Französische Hautpflege aus der Apotheke genießt einen besonders guten Ruf – nicht wegen ausladender Versprechen, sondern aufgrund des konsequenten Augenmerks auf wirksame und hautverträgliche Inhaltsstoffe. Dabei stehen Formulierungen im Mittelpunkt, die auf dermatologischer Forschung basieren und die Gesundheit der Haut unterstützen. Statt verwirrender Wirkstoff-Cocktails setzen französische Apothekenmarken auf sorgfältig ausgewählte Inhaltsstoffe wie Thermalwasser, die für ihre beruhigenden, feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften bekannt sind.



Die Konzentration auf wirksame Inhaltsstoffe macht französische Hautpflege aus der Apotheke so einzigartig. Sie setzt nicht auf kurzfristige Lösungen, sondern langfristige Pflege für die Hautgesundheit. Das Ergebnis sind konsequent durchdachte Produkte, die Vertrauen schaffen, Stabilität geben und die Haut in ihr natürliches Gleichgewicht bringen.

Dabei findet sich für jeden Schritt der Skincare-Routine das richtige Produkt, um sich Pflege à la française zusammenzustellen:

1. Reinigung von Vichy

Für einen frischen Start in unsere Pflegeroutine reinigen wir unser Gesicht mit dem Pureté Thermale Reinigungsgel. Die Formulierung basiert auf vulkanischem Wasser, um die Haut effektiv von Talg und Schmutz zu befreien.

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2. Tonikum von Avène

Nach der Reinigung sollte die Haut einerseits wieder mit Feuchtigkeit versorgt und andererseits beruhigt werden. Bei beidem hilft das Thermalwasser Spray von Avène, das den oberflächlichen Mineralhaushalt der Haut in Einklang bringt und selbst empfindlichste Haut stabilisiert.

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3. Augencreme von Bioderma

Durch die leichte, kühlende Gel-Textur hilft die Sensibio Eye Augencreme von Bioderma gereizte, geschwollene Augen zu beruhigen. Dabei helfen die Wirkstoffe Koffein, Hyaluron und das in allen Bioderma enthaltene 9-fach gereinigte Zellwasser.

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4. Tagescreme von Embryolisse

Im Anschluss sollte eine feuchtigkeitsspendende Pflege das Tonic und die Augencreme einschließen. Dafür eignet sich die Lait-Crème Concentré von Embryolisse, die besonders sanft und leicht mit milchiger Textur den Säureschutzmantel der Haut aufrechterhält.

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5. Sonnenschutz von La Roche-Posay

Der letzte Schritt in unserer Skincare-Routine sollte immer ein ausreichender Sonnenschutz von mindestens LSF 30 sein. Besonders beliebt ist das Anthelios Invisible Fluid UVmune 400 LSF 50+ von La Roche-Posay, das trotz der leichten Textur ganztätig Schutz vor der Sonne bietet.

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6. Auffrischung von Caudalie

Ob als Primer, über Make-Up als Setting oder zwischendurch als Auffrischung des Teints reichen ein paar Spritzer Beauty Elixir von Caudalie. Mit 100% natürlichen Inhaltsstoffen wie Rose, Minze, Rosmarin und Zitrone wirkt das Spray wie ein Glow-Booster jederzeit.