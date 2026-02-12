Range Rover – maßgeschneiderter Luxus in Antwerpen

Luxus war einst laut: Gold, Chrom, sichtbare Zeichen von Wohlstand auf den ersten Blick. Heute ist Luxus subtiler. Er zeigt sich auf den zweiten Blick – ganz im Sinne von Quiet Luxury. Und vor allem: persönlicher. Es geht längst nicht mehr nur darum, was man sich leisten kann, sondern wie genau etwas auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Wie ein maßgeschneiderter Anzug, der nicht nur gut aussieht, sondern perfekt passt. Wer wirklich investiert, wählt kein Produkt von der Stange, sondern eines, das sich anfühlt wie Maßarbeit.



Ein quietschgelbes Auto mit türkisfarbenem Dach? Möglich. Wahrscheinlich aber nicht gewünscht. Genau darin liegt der Punkt: Luxus bedeutet nicht Exzentrik um jeden Preis, sondern Wahlfreiheit. Die Freiheit, Dinge exakt so zu gestalten, dass sie den eigenen Alltag, den eigenen Geschmack und die eigenen Ansprüche widerspiegeln.



Range Rover hat dieses Bedürfnis verstanden – und macht Individualisierung zum eigentlichen Statussymbol.

Darf es ein bisschen Farbe sein? Mit dem SV Bespoke Service wird Individualität bei Range Rover zur Stilfrage (Foto: PR Range Rover)

Ein Fahrzeug, das sich anpasst – nicht umgekehrt

Wer ein Auto dieser Klasse kauft, investiert nicht nur Geld, sondern Erwartung. An Komfort, Ruhe und Kontrolle. An das Gefühl, dass sich etwas dem eigenen Leben anpasst – nicht umgekehrt. Gerade in einem durchgetakteten Alltag wird das Auto zum Rückzugsort. Ein mobiler Raum, der einfach funktioniert, ohne Aufmerksamkeit zu verlangen – und auf den man sich verlassen kann, wenn der Alltag von der Spur abkommt.

Seit 1970 steht Range Rover genau für diesen Anspruch: modernistisches Design, luxuriöses Interieur und technische Kompetenz, ganz selbstverständlich. Heute umfasst die Marke die Modellreihen Range Rover, Range Rover Sport, Velar und Evoque – getragen von der Offroad-DNA von Land Rover und einer klaren Vision von modernem Luxus. Elektrifiziert, vernetzt, bewusst reduziert.

Doch das wirklich Neue liegt nicht im Antrieb oder im Display. Sondern in den Details. In diesem gewissen Extra.

Maßarbeit im Innenraum: Farben, Materialien, Haltung (Foto: PR Range Rover)

SV Bespoke: Wenn Individualisierung zum Statement wird

Mit dem SV Bespoke Service – Bespoke heißt nichts anderes als maßgeschneidert – öffnet Range Rover eine Tür, die bisher nur wenigen Marken vorbehalten war. In Antwerpen betreibt die Marke ein eigenes Studio, in dem Kunden mit einem besonders hohen Sinn für Stil ihr Fahrzeug gemeinsam mit Experten individuell gestalten können. Erstmals ist dieser Service nun auch für den Range Rover Sport verfügbar.

Bis zu 230 Außenfarben, glänzend, matt oder satiniert. „Match to Sample“-Lackierungen, die nahezu jeder Farbvorstellung gerecht werden. Karbon-Motorhauben mit individuellen Finish-Optionen. Schriftzüge aus handgeschmiedetem Edelmetall. Innenräume mit bis zu 1.500 möglichen Konfigurationen – von Navy über Pimento bis Raven Blue.

Kuratieren bis zur letzten Naht.

Die Kunden arbeiten direkt mit dem SV Bespoke Team zusammen – digital oder persönlich in den sogenannten Commissioning Suites, etwa in London oder Antwerpen. Es geht dabei weniger um Kaufentscheidungen als um Gespräche über Stil, Nutzung und Haltung.