Asterias betritt, spürt schnell, dass hier bewusst mit den Konventionen klassischer Luxushotellerie gebrochen wurde. An ihre Stelle tritt eine Idee, die eher an eine private Residenz erinnert als an ein Hotel.
Die 59 Villen und Residenzen folgen einer Architektur, die Großzügigkeit nicht ausstellt, sondern selbstverständlich erscheinen lässt. Naturstein, fein gearbeitetes Holz und eine zurückhaltende Materialität bestimmen die Räume. Große Glasfronten öffnen den Blick auf das Meer oder die Marina, während private Gärten und Pools den Übergang zwischen Innen und Außen beinahe auflösen.
Es entsteht jene seltene Wohnlichkeit, die nicht dekoriert wirkt, sondern selbstverständlich.
Die neue Form von Exklusivität heißt Privatheit
Vielleicht ist es diese Großzügigkeit, die den Aufenthalt im Sani Asterias besonders macht. Nicht im Sinne von Größe, sondern als Freiheit.
Freiheit, morgens unmittelbar vom eigenen Garten an den Strand zu gehen. Freiheit, den Tag am privaten Pool zu verbringen oder wenige Minuten später durch die Marina zu flanieren. Freiheit auch, zwischen Rückzug und Lebendigkeit nicht wählen zu müssen.
Diese Balance gehört zu den größten Qualitäten des Hauses. Die elegante Marina mit ihren Restaurants, kleinen Boutiquen und Galerien liegt in unmittelbarer Nähe, bleibt jedoch stets angenehm im Hintergrund. Man nimmt am Leben des Resorts teil, ohne jemals auf Privatsphäre verzichten zu müssen.
Architektur im Dialog mit der Landschaft
Bemerkenswert ist, wie selbstverständlich sich die Architektur in ihre Umgebung einfügt. Die klaren Linien der Gebäude konkurrieren nicht mit der Landschaft, sondern rahmen sie.
Das Licht der Ägäis wird zum eigentlichen Gestaltungselement. Terrassen verlängern die Wohnräume, mediterrane Gärten schaffen fließende Übergänge und das Meer bleibt nahezu überall präsent. Das Ergebnis besitzt eine Ruhe, die nicht durch Reduktion entsteht, sondern durch Präzision.
Kulinarik mit französischer Handschrift
Auch gastronomisch setzt das neue Sani Asterias einen deutlichen Akzent. Mit dem Water Restaurant erhält das Haus eine Adresse, deren kulinarische Handschrift von dem mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichneten Bruno Oger geprägt wird.
Seine französisch-mediterrane Küche verzichtet auf spektakuläre Effekte zugunsten exzellenter Produkte, handwerklicher Präzision und einer bemerkenswerten Leichtigkeit. Damit folgt sie derselben Haltung wie das Haus selbst: Eleganz entsteht nicht durch Übertreibung, sondern durch Souveränität.
Wenn Aufmerksamkeit selbstverständlich wird
Exzellenter Service zeichnet sich selten dadurch aus, dass er sichtbar ist.
Im Sani Asterias wirkt vieles so selbstverständlich, dass man erst im Rückblick bemerkt, wie sorgfältig jeder Aufenthalt begleitet wurde. Präferenzen werden erinnert, Reservierungen diskret organisiert, individuelle Wünsche beinahe beiläufig erfüllt. Es ist eine Form der Gastlichkeit, die Nähe schafft, ohne aufdringlich zu werden.
Diese Philosophie findet ihre konsequente Fortsetzung in der Sani Suite Collection, die sämtliche Villen und Residenzen des Hauses umfasst und zugleich den Premiumstandard für Suiten im gesamten Resort definiert. Concierge-Service bereits vor der Anreise, bevorzugter Zugang zu Restaurants, Spa und besonderen Erlebnissen, exklusive Strandbereiche sowie individuell organisierte Ausflüge gehören ebenso dazu wie zahlreiche Details, die den Aufenthalt mühelos erscheinen lassen.
Ein Resort mit eigener Welt
Sani versteht sich seit jeher weniger als Hotelanlage denn als Destination. Eingebettet zwischen Pinienwäldern, geschützten Feuchtgebieten und sieben feinsandigen Stränden entfaltet sich eine Landschaft, die Natur, Kulinarik, Kultur und Sport auf ungewöhnlich harmonische Weise verbindet.
Gerade diese Verbindung macht den Reiz des neuen Sani Asterias aus. Das Haus besitzt die Ruhe eines privaten Stranddomizils und zugleich den Zugang zu einer Resortwelt, deren Vielfalt man nach Belieben für sich entdecken kann.
Vielleicht beschreibt genau das den größten Luxus unserer Zeit: die Freiheit, selbst zu entscheiden, wie viel Welt man an einem Tag erleben möchte.
Mehr erfahren unter: www.sani-resort.com