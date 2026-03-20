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Ostern ist für viele die erste Gelegenheit im Jahr, ein paar freie Tage für eine kleine Auszeit zu nutzen. Wenn der Frühling langsam erwacht, die Temperaturen steigen und die Natur wieder grüner wird, wächst auch die Lust auf einen Tapetenwechsel. Ob ein spontaner Städtetrip, ein paar entspannte Tage am Strand oder eine ruhige Auszeit in der Natur – rund um die Osterfeiertage bieten sich zahlreiche Möglichkeiten für eine kurze, aber erholsame Reise.
Wer dem Alltag entfliehen möchte, muss dabei nicht einmal weit reisen. In Europa warten viele Ziele, die sich perfekt für ein verlängertes Osterwochenende eignen. Von charmanten Städten über sonnige Küsten bis hin zu idyllischen Landschaften: Diese fünf Reiseziele versprechen entspannte Feiertage und eine willkommene Portion Frühlingsgefühl.
1. Frühling am Mittelmeer: Entspannte Osterferien auf Kreta
Angenehme Temperaturen, viele Sonnenstunden und deutlich weniger Besucher als in der Hochsaison machen die Insel Kreta perfekt für entspannte Tage am Meer. Neben traumhaften Stränden, türkisblauem Wasser und charmanten Küstenstädtchen bietet Kreta auch kulturelle Highlights und idyllische Landschaften, die zu kleinen Entdeckungstouren einladen.
Unser Hotel-Tipp: Ein besonderes Highlight für einen luxuriösen und zugleich ruhigen Osterurlaub ist das JW Marriott Crete Resort & Spa, das im Juni 2025 eröffnet wurde. Nur 20 Minuten von Chania entfernt, vereint das Resort auf 100 Hektar Küstenareal zeitgenössische Architektur mit kretischem Flair. Duftende Olivenhaine, Kräutergärten und blühende Landschaften lassen den Alltag sofort vergessen. Für Erholung von Körper und Geist sorgt außerdem das ANOSEAS Spa, das traditionelle kretische Heilrituale mit modernen Therapien verbindet. Ideal, um über Ostern zu entschleunigen und neue Energie zu tanken.
2. Osterurlaub in Sizilien: Zwischen Natur, Meer und Wellness
Sizilien zählt zu den vielfältigsten Inseln im Mittelmeer und ist über die Osterfeiertage ein wunderbares Reiseziel für alle, die frühlingshafte Temperaturen, mediterranes Lebensgefühl und Erholung kombinieren möchten. Die größte Insel Italiens begeistert mit einer wilden Küste, historischen Schätzen wie dem Tal der Tempel bei Agrigent oder den spektakulären weißen Felsen der Scala dei Turchi, aber auch mit mediterranen Landschaften, duftenden Orangenhainen und natürlich einer traditionsreicher Küche.
Unser Hotel-Tipp: Das Adler Spa Resort Sicilia ist ein luxuriöses Wellness‑Retreat direkt an der unberührten Südküste Siziliens, eingebettet zwischen dem Meer und dem Naturreservat Riserva Naturale Torre Salsa. Das Herzstück ist das Adler Spa: Auf über 3 200 m² können Sie hier in verschiedenen Pools – vom Thalassotherapie‑Becken über Innen‑ und Außenpools bis zum halbolympischen Sportbecken – schwimmen, in Saunen und Dampfbädern entspannen oder sich bei exquisiten Behandlungen mit regional inspirierten Pflegeprodukten verwöhnen lassen. Abends dann leckere Pasta – so lässt sich Ostern entspannt verbringen.
3. Entspannt durchatmen im Salzburger Land: Osterurlaub in den Bergen
Das Salzburger Land ist ein wunderbar vielseitiges Reiseziel für die Osterzeit. Hier treffen majestätische Bergkulisse, besonders frische Frühlingsluft und authentische Alpenkultur aufeinander. Spaziergänge durch blühende Almwiesen, Wanderungen rund um den Hochkönig oder gemütliche Stunden in traditionellen Hütten: Die Region bietet einen perfekten Mix aus Naturerlebnis und Erholung.
Unser Hotel-Tipp: Ein besonderer Rückzugsort für eine kraftvolle Osterpause ist das Jufenalm Boho Hotel & Restaurant – ein Boutique‑Hotel mit Boho‑Spirit hoch über Maria Alm auf 1.150 Meter Seehöhe. In absoluter Ruhe und umgeben von der imposanten Bergwelt bietet dieses Design‑Refugium einen Ort zum Entschleunigen. Im Mittelpunkt des Aufenthalts steht das Cloud Nine Spa, das mit einem Infinity‑Pool, einer Panorama‑Sauna, Kräuterdampfbad und gemütlichen Ruheräumen viel Entspannung über die Osterferien verspricht.
4. Hanseatische Osterzeit: Städtetrip nach Hamburg
Ein Osterurlaub muss nicht immer Sonne und Meer bedeuten. Auch ein Städtetrip innerhalb Deutschlands kann über die Feiertage für Entspannung und Abwechslung sorgen. Hamburg bietet genau das: eine perfekte Mischung aus maritimem Flair, Weltstadt‑Atmosphäre und abwechslungsreichen Freizeitmöglichkeiten. Spaziergänge durch die historische Speicherstadt, Hafenrundfahrten auf der Elbe, ein Besuch der Elbphilharmonie oder ein Bummel entlang der Landungsbrücken gehören genauso dazu wie gemütliche Cafés, moderne Museen und erstklassige Shoppingmöglichkeiten – ideal für ein verlängertes Osterwochenende in der Stadt.
