Reisen über Ostern: 5 Reiseziele für entspannte Feiertage

Ostern ist für viele die erste Gelegenheit im Jahr, ein paar freie Tage für eine kleine Auszeit zu nutzen. Wenn der Frühling langsam erwacht, die Temperaturen steigen und die Natur wieder grüner wird, wächst auch die Lust auf einen Tapetenwechsel. Ob ein spontaner Städtetrip, ein paar entspannte Tage am Strand oder eine ruhige Auszeit in der Natur – rund um die Osterfeiertage bieten sich zahlreiche Möglichkeiten für eine kurze, aber erholsame Reise.

Wer dem Alltag entfliehen möchte, muss dabei nicht einmal weit reisen. In Europa warten viele Ziele, die sich perfekt für ein verlängertes Osterwochenende eignen. Von charmanten Städten über sonnige Küsten bis hin zu idyllischen Landschaften: Diese fünf Reiseziele versprechen entspannte Feiertage und eine willkommene Portion Frühlingsgefühl.

1. Frühling am Mittelmeer: Entspannte Osterferien auf Kreta

Angenehme Temperaturen, viele Sonnenstunden und deutlich weniger Besucher als in der Hochsaison machen die Insel Kreta perfekt für entspannte Tage am Meer. Neben traumhaften Stränden, türkisblauem Wasser und charmanten Küstenstädtchen bietet Kreta auch kulturelle Highlights und idyllische Landschaften, die zu kleinen Entdeckungstouren einladen.



Unser Hotel-Tipp: Ein besonderes Highlight für einen luxuriösen und zugleich ruhigen Osterurlaub ist das JW Marriott Crete Resort & Spa, das im Juni 2025 eröffnet wurde. Nur 20 Minuten von Chania entfernt, vereint das Resort auf 100 Hektar Küstenareal zeitgenössische Architektur mit kretischem Flair. Duftende Olivenhaine, Kräutergärten und blühende Landschaften lassen den Alltag sofort vergessen. Für Erholung von Körper und Geist sorgt außerdem das ANOSEAS Spa, das traditionelle kretische Heilrituale mit modernen Therapien verbindet. Ideal, um über Ostern zu entschleunigen und neue Energie zu tanken.