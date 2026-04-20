Kaum ein Beauty-Detail ruft die 90er so zuverlässig zurück wie ein bestimmter Lippenstift. Diese eine vertraute Farbe, die irgendwo zwischen Braun, Rosé und „my lips but better“ liegt. Farben, die erwachsen wirkten, cool, ein bisschen distanziert. Sie passten perfekt zur minimalistischen Ästhetik der Zeit: glatte Mittelscheitel, zurecht gezupfte Augenbrauen, schwarze Tanktops. Lippenstift war kein Statement – sondern Teil eines Looks, der mühelos und natürlich wirken sollte.



Jennifer Anistons rotbraune Lippenfarbe in Friends gilt bis heute als Goldstandard dieses Jahrzehnts. Auch Lorelai Gilmore als schnell sprechende Ikone in Gilmore Girls trug sie, Winona Ryder und Naomi Campbell ebenso. 90s-Ikonen wie sie sorgten dafür, dass der Look der 90s- Lippen nachhaltig konserviert wurde. Und dennoch überrascht es, dass einige der berühmten Lippenfarben von damals noch heute zu kaufen sind. Madame stellt die vier ikonischsten Lippenstifte vor, die damals wie heute für einen glamourösen Auftritt sorgen.

Rachel Green – MAC „Paramount“

Kaum eine Serienfigur der 90s hat Beauty so nachhaltig geprägt wie Rachel Green. Das lag zum einen an ihrem legendären, voluminösen Stufenschnitt, dem „Rachel Cut“, der millionenfach kopiert wurde. Bis heute ist er ein Synonym für den Einfluss, den Friends auf Beauty und Stil hatte. Rachels Look lebte von dieser perfekt ausbalancierten Natürlichkeit: Nichts wirkte überstylt, alles erreichbar. Genau dieses Prinzip setzte sich bei den Lippen fort. Jennifer Aniston verriet 2017 in einem Interview mit der amerikanischen Glamour, dass sie während der Dreharbeiten meist MAC „Paramount“ trug – einen warmen, bräunlich-ziegelroten Ton. Eine Farbe, die erwachsen wirkte, ohne streng zu sein – und die den Inbegriff des Girl-next-door-Looks definierte, perfekt für den Alltag zwischen Coffee-Shop und Großstadtleben in den 90ern wie heute.

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Lorelai Gilmore – Clinique Almost Lipstick „Black Honey“

Lorelai Gilmore war nie geschniegelt, nie perfekt – und genau deswegen so ikonisch. Ihr Lippenstift-Look war weich, leicht glänzend und wirkte immer mühelos aufgetragen. Für diesen Effekt wird bis heute Clinique Almost Lipstick in „Black Honey“ empfohlen: eine transparente, beerige Farbe, die sich jeder Lippenfarbe anpasst. In den 90ern war „Black Honey“ weniger Trend als Geheimtipp – heute ist er Kult. Der Ton unterstreicht die Idee von Schönheit ohne Strenge: feminin, aber nicht geschniegelt, präsent, aber nie aufdringlich. Ganz Lorelai eben.

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Madonna & Selena Quintanilla – MAC „Russian Red“

Bevor dieser Lippenstift Popgeschichte schrieb, war er Teil eines kalkulierten Imagebruchs. Für ihre Blond Ambition Tour ließ Madonna Anfang der 90er einen kühlen, matten Rotton entwickeln, der Härte, Kontrolle und sexuelle Selbstbestimmung zugleich ausstrahlte. MAC „Russian Red“ wurde zu ihrem Markenzeichen: ein Rot ohne Süße, ohne Romantik, dafür mit maximaler Präsenz. Wenig später erhielt die Farbe eine zweite, ebenso bedeutende Aufladung – durch Selena Quintanilla. Als „Queen of Tejano Music“ war Selena für viele junge Latina-Fans eine Identifikationsfigur, die Pop- Erfolg, kulturelle Herkunft und selbstbewusste Weiblichkeit vereinte. Auf ihren Lippen wirkte dasselbe Rot weniger provokant als vielmehr stolz und kraftvoll. Dass ein einziger Lippenstift zwei so unterschiedliche Frauen und Narrative tragen konnte, macht „Russian Red“ bis heute zu einem der kulturell aufgeladensten Beauty-Produkte der 90er.

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Revlon „Raisin Rage“ – Pflicht in jeder 90s-It-Girl-Kosmetiktasche

In den 90ern tauchte „Raisin Rage“ von Revlon in wohl jeder It-Girl-Kosmetiktasche auf. Eingeführt Mitte des Jahrzehnts, wurde der tief burgunderfarbene, mahagonibraune Ton rasch zu einem der beliebtesten Drogerie-Shades überhaupt und zum Synonym für zugänglichen 90s-Glamour. Ein großer Teil seines Kultstatus kommt auch durch seine Verbindung zu Cindy Crawford, einem der prägenden Supermodels der Dekade. Sie wurde zum Kampagnengesicht von Revlon und half dabei, den Ton nachhaltig in der Mainstream-Mode und Popkultur zu verankern. Der einzigartige Mix aus Rot, Braun, Pflaume und subtilen Orangetönen, der je nach Hauttyp unterschiedlich wirkt, machte „Raisin Rage“ zum Klassiker. Wie gut, dass man ihn bis heute kaufen kann.

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Angelina Jolie – MAC Folio

Bevor das glamouröse, kühle Grunge-Make-up durch Models wie Gabbriette Bechtel heute wieder Trend wurde, war da Angelina Jolie. Sie prägte in den 1990er-Jahren einen der markantesten Nude-Looks: Sie setzte auf einen grau-beigen Nude-Lippenstift – angeblich verantwortlich dafür die MAC-Nuance „Folio“, die 2024 neu aufgelegt wurde. Jolie soll diese Farbe in vielen ihrer ikonischen Filme wie Gone in 60 Seconds und Girl, Interrupted sowie bei zahlreichen Red-Carpet-Auftritten getragen haben. Dieser ungewöhnliche, dezent matt wirkende Ton setzte ihre markanten Lippen ganz beiläufig in Szene und verlieh ihrem Look eine raffinierte, grungige Eleganz. Kein Wunder also, dass MAC „Folio“ inzwischen Kultstatus bei Fans retro-inspirierter Make-ups genießt.

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Braun, Rot und Beere: Töne für die Ewigkeit

Die Lippenstifte der 90er erzählen von einer Zeit, in der Schönheit weniger performativ war – und genau darin ihre Kraft lag. Ob das bräunliche „Paramount“, das geheimnisvolle „Black Honey“ oder das kompromisslose „Russian Red“: Diese Farben sind mehr als nur Beauty-Trends, sie verewigten sich als Markenzeichen ikonischer Frauen der Dekade. Dass viele dieser Shades heute noch erhältlich sind, ist mehr als Nostalgie – es ist der Beweis dafür, dass echte Ikonen zeitlos sind.

Wer sie trägt, zitiert nicht einfach die 90er, sondern bekennt sich zu einem Beauty-Ansatz, der Coolness, Natürlichkeit und Selbstbewusstsein mühelos vereint.