Platz sparen wie ein Profi: Die besten Tipps gegen Übergepäck

Ein Problem, das jedem bestimmt schon untergekommen ist: Endlich sind die lang ersehnten Urlaubstage da, die Sommeroutfits sind geshoppt, alles ist geplant und es geht ans Koffer packen. Zumindest, wenn der Koffer zugehen würde…Übergepäck kann ganz schön frustrierend sein, ob es die gerissenen Reißverschlüsse an der Reisetasche sind oder die extra Kilos am Flughafen-Check-In, die das Urlaubsbudget verringern. Mit unseren Tipps für smartes Packen sparen Sie sich nicht nur Platz, sondern auch viel Stress und Ärger.

1. Outfits planen

Um für alle Eventualitäten vorbereitet zu sein, packen wir oftmals viel mehr Kleidung ein, als wir tatsächlich brauchen. Für jeden Tag fünf verschiedene Looks einzupacken (morgens, mittags, abends und zwei Optionen für plötzliche Wetterumschwünge), kann zwar für Menschen, die sich mit Entscheidungen schwertun, hilfreich sein, ist aber das Gegenteil von platzsparend. Genauso wenig hilft es, einfach wahllos all seine Sommerkleidung in den Koffer zu werfen, ohne Plan und Struktur. Daher unser Tipp: Vor der Reise genug Zeit nehmen und konkrete Outfits planen. Am besten Schuhe, Accessoires oder Unterteile wie Hosen oder Röcke für verschiedene Looks mehrmals verwenden, um Platz zu sparen. So müssen Sie vor Ort nicht so viel Zeit für modische Entscheidungen einplanen und haben wirklich nur das dabei, was Sie auch wirklich tragen.

2. Der Koffer ist kein Kleiderschrank

Wer bisher seine gefaltete Kleidung einfach stapelweise aus dem Schrank in den Koffer gelegt hat, muss sich nicht wundern, dass dieser sich nicht schließen lässt. Während sich große, dicke Kleidungsstücke wie Winterjacken mithilfe von Vakuumierbeuteln komprimieren lassen, können auch platzsparende Falttechniken helfen. Hierfür gibt es unzählige Tutorials auf Social Media, aber hier unsere zwei Techniken, die sich bewährt haben:



Variante 1: Alles so flach wie möglich in den Koffer legen, am besten gar nichts falten, außer vielleicht lange Ärmel zur Mitte klappen.



Variante 2: Alles so klein wie möglich zu kleinen Paketen zusammenrollen. Hilft auch, Falten zu vermeiden!



Grundsätzlich kann es helfen, sogenannte packing cubes zu verwenden. Sie sind nicht nur platzsparend, sondern helfen auch, Ordnung zu halten. Bei der Rückreise können Sie so außerdem so die benutzte Wäsche besser von den sauberen Pieces trennen.

3. Kosmetika nicht unterschätzen

Dieser Tipp geht an alle Schönheitsköniginnen, die auf ihre umfangreichen Routinen und natürlich auf all ihre Bräunungsprodukte keinesfalls verzichten können: Dass weniger mehr ist, ist ein Argument, was bei wahren Beauty-Fanatikerinnen auf taube Ohren stößt. Daher: Lieber einmal mehr in Reise- beziehungsweise Probiergrößen investieren. Falls es das Lieblingsprodukt nicht als Mini gibt, lieber die eigenen Produkte in wiederverwendbare Glas-/ oder Hartplastik-Behälter umfüllen. Gibt’s als Reise-Sets schon für kleines Geld und ist eine gute Idee für alle, die mit ihrer Kosmetik drei Beautycases füllen könnten – und bei denen definitiv alles mit muss.

4. Gepäck mit Erweiterung nutzen

Alles ist kleinstmöglich verstaut und verpackt, Sie sind hundertmal alles durchgegangen und können nun wirklich nichts mehr zuhause lassen – und trotzdem geht der Koffer nicht zu. Viele Koffermodelle bieten eine sogenannte Erweiterung an, also einen extra Reißverschluss neben dem klassischen Verschluss, der zusätzlichen Stauraum „ausfährt“.

5. Den Koffer vorab wiegen

Wer bereits vor dem Check-In zuhause das Gewicht überprüfen möchte, muss sich nicht mehr mit zu kleinen Personenwaagen herumschlagen, auf die der große Koffer entweder gar nicht erst draufpasst, oder deren Gewichtsanzeige gänzlich vom Gepäck verdeckt wird. Im Baumarkt oder in der Drogerie gibt es nämlich extra Kofferwaagen. Einfach am Griff des Gepäckstücks befestigen, dann daran hochheben und schon wissen Sie, was Sie am Check-In erwartet. Und können nochmal umpacken, aussortieren oder auf das Handgepäck ausweichen, bevor es zum Flughafen geht.

6. Kleidung anderweitig transportieren

Ein Klassiker für alle, die nur mit Handgepäck reisen oder keinen großen Koffer besitzen: Einen leeren Kissenbezug mit Kleidung ausfüllen und sich so ein ganzes Gepäckstück sparen – und weich gebettet ans Urlaubsziel zu kommen. Ein anderer bewährter Tipp, um Kleidung anderweitig zu transportieren ist der Zwiebel-Look, so viele Kleidungsstücke wie möglich anzuziehen. Das Layering klappt vor allem bei Oberteilen und Jacken gut und hilft außerdem, nicht zu frieren, wenn die Klimaanlage im Flugzeug oder Zug auf Hochtouren läuft.



Grundsätzlich gilt: Nutzen Sie jeden Platz, den Sie finden können. Sollten Sie beispielsweise mehrere Handtaschen oder Schuhe mitnehmen, dann füllen Sie diese mit Schmuck, Socken oder Accessoires auf. Achten Sie auch darauf, dass jegliche Lücken und Leerräume befüllt sind und Sie wirklich nur Dinge mitnehmen, die Sie tatsächlich anziehen und verwenden.