Unser Hotel-Tipp: Zum Übernachten empfehlen wir das 25hours Hotel Altes Hafenamt, ein stilvolles Boutique‑Hotel im Herzen der HafenCity, Hamburgs jüngstem Stadtviertel. Das Gebäude selbst ist ein Stück hanseatische Geschichte: Es wurde 1885/86 als Hafenamt erbaut und in liebevoller Renovierung zu einer modernen Unterkunft umgewandelt. Dank der Lage sind Sie zu Fuß in wenigen Minuten bei ikonischen Hamburger Attraktionen wie der Speicherstadt, dem Miniatur Wunderland oder Sie spazieren einfach entlang der Elbe.
5. Oster‑Citytrip nach London: Kultur und pulsierendes Stadtleben
Im Frühling erwacht London zu neuem Leben: Parks wie der Regent’s Park oder Hyde Park stehen in voller Blüte; die Osterzeit bringt besondere Veranstaltungen und saisonale Märkte. Neben historischen Highlights und Klassikern wie dem Tower of London, der St Paul’s Cathedral oder der Westminster Abbey locken Museen, Theater sowie eine abwechslungsreiche Gastronomie. Sightseeing, Shopping auf der Oxford Street oder gemütliche Spaziergänge am Wasser – London bietet eine perfekte Mischung aus Erlebnis und Entspannung.
Unser Hotel-Tipp: Ein passendes Hotel für den urbanen Osteraufenthalt ist das Meliá White House direkt am Regent’s Park. Das historische Gebäude aus den 1930er-Jahren vereint klassischen Charme mit modernem Komfort. Wer besonderen Service sucht, kann „The Level“ buchen, das exklusive Lounges, zusätzliche Vorteile und ein Plus an Privatsphäre bietet. Kulinarisch überzeugt das Hotel mit mehreren Restaurants und Bars, die mediterrane und internationale Küche kombinieren. Nach einem ereignisreichen Tag in der Stadt lässt sich hier wunderbar entspannen – sei es bei einem Drink in der Bar, bei einem gemütlichen Dinner oder in der komfortablen Lounge.
6. Ostern am Gardasee: Dolce Vita in Lazise
Das malerische Lazise am südöstlichen Ufer des Gardasees ist ein ideales Ziel für eine entspannte Auszeit über Ostern. Die historische Altstadt mit ihren gut erhaltenen Stadtmauern, verwinkelten Gassen und kleinen Cafés lädt zum Flanieren ein, während die Promenade direkt am See mit traumhaften Ausblicken begeistert. Im Frühling zeigt sich die Region von ihrer besonders reizvollen Seite: blühende Landschaften, milde Temperaturen und eine angenehm ruhige Atmosphäre fernab der Hochsaison schaffen perfekte Bedingungen für Erholung, Genuss und kleine Entdeckungstouren rund um den Gardasee.
Unser Hotel-Tipp: Das Quellenhof Luxury Resort Lazise vereint italienisches Lebensgefühl mit nachhaltigem Luxus auf höchstem Niveau. Eingebettet in eine mediterrane Gartenlandschaft erwartet Gäste ein ganzheitliches Wohlfühlerlebnis – vom weitläufigen Onda Spa bis hin zum idyllischen Naturbadesee, der nach dem Saunagang für erfrischende Abkühlung sorgt. Das Konzept des „Green Luxury“ zeigt sich auch hinter den Kulissen: Ein eigenes Wasserkraftwerk, Photovoltaik und eine intelligente Regenwassernutzung gewährleisten umweltfreundlichen 5-Sterne-Komfort. Kulinarisch setzt das Resort auf Regionalität mit frischem Fisch aus dem Gardasee und Weinen kleiner Weingüter der Umgebung – perfekt für alle, die Genuss und Nachhaltigkeit stilvoll verbinden möchten.
7. Oster-Citytrip nach Wien: Kultur und urbane Eleganz
Die österreichische Hauptstadt Wien zeigt sich im Frühling von ihrer schönsten Seite: Zwischen imperialer Architektur und lebendiger Gegenwart warten Highlights wie das MuseumsQuartier, prachtvolle Boulevards und traditionsreiche Kaffeehäuser. Ob ein Spaziergang durch die historischen Gassen, ein Museumsbesuch oder ein Abend in der Oper – Wien verbindet kulturelle Vielfalt mit entspanntem Stadtleben und ist damit ein ideales Ziel für ein verlängertes Osterwochenende.
Unser Hotel-Tipp: Das Miiro SpittelBerg liegt im kreativen Viertel Spittelberg und verbindet zeitgenössisches Design mit lokaler Identität. Nur wenige Schritte vom MuseumsQuartier entfernt, versteht sich das Hotel als Teil der Nachbarschaft und spiegelt den künstlerischen und urbanen Charakter des Bezirks wider. Klare Architektur, hochwertige Materialien und ein durchdachtes Lichtkonzept schaffen eine ruhige, stilvolle Atmosphäre in den 132 Zimmern und Suiten. Kunst spielt im gesamten Haus eine zentrale Rolle – mit Werken renommierter und aufstrebender Künstler:innen, die die kulturelle Vielfalt Wiens widerspiegeln. Mit dem Restaurant poco als lebendigem Treffpunkt für Gäste und Einheimische, einem 24-Stunden-Gym sowie durchdachten Extras wie dem „Refresh Room“ bietet das Hotelmodernen Komfort und ein authentisches Stadterlebnis zugleich.